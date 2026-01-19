Carnaval de Gualeguaychú 2026: precio de las entradas y horarios de las comparsas

El carnaval de Gualeguaychú 2026 cuenta con una oferta de actividades que se concentran en el mes de febrero, sin embargo, muchas de ellas se pueden disfrutar en los fines de semana de enero, como una manera de alistarse para los espectáculos más atractivos de este festival tradicional del país.

La ciudad de Gualeguaychú concentra en esta fecha un sinfín de espectáculos para toda la familia y, por ello, es importante conocer las fechas y horarios de cada uno y el costo de cada actividad.

Las fechas exactas del Carnaval de Gualeguaychú Gentileza

Cuándo es el Carnaval de Gualeguaychú 2026

La 44° del Carnaval de Gualeguaychú se lleva a cabo todos los sábados de enero y de febrero, además del fin de semana largo de Carnaval, cuyos feriados caen este año el 16 y 17 de febrero.

Fechas del Carnaval de Gualeguaychú 2026

Enero: sábados 3, 10, 17, 24 y 31.

sábados 3, 10, 17, 24 y 31. Febrero: sábados 7, 14, 21 y 28.

sábados 7, 14, 21 y 28. Fin de semana largo de carnaval: 14, 15 y 16 de febrero (sábado, domingo y lunes).

Precio de las entradas del Carnaval de Gualeguaychú 2026

De acuerdo a la ubicación, los asistentes podrán consultar el precio de las entradas en el sitio oficial, donde figura el costo de ingreso al evento y el cargo del servicio:

