Carnaval de Gualeguaychú 2026: precio de las entradas y horarios de las comparsas

En el segundo mes del año están disponibles diversas actividades que culminan en el fin de semana largo
- 10 minutos de lectura'
El carnaval de Gualeguaychú 2026 cuenta con una oferta de actividades que se concentran en el mes de febrero, sin embargo, muchas de ellas se pueden disfrutar en los fines de semana de enero, como una manera de alistarse para los espectáculos más atractivos de este festival tradicional del país.
La ciudad de Gualeguaychú concentra en esta fecha un sinfín de espectáculos para toda la familia y, por ello, es importante conocer las fechas y horarios de cada uno y el costo de cada actividad.
Cuándo es el Carnaval de Gualeguaychú 2026
La 44° del Carnaval de Gualeguaychú se lleva a cabo todos los sábados de enero y de febrero, además del fin de semana largo de Carnaval, cuyos feriados caen este año el 16 y 17 de febrero.
Fechas del Carnaval de Gualeguaychú 2026
- Enero: sábados 3, 10, 17, 24 y 31.
- Febrero: sábados 7, 14, 21 y 28.
- Fin de semana largo de carnaval: 14, 15 y 16 de febrero (sábado, domingo y lunes).
Precio de las entradas del Carnaval de Gualeguaychú 2026
De acuerdo a la ubicación, los asistentes podrán consultar el precio de las entradas en el sitio oficial, donde figura el costo de ingreso al evento y el cargo del servicio:
- Playon Joven Norte
Desde $ 40.000,00 + $ 6.000,00
- Playon Joven Sur
Desde $ 30.000,00 + $ 4.500,00 Sin numerar
- Playon Previa Norte
Desde $ 30.000,00 + $ 4.500,00 Sin numerar
- Playon Previa Sur
Desde $ 30.000,00 + $ 4.500,00 Sin numerar
- Pullman BV - F1
Desde $ 50.000,00 + $ 7.500,00 Numerado
- Pullman BV - F2
Desde $ 45.000,00 + $ 6.750,00 Numerado
- Pullman BV - F3
Desde $ 42.500,00 + $ 6.375,00 Numerado
- Pullman BV - F4
Desde $ 40.000,00 + $ 6.000,00 Numerado
- Pullman BV - F5
Desde $ 37.500,00 + $ 5.625,00 Numerado
- Pullman Oeste - F1
Desde $ 50.000,00 + $ 7.500,00 Numerado
- Pullman Oeste - F2
Desde $ 45.000,00 + $ 6.750,00 Numerado
- Pullman Oeste - F3
Desde $ 42.500,00 + $ 6.375,00 Numerado
- Pullman Oeste - F4
Desde $ 40.000,00 + $ 6.000,00 Numerado
- Sillas 1A - F1
Desde $ 34.000,00 + $ 5.100,00 Numerado
- Sillas 1A - F2
Desde $ 31.000,00 + $ 4.650,00 Numerado
- Sillas 1A - F3
Desde $ 30.000,00 + $ 4.500,00 Numerado
- Sillas 1A - F4
Desde $ 28.000,00 + $ 4.200,00 Numerado
- Sillas 1A - F5
Desde $ 26.000,00 + $ 3.900,00 Numerado
- Sillas 1B - F1
Desde $ 34.000,00 + $ 5.100,00 Numerado
- Sillas 2A - F1
Desde $ 34.000,00 + $ 5.100,00 Numerado
- Sillas 2A - F2
Desde $ 31.000,00 + $ 4.650,00 Numerado
- Sillas 2A - F3
Desde $ 30.000,00 + $ 4.500,00 Numerado
- Sillas 2A - F4
Desde $ 28.000,00 + $ 4.200,00 Numerado
- Sillas 2A - F5
Desde $ 26.000,00 + $ 3.900,00 Numerado
- Sillas 2B - F1
