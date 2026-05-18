Cariló: vecinos denunciaron en la Justicia el proyecto que busca reconvertir su clásica cancha de golf

CARILÓ.― Como ocurrió con el proyecto de desarrollo de un complejo hotelero dentro de ese mismo predio, aprobado por el Concejo Deliberante en 2021 y suspendido por un recurso que por estos días está pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos de esta localidad balnearia planteó ahora su rechazo a la iniciativa alternativa que apunta a lotear la mitad del actual campo de juego del Cariló Golf para la construcción de nuevas viviendas.

Esta nueva oposición se formalizó ante el máximo tribunal bonaerense con una reciente presentación del Foro de Amigos de Cariló, misma entidad que inició previamente la demanda contra el municipio de Pinamar, bajo fundamentos de inconstitucionalidad, por autorizar la propuesta de construcción del alojamiento de cinco estrellas.

El proyecto de los propietarios del predio es lotear casi la mitad del campo de juego Mauro V. Rizzi

“La afectación del paisaje protegido no se limitaría así a una intervención “complementaria”, como ha sostenido en este proceso la Municipalidad en defensa de la Ordenanza 6087/21, sino a una transformación sustancial del destino del predio”, se lee en el escrito de los demandantes, representados en este caso por el abogado Marcelo Bolaños. Los denunciantes recuerdan que en otra ordenanza previa, la 1732/95, se aprobó allí un loteo que preservaba un remanente de 407.352,58 m2 para “espacio Verde de Tipo Permanente y a Equipamiento Comunitario destinado a Recreación y Actividades Deportivo-Recreativas”. En un inciso, aclaran, se explicita un destino de uso específico: “Cancha de Golf”, citan.

Así, el Foro de Amigos de Cariló recurre ahora ante la Suprema Corte para denunciar lo que entiende como un “hecho nuevo”, y reclama que se le exija al municipio de Pinamar informarle al tribunal sobre la existencia del nuevo proyecto de desarrollo inmobiliario sobre esa cancha de golf y su actual estado de tramitación.

Como informó anteriormente LA NACION, Nelson Valimbri, propietario de Cariló Golf, dio por cerrado el proyecto original de construir un establecimiento hotelero dentro de ese complejo y, frente a la inviabilidad económica que representa la sola explotación de la actividad deportiva que allí se desarrolla, avanzó con la opción de lotear casi la mitad del campo de juego. Anunció que lo reconvertiría en una cancha de 9 hoyos en lugar de los actuales 18 y que el resto de la superficie saldría a la venta en parcelas de 2.000 a 3.000 m2 cada una.

El golf permanece cerrado desde el pasado 30 de abril Mauro V. Rizzi

El nuevo proyecto fue enviado por Valimbri al Ejecutivo municipal para su correspondiente análisis y eventual derivación al Concejo Deliberante. En tanto, en las últimas horas, se conoció que desistió definitivamente de la idea original de construir un hotel en esas tierras y, por ende, reclamó al gobierno municipal que derogue la ordenanza que lo autorizaba.

“Los costos de construcción y los gastos operativos han alcanzado niveles tan elevados que hacen inviable el proyecto”, explicita el empresario hotelero en una nota remitida a los titulares del Ejecutivo y deliberativo del municipio de Pinamar. “Ya no hay razón para seguir esperando una resolución judicial”, aclara.

El planteo que dio origen a la causa judicial contra el desarrollo hotelero apunta a la inconstitucionalidad de la ordenanza 6087/21 con la que el gobierno municipal le abrió camino. Este grupo de vecinos, desde la institución que los reúne, fundamentó la afectación de la condición de Paisaje Protegido que tiene Cariló y que establece la Ley 12.099. Cuestionó desde entonces un avance del proyecto con incumplimientos de exigencias normativas, entre ellas la falta de apertura de un consejo asesor y el debido estudio de impacto ambiental con participación de la provincia de Buenos Aires.

El nuevo proyecto fue enviado por Valimbri al Ejecutivo municipal para su correspondiente análisis y eventual derivación al Concejo Deliberante Mauro V. Rizzi

“Se habilitó excepcionalmente un campo de golf como alternativa compatible con espacio verde, en lugar de las cesiones mandatorias de ley, en el marco y contexto del balance de superficies exigidas por la Ley 8912/77”, argumentan los vecinos y refieren a espacios contemplados por esa normativa provincial que se ocupa de ordenamiento territorial y uso de suelo. En esa legislación se prevé que en estos loteos privados se debe destinar un porcentaje de tierras a equipamiento y desarrollo urbano.

“Claro está, y nadie lo niega, que el golf se sitúa en un enclave o área de zonificación RUc con carácter residencial unifamiliar, pero fue precisamente su interdicción lo que posibilitó la venta de aquellos lotes para la construcción de las casas circundantes”, explican los miembros del Foro sobre la urbanización que acompaña el perímetro del Cariló Golf.

El nuevo proyecto

El nuevo proyecto es encabezado también por Valimbri. Según explicó el empresario a LA NACION, busca dar sustentabilidad a un predio deportivo que se volvió inviable en términos de mantenimiento y rentabilidad. Incluso aclaró que, si bien una alternativa era lotear el total del campo de juego, la opción que primó fue la de mantener la actividad deportiva y su campo de juego con una reducción a 9 hoyos y lotear el resto.

Quienes se opusieron al hotel de cinco estrellas también consideran que tampoco es legal que se construyan casas allí, donde hasta el 30 de abril pasado se jugaba al golf. Desde ese día su propietario lo mantiene cerrado.

La representación legal de Cariló Golf respondió al reciente escrito del abogado del Foro de Amigos de Cariló. Bajo distintos argumentos, consideró que se debe desestimar el planteo de “hecho nuevo” y pide a la Suprema Corte que así lo entienda. “No existe acto estatal nuevo que pueda servir de base para justificar la denuncia formulada”, citan frente a novedades que no derivan de alguna resolución sino que, según se aclara en el reclamo de los vecinos, surgen de menciones del nuevo proyecto en publicaciones y declaraciones periodísticas.