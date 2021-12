Carla Vizzotti: “No hay que mirar tanto los casos, sino las internaciones y las muertes”

LA PAZ (ENVIADO ESPECIAL).- La ministra de Salud, Carla Vizzotti, defendió la implementación del pase sanitario y advirtió a los que no quieren vacunarse contra el coronavirus: “Tienen que saber que generan un riesgo” . La funcionaria consideró que no tiene ningún sentido tratar de buscar a los antivacunas. “Quienes no quieren vacunarse -que es esa punta de la pirámide que no debate y hace mucho ruido- es una población que no le veo posibilidad, porque tienen una convicción previa a la pandemia”, explicó.

Y agregó: “Lo que sí tienen que saber es que generan un riesgo, porque hay personas que aunque están vacunadas tienen riesgos si se contagian. Una cosa es decidir no vacunarse y la otra es poner en riesgo a alguien que si se vacunó. Los que deciden no vacunarse se van a beneficiar en forma indirecta de aquellos que sí se vacunan”. Vizzotti habló con medios argentinos en su visita a Bolivia esta tarde, hasta donde fue a hacer entrega de un millón de dosis que la Argentina donó a ese país.

Vizzotti también resaltó el nivel de vacunación de la Argentina y la cantidad de dosis de refuerzo que ya se aplicaron hasta el momento. En otro tramo de la conversación, afirmó que podría haber novedades en la próxima semana con la aprobación de la Sputnik V, luego de una reunión prevista en la OMS. “Es una de las mejores vacunas en cuanto a seguridad y eficacia. Se está trabajando en paralelo para su aprobación en la OMS”, dijo.

Sobre la curva de casos en ascenso, Vizzotti advirtió que no hay que mirar tanto los contagios sino la cantidad de muertes.

Visita relámpago

En una visita relámpago y frenética a la capital boliviana, la ministra de Salud cerró en una conferencia de prensa con su par local, Jeyson Marcos Auza Pinto y habló sobre la situación sanitaria de la Argentina de cara al verano. La jefa de la cartera fue hasta La Paz a donar un millón de dosis en nombre del Gobierno.

El primero en hablar fue el Ministro de Salud de Bolivia, quien dijo que estas vacunas recibidas les permitirán aplicar las dosis de refuerzo. Además, reiteró la crítica a la administración de Mauricio Macri por el envío de elementos bélicos en este mismo avión dos años atrás. “Esta crisis sanitaria nos ha enseñado que la solidaridad es el único camino para salir de la pandemia. Solo si tenemos acciones conjuntas vamos a poder dar respuesta a este problema que es global”, aseguró Auza Pinto.

“Es un logro de dos países esta donación. El pueblo argentino es un pueblo hermano al boliviano. Hay que valorar este día que es histórico y centrará un precedente de una América del Sur más unida. Nuestro pueblo confía en las vacunas, pero tuvimos dificultad en el acceso. Tenemos que demostrar al mundo que somos una región que quiere las vacunas”, dijo Vizzotti y remarcó que Bolivia buscará acelerar la vacunación en menores antes de la llegada del otoño. La ministra también contó que se hizo el mismo ofrecimiento de donación de vacunas a otros países de la región.

Ante la consulta sobre la producción completa de vacunas en la Argentina y que Richmond sea directamente proveedor del país y no el Instituto Gamaleya, explicó que se está trabajando para destrabar cuestiones contractuales entre el Instituto ruso y el laboratorio argentino para que esto se pueda dar.

También habló sobre una mayor apertura de pasos fronterizos entre ambos países. Dijo que se estaba trabajando, pero la variante ómicron frenó el impulso y que se hará una nueva reunión regional.

Sobre la suba de casos en la Argentina y si se trata de una tercera ola: “Lo que tenemos que monitorear son las internaciones y ocupación de unidades de terapia intensiva. No hay que mirar tanto los casos, sino las internaciones y las muertes”.

En las últimas 24 horas, el país tuvo un nivel de positividad superior al 10 por ciento, con 5337 casos reportados en todo el territorio nacional. De esta manera, la variación en los contagios de los últimos catorce días supera un 120%, mientras que el total de fallecidos por Covid-19 varió en un 12 por ciento en las últimas dos semanas.

El total de internaciones en Unidades de Terapias Intensivas (UTIs) -que contempla todas las patologías, tanto en el sector público como el privado- se ha mantenido estable, en torno al 35 y el 40 por ciento en las últimas semanas.

El encuentro con Arce y la donación

Tras entregar las vacunas al gobierno de Bolivia, Vizzotti se dirigió al Palacio Quemado, sede gubernamental, para reunirse con el presidente boliviano Luis Arce. En el encuentro con el mandatario comenzó a las 16:30 de Argentina (15:30 en Bolivia), participaron también el embajador Ariel Basteiro; el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli y la titular de la comisión Cascos Blancos de la Cancillería, Sabina Frederic.

Según Vizzotti fue un encuentro ameno y que se centró en las acciones para frenar el avance de la variante ómicron y el tránsito entre ambos países. En tanto, Basteiro agregó que en febrero habría un encuentro entre Alberto Fernández y su par boliviano que se haría en la Argentina.

En el marco de las políticas de solidaridad y reciprocidad para enfrentar la pandemia de forma global, la Argentina ya ha enviado vacunas por más de 1,7 millones de dosis a Angola, Kenia, Mozambique, Vietnam, Barbados y a La Organización de Estados del Caribe Oriental, mientras otros Estados se encuentran evaluando la aceptación del ofrecimiento realizado por Argentina.

Según explicó Vizzotti: “Habiendo alcanzado el 82,5% de la población argentina con una dosis y el 69,1% con esquema completo, poseyendo el stock de dosis necesario para iniciar y completar los esquemas pendientes y vacunar con dosis adicionales y de refuerzo a la totalidad de los habitantes del territorio nacional, y habiendo superado el promedio de población vacunada en el continente, nuestro país se encuentra en condiciones de contribuir a la campaña de vacunación de Bolivia para continuar acelerando el acceso de sus habitantes”.

En este país menos del 38% de la población tiene el esquema completo de vacunación. Bolivia acumula 564.747 contagios y 19.440 muertos por la pandemia.