Desde $ 34.000,00 + $ 5.100,00 Numerado
- Sillas 2B - F2
Desde $ 31.000,00 + $ 4.650,00 Numerado
- Sillas 2B - F3
Desde $ 30.000,00 + $ 4.500,00 Numerado
- Sillas 2B - F4
Desde $ 28.000,00 + $ 4.200,00 Numerado
- Sillas 2B - F5
Desde $ 26.000,00 + $ 3.900,00 Numerado
- Sillas 3A - F1
Desde $ 58.000,00 + $ 8.700,00 Numerado
- Sillas 3A - F2
Desde $ 51.000,00 + $ 7.650,00 Numerado
- Sillas 3A - F3
Desde $ 46.000,00 + $ 6.900,00 Numerado
- Sillas 3A - F4
Desde $ 44.000,00 + $ 6.600,00 Numerado
- Sillas 3A - F5
Desde $ 42.000,00 + $ 6.300,00 Numerado
- Sillas 3B - F1
Desde $ 58.000,00 + $ 8.700,00 Numerado
- Sillas 3B - F2
Desde $ 51.000,00 + $ 7.650,00 Numerado
- Sillas 3B - F3
Desde $ 46.000,00 + $ 6.900,00 Numerado
- Sillas 3B - F4
Desde $ 44.000,00 + $ 6.600,00 Numerado
- Sillas 3B - F5
Desde $ 42.000,00 + $ 6.300,00 Numerado
- Sillas 4A - F1
Desde $ 66.000,00 + $ 9.900,00 Numerado
- Sillas 4A - F2
Desde $ 60.000,00 + $ 9.000,00 Numerado
- Sillas 4A - F3
Desde $ 55.000,00 + $ 8.250,00 Numerado
- Sillas 4A - F4
Desde $ 53.000,00 + $ 7.950,00 Numerado
- Sillas 4A - F5
Desde $ 48.000,00 + $ 7.200,00 Numerado
- Sillas 4B - F1
Desde $ 66.000,00 + $ 9.900,00 Numerado
- Sillas 4B - F2
Desde $ 60.000,00 + $ 9.000,00 Numerado
- Sillas 4B - F3
Desde $ 55.000,00 + $ 8.250,00 Numerado
- Sillas 4B - F4
Desde $ 53.000,00 + $ 7.950,00 Numerado
- Sillas 4B - F5
Desde $ 48.000,00 + $ 7.200,00 Numerado
- Sillas 5A - F1
Desde $ 60.000,00 + $ 9.000,00 Numerado
- Sillas 5A - F2
Desde $ 53.000,00 + $ 7.950,00 Numerado
- Sillas 5A - F3
Desde $ 49.000,00 + $ 7.350,00 Numerado
- Sillas 5A - F4
Desde $ 44.000,00 + $ 6.600,00 Numerado
- Sillas 5A - F5
Desde $ 39.000,00 + $ 5.850,00 Numerado
- Sillas 5B - F1
Desde $ 60.000,00 + $ 9.000,00 Numerado
- Sillas 5B - F2
Desde $ 53.000,00 + $ 7.950,00 Numerado
- Sillas 5B - F3
Desde $ 49.000,00 + $ 7.350,00 Numerado
- Sillas 5B - F4
Desde $ 44.000,00 + $ 6.600,00 Numerado
- Sillas 5B - F5
Desde $ 39.000,00 + $ 5.850,00 Numerado
- Sillas 6A - F1
Desde $ 60.000,00 + $ 9.000,00 Numerado
- Sillas 6A - F2
Desde $ 53.000,00 + $ 7.950,00 Numerado
- Sillas 6A - F3
Desde $ 49.000,00 + $ 7.350,00 Numerado
- Sillas 6A - F4
Desde $ 44.000,00 + $ 6.600,00 Numerado
- Sillas 6A - F5
Desde $ 39.000,00 + $ 5.850,00 Numerado
- Sillas 6B - F1
Desde $ 60.000,00 + $ 9.000,00 Numerado
- Sillas 6B - F2
Desde $ 53.000,00 + $ 7.950,00 Numerado
- Sillas 6B - F3
Desde $ 49.000,00 + $ 7.350,00 Numerado
- Sillas 6B - F4
Desde $ 44.000,00 + $ 6.600,00 Numerado
- Sillas 6B - F5
Desde $ 39.000,00 + $ 5.850,00 Numerado
- Sillas 7A - F1
Desde $ 47.000,00 + $ 7.050,00 Numerado
- Tribunas, de la 1 a la 10
Desde $ 30.000,00 + $ 4.500,00; y desde $ 35.000,00 + $ 5.250,00
- VIP 5B - F1
Desde $ 110.000,00 + $ 16.500,00 Numerado
- VIP 5B - F2
Desde $ 100.000,00 + $ 15.000,00 Numerado
