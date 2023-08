escuchar

Tras el triunfo del candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, en las elecciones PASO del domingo, el fenómeno de su imagen es analizado no solo desde sus propuestas electorales, sino también desde sus acciones en el Congreso Nacional donde cumple funciones como diputado nacional. En este contexto, se reflotó en las redes su historial legislativo, en particular, una de las votaciones más recordadas que derivó en duros cuestionamientos. Se trata de -la ahora- Ley de Cardiopatías Congénitas en bebés, que recibió el rechazo del economista -y de su compañera de banca, Victoria Villaruel- porque no coindicía con “el ideario liberal”.

El proyecto para detectar y prevenir estas cardiopatías congénitas en bebés recién nacidos -que afectan a 1 cada 100 bebés en el país- fue presentado en noviembre pasado en la Cámara baja, donde obtuvo el visto bueno de una amplia mayoría, aunque el bloque de La Libertad Avanza prefirió votar en contra. “[Se votó en contra] porque implicaba más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los individuos y además implicaba más gastos, eso no funciona así” , argumentó Milei, en diálogo con TN, meses atrás.

Recién veo esta aberración de Javier Milei. En TN le preguntaron por qué votó en contra de la ley que detecta cardiopatías congénitas en los bebés antes de nacer.

Al ser consultado por qué motivaba el rechazo a una ley que norma el tratamiento y prevención de una enfermedad altamente prevalente en recién nacidos, Milei dijo: “Bueno, lo votamos en función del ideario liberal”.

A pesar del rechazo de la fuerza libertaria, el pasado 13 de abril la iniciativa se convirtió en ley en el Senado, con 58 votos afirmativos y ninguno negativo. El proyecto causó la celebración de diferentes grupos de madres, padres y familias con hijas e hijos afectados por esa condición, como la organización Cardiocongéntias y Latidos diferentes, que acompañaban la medida.

Ante la gran cantidad de votos que Milei consiguió el domingo en las PASO, esas organizaciones expresaron su preocupación por el rechazo del libertario. “Tenemos hijos e hijas con una condición crónica de salud, no queremos que ese sea nuestro Presidente”, postearon junto con un video en el que un profesional explica las cardiopatías congénitas y muestra los dichos del economista.

Además, esa organización pide que se reglamente la Ley que aún continúa en estado de promulgación.

Cardiopatías congénitas

Según estadísticas oficiales del Ministerio de Salud y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), en la Argentina nacen al año unos 7 mil niños y niñas con cardiopatías congénitas, es decir, con una malformación del corazón que se desarrolla en la etapa fetal. La SAP indica que la cardiopatía congénita es la anomalía más común en recién nacidos y es considerada como la primera causa de muerte en el primer año de vida del infante.

En los casos en los que la cardiopatía congénita no es tratada, porque no fue detectada y diagnosticada oportunamente, también puede ocasionar que los pequeños sufran de manera más grave enfermedades estacionales como la bronquiolitis, lo que puede determinar nuevas patologías crónicas, por lo que son parte de la población de riesgo.

El 50 por ciento de estos niños requieren cirugía en el primer año de vida y las dos terceras partes del total, ven solucionados los problemas que conlleva la patología con un diagnóstico oportuno y tratamiento. La Organización Mundial de la Salud sostiene que la mayoría de las cardiopatías congénitas, que son diagnosticadas en edad temprana, pueden ser controladas y el paciente podrá gozar de una buena salud.

El Proyecto de ley se gestó en el año 2014 desde distintos grupos conformados por madres, familias y amigos de pacientes con Cardiopatías Congénitas. En el año 2018 el Ministerio de Salud creó el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) y este año se convirtió en Ley.

La ley de Cardiopatías Congénitas amplía el ya existente Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) para mejorar el diagnóstico prenatal y postnatal, así como garantizar los tratamientos oportunos a los recién nacidos y la existencia de la tecnología adecuada para ello.

De acuerdo con la iniciativa, se establece que “las mujeres embarazadas y/o personas gestantes tienen derecho a un control prenatal que incluya la detección precoz de cardiopatías congénitas, garantizando, si correspondiera, el traslado intrauterino”.

La detección temprana en bebés de las cardiopatías congénitas ayuda a prevenir muertes infantiles y a prevenir y tratar estas condiciones cardíacas para que las personas tengan una mejor calidad de vida en la adultez

Por otra parte, se favorece la derivación oportuna y segura a los centros de referencia; se regionaliza la atención y se regla organizar la red de derivación y fortalecer el Registro Nacional de Tipos de Cardiopatías Congénitas (RNCC).

Así, los objetivos del programa son:

Promover el acceso universal al diagnóstico prenatal y posnatal de las cardiopatías congénitas;

garantizar la tecnología necesaria para los diagnósticos y tratamientos de las personas con cardiopatías congénitas;

coordinar la derivación oportuna y segura de mujeres o personas gestantes cuyo feto tenga sospecha diagnóstica de cardiopatía congénita;

garantizar el tratamiento oportuno e integral y el seguimiento adecuado de las personas con cardiopatías congénitas.

La incorporación al Programa Médico Obligatorio

La normativa determina que la realización de una ecografía de calidad que incluya la evaluación cardíaca fetal se incorpora al Programa Médico Obligatorio (PMO) como “estudio de rutina obligatorio”.

El estudio se hace entre las semanas 18 y 24 de embarazo.

Si durante la evaluación surgen antecedentes familiares de cardiopatía congénita o se detectan dudas sobre la normalidad de las imágenes, ante la sospecha de una malformación congénita cardíaca, se debe realizar la derivación oportuna a un nivel de mayor complejidad para la realización de la ecocardiografía fetal a cargo de un cardiólogo pediátrico.

Las obras sociales, la obra social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga, las entidades que brindan atención al personal de las universidades y todos los agentes que dan servicios médicos asistenciales a sus afiliados deben dar cobertura asistencial a las personas con cardiopatías congénitas.

El texto completo de la ley 27.713.

LA NACION