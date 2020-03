La mujer aseguró que no tenía síntomas cuando decidió ir a la fiesta y agradeció los mensajes de apoyo en redes Fuente: Archivo - Crédito: instagram.com/carmela.hontou

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de marzo de 2020 • 16:19

MONTEVIDEO.- La empresaria uruguaya Carmela Hontou, cuestionada en los últimos días por asistir a una fiesta de casamiento con 500 personas cuando estaba infectada por el coronavirus Covid-19 sin saberlo, hizo su descargo a través de las redes sociales.

"No fui al casamiento mal, no tenía ningún síntoma. Recién el domingo empecé a estar ronca y pensé que no era nada, tengo problema de reflujo y lo relacioné con eso", dijo la mujer, dedicada a la decoración de interiores y remodelaciones. Fue una de las primeras afectadas por el coronavirus en Uruguay , y si bien su caso no revistió gravedad, se convirtió en un fenómeno explosivo por el riesgo de contagio.

"Llegué sintiéndome bien y sin síntomas de ningún tipo. Pregunté si había alguna medida en el aeropuerto porque venía de Europa y me dijeron que no. Ese mismo día almorcé con mi madre de 84 años y de noche fui a un casamiento con 500 personas", agregó, a través de varios posteos en su cuenta de Instagram.

"Me siento mejor, aunque toda esta repercusión fue muy fea, la gente piensa que fui a un casamiento a expandir un virus, y no fue así", añadió. Y agradeció los mensajes de apoyo que recibía por las redes. Además, publicó un gráfico que explica cómo lavarse las manos de forma eficiente para prevenir el contagio del Covid-19.

Qué pasó

El viernes pasado, Hontou, de 57 años, se enteró que tenía coronavirus, uno de los cuatro casos que se registraron en el país. De inmediato sintió mucha bronca porque había pedido que le hicieran el análisis y, según contó, como no le dieron importancia se fue a la fiesta multitudinaria. En enero había viajado a Milán y había tenido fiebre, unos 41 grados, luego volvió a Montevideo y viajó a Madrid, donde se sintió mal y tuvo tratamiento médico.

El caso repercute aún en las redes, con la convocatoria a todos los que fueron al casamiento de dos personas que asistieron a la boda que concurran a su servicio de salud para realizarse estudios y comprobar si tienen o no riesgo de afectarse por el virus.

El problema no impacta solamente entre los que fueron a la fiesta de casamiento de una conocida pareja del residencial barrio de Carrasco, sino que generó preocupación en otras personas. Uno de los asistentes a la boda es responsable de entrenamiento de un equipo deportivo y luego de acusar síntomas de posible afectación, todos los deportistas están realizándose análisis.

En las redes sociales comenzó a reproducirse un mensaje dirigido a los invitados con el siguiente texto: "Carmela Hontou recién llegada de Milán asistió al casamiento y hoy en día es el primer caso de coronavirus del Hospital Británico. Ya hay más de 20 personas que asistieron al casamiento que tienen síntomas (fiebre, tos y dificultad respiratoria). ¡Por favor seamos conscientes! Si fuiste al casamiento notificá a tu trabajo/universidad y solicitá la cuarentena".