- VIP 5B - F3
Desde $ 90.000,00 + $ 13.500,00 Numerado
- VIP 5B - F4
Desde $ 80.000,00 + $ 12.000,00 Numerado
- VIP 6A - F1
Desde $ 102.500,00 + $ 15.375,00 Numerado
- VIP 6A - F2
Desde $ 95.000,00 + $ 14.250,00 Numerado
- VIP 6A - F3
Desde $ 87.500,00 + $ 13.125,00 Numerado
- VIP 6A - F4
Desde $ 80.000,00 + $ 12.000,00 Numerado
- VIP 6B - F1
Desde $ 102.500,00 + $ 15.375,00 Numerado
- VIP 6B - F2
Desde $ 95.000,00 + $ 14.250,00 Numerado
- VIP 6B - F3
Desde $ 87.500,00 + $ 13.125,00 Numerado
- VIP 6B - F4
Desde $ 80.000,00 + $ 12.000,00 Numerado
- VIP Nuevo - F1
Desde $ 110.000,00 + $ 16.500,00 Numerado
- VIP Nuevo - F2
Desde $ 100.000,00 + $ 15.000,00 Numerado
- VIP Nuevo - F3
Desde $ 90.000,00 + $ 13.500,00 Numerado
- VIP Nuevo - F4
Desde $ 80.000,00 + $ 12.000,00 Numerado
- VIP Rosado Centro - F1
Desde $ 102.500,00 + $ 15.375,00 Numerado
- VIP Rosado Centro - F2
Desde $ 95.000,00 + $ 14.250,00 Numerado
- VIP Rosado Centro - F3
Desde $ 87.500,00 + $ 13.125,00 Numerado
- VIP Rosado Centro - F4
Desde $ 80.000,00 + $ 12.000,00 Numerado
- VIP Rosado Este - F1
Desde $ 95.000,00 + $ 14.250,00 Numerado
- VIP Rosado Este - F2
Desde $ 87.500,00 + $ 13.125,00 Numerado
- VIP Rosado Este - F3
Desde $ 82.500,00 + $ 12.375,00 Numerado
- VIP Rosado Este - F4
Desde $ 75.000,00 + $ 11.250,00 Numerado
- VIP Rosado Este - F5
Desde $ 70.000,00 + $ 10.500,00 Numerado
- VIP Rosado Este - F6
Desde $ 62.500,00 + $ 9.375,00 Numerado
- VIP Rosado Oeste - F1
Desde $ 107.500,00 + $ 16.125,00 Numerado
- VIP Rosado Oeste - F2
Desde $ 100.000,00 + $ 15.000,00 Numerado
- VIP Rosado Oeste - F3
Desde $ 92.500,00 + $ 13.875,00 Numerado
- VIP Rosado Oeste - F4
Desde $ 82.500,00 + $ 12.375,00 Numerado
- VIP Rosado Oeste - F5
Desde $ 77.500,00 + $ 11.625,00 Numerado
- VIP Rosado Oeste - F6
Desde $ 70.000,00 + $ 10.500,00 Numerado
- VIP Tradicional Centro - F1
Desde $ 102.500,00 + $ 15.375,00 Numerado
- VIP Tradicional Centro - F2
Desde $ 87.500,00 + $ 13.125,00 Numerado
- VIP Tradicional Centro - F3
Desde $ 87.500,00 + $ 13.125,00 Numerado
- VIP Tradicional Centro - F4
Desde $ 80.000,00 + $ 12.000,00 Numerado
- VIP Tradicional Centro - F5
Desde $ 75.000,00 + $ 11.250,00 Numerado
- VIP Tradicional Centro - F6
Desde $ 67.500,00 + $ 10.125,00
- VIP Tradicional Centro - F7
Desde $ 62.500,00 + $ 9.375,00
- VIP Tradicional Centro - F8
Desde $ 57.500,00 + $ 8.625,00
- VIP Tradicional Centro - F9
Desde $ 57.500,00 + $ 8.625,00
- VIP Tradicional Este - F1
Desde $ 95.000,00 + $ 14.250,00
- VIP Tradicional Este - F2
Desde $ 87.500,00 + $ 13.125,00
- VIP Tradicional Este - F5
Desde $ 70.000,00 + $ 10.500,00
- VIP Tradicional Este - F6
Desde $ 62.500,00 + $ 9.375,00
- VIP Tradicional Este - F7
Desde $ 57.500,00 + $ 8.625,00
- VIP Tradicional Este - F8
Desde $ 55.000,00 + $ 8.250,00
- VIP Tradicional Este - F9
Desde $ 55.000,00 + $ 8.250,00
- VIP Tradicional Oeste - F1
Desde $ 107.500,00 + $ 16.125,00
- VIP Tradicional Oeste - F2
Desde $ 100.000,00 + $ 15.000,00
- VIP Tradicional Oeste - F3
Desde $ 92.500,00 + $ 13.875,00
- VIP Tradicional Oeste - F4
Desde $ 82.500,00 + $ 12.375,00
- VIP Tradicional Oeste - F5
Desde $ 77.500,00 + $ 11.625,00
- VIP Tradicional Oeste - F6
Desde $ 70.000,00 + $ 10.500,00
- VIP Tradicional Oeste - F7
Desde $ 65.000,00 + $ 9.750,00
- VIP Tradicional Oeste - F8
Desde $ 60.000,00 + $ 9.000,00
- VIP Tradicional Oeste - F9
Desde $ 60.000,00 + $ 9.000,00
- Pullman Este - F1
Desde $ 50.000,00 + $ 7.500,00
- Pullman Este - F2
Desde $ 45.000,00 + $ 6.750,00
- Pullman Este - F3
Desde $ 42.500,00 + $ 6.375,00
- Pullman Este - F4
Desde $ 40.000,00 + $ 6.000,00
- Pullman Este - F5
Desde $ 37.500,00 + $ 5.625,00
- Pullman Oeste - F5
Desde $ 37.500,00 + $ 5.625,00
- Sillas 7B - F1
Desde $ 47.000,00 + $ 7.050,00
- Tribuna 9
Desde $ 30.000,00 + $ 4.500,00
- VIP Tradicional Este - F3
Desde $ 82.500,00 + $ 12.375,00
Cómo comprar las entradas del Carnaval de Gualeguaychú 2026
Los interesados en conseguir entradas para el Carnaval de Gualeguaychú podrán hacer su compra de forma online, a través del sitio All Access.
- Ingresar al sitio oficial.
- Seleccionar la fecha y horario.
- Elegir la ubicación de acuerdo al plano que muestra el sitio.
- Comprar con tarjetas VISA, American Express, Master y Cabal de Crédito/Débito nacionales e internacionales.
- Como el evento cuenta con verificación de compra, el usuario deberá ingresar el código de 6 dígitos que recibirá en el consumo de la tarjeta. El mismo podrá tardar hasta 72hs hábiles en reflejarse en el home banking.
Qué comparsas participan y cómo se evalúa su desempeño
En esta edición, el Carnaval del País se estructura en torno a cuatro comparsas históricas:
- Marí Marí
- Papelitos
- O’Bahía
- Ará Yeví
Cada comparsa despliega más de 270 integrantes, con cuatro carrozas, una batucada y una banda musical en vivo. Allí despliegan su arte los miembros de talleres de costura, herrería, diseño y coreografía.
Un jurado profesional es el encargado de evaluar el vestuario, las carrozas, las coreografías y la música; y la comparsa que resulte ganadora queda excluida para el año siguiente, como una manera de garantizar una renovación constante de las propuestas.
- 1
Quién es Agostina Páez, la abogada argentina retenida en Río de Janeiro por una denuncia de racismo
- 2
Nuevo parte médico: cómo sigue Bastián, el niño de 8 años que quedó en estado crítico al chocar un UTV y una 4x4 en Pinamar
- 3
Pinamar establece medidas estrictas para la circulación de UTV y otros vehículos en La Frontera
- 4
La Anmat prohibió un acondicionador para el pelo por irregularidades en su composición