Playon Joven Norte

Desde $ 40.000,00 + $ 6.000,00

Playon Joven Sur

Desde $ 30.000,00 + $ 4.500,00 Sin numerar

Playon Previa Norte

Desde $ 30.000,00 + $ 4.500,00 Sin numerar

Playon Previa Sur

Desde $ 30.000,00 + $ 4.500,00 Sin numerar

Pullman BV - F1

Desde $ 50.000,00 + $ 7.500,00 Numerado

Pullman BV - F2

Desde $ 45.000,00 + $ 6.750,00 Numerado

Pullman BV - F3

Desde $ 42.500,00 + $ 6.375,00 Numerado

Pullman BV - F4

Desde $ 40.000,00 + $ 6.000,00 Numerado

Pullman BV - F5

Desde $ 37.500,00 + $ 5.625,00 Numerado

Pullman Oeste - F1

Desde $ 50.000,00 + $ 7.500,00 Numerado

Pullman Oeste - F2

Desde $ 45.000,00 + $ 6.750,00 Numerado

Pullman Oeste - F3

Desde $ 42.500,00 + $ 6.375,00 Numerado

Pullman Oeste - F4

Desde $ 40.000,00 + $ 6.000,00 Numerado

Sillas 1A - F1

Desde $ 34.000,00 + $ 5.100,00 Numerado

Sillas 1A - F2

Desde $ 31.000,00 + $ 4.650,00 Numerado

Sillas 1A - F3

Desde $ 30.000,00 + $ 4.500,00 Numerado

Sillas 1A - F4

Desde $ 28.000,00 + $ 4.200,00 Numerado

Sillas 1A - F5

Desde $ 26.000,00 + $ 3.900,00 Numerado

Sillas 1B - F1

Desde $ 34.000,00 + $ 5.100,00 Numerado

Sillas 2A - F1

Desde $ 34.000,00 + $ 5.100,00 Numerado

Sillas 2A - F2

Desde $ 31.000,00 + $ 4.650,00 Numerado

Sillas 2A - F3

Desde $ 30.000,00 + $ 4.500,00 Numerado

Sillas 2A - F4

Desde $ 28.000,00 + $ 4.200,00 Numerado

Sillas 2A - F5

Desde $ 26.000,00 + $ 3.900,00 Numerado

Sillas 2B - F1

Desde $ 34.000,00 + $ 5.100,00 Numerado

Sillas 2B - F2

Desde $ 31.000,00 + $ 4.650,00 Numerado

Sillas 2B - F3

Desde $ 30.000,00 + $ 4.500,00 Numerado

Sillas 2B - F4

Desde $ 28.000,00 + $ 4.200,00 Numerado

Sillas 2B - F5

Desde $ 26.000,00 + $ 3.900,00 Numerado

Sillas 3A - F1

Desde $ 58.000,00 + $ 8.700,00 Numerado

Sillas 3A - F2

Desde $ 51.000,00 + $ 7.650,00 Numerado

Sillas 3A - F3

Desde $ 46.000,00 + $ 6.900,00 Numerado

Sillas 3A - F4

Desde $ 44.000,00 + $ 6.600,00 Numerado

Sillas 3A - F5

Desde $ 42.000,00 + $ 6.300,00 Numerado

Sillas 3B - F1

Desde $ 58.000,00 + $ 8.700,00 Numerado

Sillas 3B - F2

Desde $ 51.000,00 + $ 7.650,00 Numerado

Sillas 3B - F3

Desde $ 46.000,00 + $ 6.900,00 Numerado

Sillas 3B - F4

Desde $ 44.000,00 + $ 6.600,00 Numerado

Sillas 3B - F5

Desde $ 42.000,00 + $ 6.300,00 Numerado

Sillas 4A - F1

Desde $ 66.000,00 + $ 9.900,00 Numerado

Sillas 4A - F2

Desde $ 60.000,00 + $ 9.000,00 Numerado

Sillas 4A - F3

Desde $ 55.000,00 + $ 8.250,00 Numerado

Sillas 4A - F4

Desde $ 53.000,00 + $ 7.950,00 Numerado

Sillas 4A - F5

Desde $ 48.000,00 + $ 7.200,00 Numerado

Sillas 4B - F1

Desde $ 66.000,00 + $ 9.900,00 Numerado

Sillas 4B - F2

Desde $ 60.000,00 + $ 9.000,00 Numerado

Sillas 4B - F3

Desde $ 55.000,00 + $ 8.250,00 Numerado

Sillas 4B - F4

Desde $ 53.000,00 + $ 7.950,00 Numerado

Sillas 4B - F5

Desde $ 48.000,00 + $ 7.200,00 Numerado

Sillas 5A - F1

Desde $ 60.000,00 + $ 9.000,00 Numerado

Sillas 5A - F2

Desde $ 53.000,00 + $ 7.950,00 Numerado

Sillas 5A - F3

Desde $ 49.000,00 + $ 7.350,00 Numerado

Sillas 5A - F4

Desde $ 44.000,00 + $ 6.600,00 Numerado

Sillas 5A - F5

Desde $ 39.000,00 + $ 5.850,00 Numerado

Sillas 5B - F1

Desde $ 60.000,00 + $ 9.000,00 Numerado

Sillas 5B - F2

Desde $ 53.000,00 + $ 7.950,00 Numerado

Sillas 5B - F3

Desde $ 49.000,00 + $ 7.350,00 Numerado

Sillas 5B - F4

Desde $ 44.000,00 + $ 6.600,00 Numerado

Sillas 5B - F5

Desde $ 39.000,00 + $ 5.850,00 Numerado

Sillas 6A - F1

Desde $ 60.000,00 + $ 9.000,00 Numerado

Sillas 6A - F2

Desde $ 53.000,00 + $ 7.950,00 Numerado

Sillas 6A - F3

Desde $ 49.000,00 + $ 7.350,00 Numerado

Sillas 6A - F4

Desde $ 44.000,00 + $ 6.600,00 Numerado

Sillas 6A - F5

Desde $ 39.000,00 + $ 5.850,00 Numerado

Sillas 6B - F1

Desde $ 60.000,00 + $ 9.000,00 Numerado

Sillas 6B - F2

Desde $ 53.000,00 + $ 7.950,00 Numerado

Sillas 6B - F3

Desde $ 49.000,00 + $ 7.350,00 Numerado

Sillas 6B - F4

Desde $ 44.000,00 + $ 6.600,00 Numerado

Sillas 6B - F5

Desde $ 39.000,00 + $ 5.850,00 Numerado

Sillas 7A - F1

Desde $ 47.000,00 + $ 7.050,00 Numerado

Carnaval de Gualeguaychú Gentileza

Tribunas, de la 1 a la 10

Desde $ 30.000,00 + $ 4.500,00; y desde $ 35.000,00 + $ 5.250,00

VIP 5B - F1

Desde $ 110.000,00 + $ 16.500,00 Numerado

VIP 5B - F2

Desde $ 100.000,00 + $ 15.000,00 Numerado

VIP 5B - F3

Desde $ 90.000,00 + $ 13.500,00 Numerado

VIP 5B - F4

Desde $ 80.000,00 + $ 12.000,00 Numerado

VIP 6A - F1

Desde $ 102.500,00 + $ 15.375,00 Numerado

VIP 6A - F2

Desde $ 95.000,00 + $ 14.250,00 Numerado

VIP 6A - F3

Desde $ 87.500,00 + $ 13.125,00 Numerado

VIP 6A - F4

Desde $ 80.000,00 + $ 12.000,00 Numerado

VIP 6B - F1

Desde $ 102.500,00 + $ 15.375,00 Numerado

VIP 6B - F2

Desde $ 95.000,00 + $ 14.250,00 Numerado

VIP 6B - F3

Desde $ 87.500,00 + $ 13.125,00 Numerado

VIP 6B - F4

Desde $ 80.000,00 + $ 12.000,00 Numerado

VIP Nuevo - F1

Desde $ 110.000,00 + $ 16.500,00 Numerado

VIP Nuevo - F2

Desde $ 100.000,00 + $ 15.000,00 Numerado

VIP Nuevo - F3

Desde $ 90.000,00 + $ 13.500,00 Numerado

VIP Nuevo - F4

Desde $ 80.000,00 + $ 12.000,00 Numerado

VIP Rosado Centro - F1

Desde $ 102.500,00 + $ 15.375,00 Numerado

VIP Rosado Centro - F2

Desde $ 95.000,00 + $ 14.250,00 Numerado

VIP Rosado Centro - F3

Desde $ 87.500,00 + $ 13.125,00 Numerado

VIP Rosado Centro - F4

Desde $ 80.000,00 + $ 12.000,00 Numerado

VIP Rosado Este - F1

Desde $ 95.000,00 + $ 14.250,00 Numerado

VIP Rosado Este - F2

Desde $ 87.500,00 + $ 13.125,00 Numerado

VIP Rosado Este - F3

Desde $ 82.500,00 + $ 12.375,00 Numerado

VIP Rosado Este - F4

Desde $ 75.000,00 + $ 11.250,00 Numerado

VIP Rosado Este - F5

Desde $ 70.000,00 + $ 10.500,00 Numerado

VIP Rosado Este - F6

Desde $ 62.500,00 + $ 9.375,00 Numerado

VIP Rosado Oeste - F1

Desde $ 107.500,00 + $ 16.125,00 Numerado

VIP Rosado Oeste - F2

Desde $ 100.000,00 + $ 15.000,00 Numerado

VIP Rosado Oeste - F3

Desde $ 92.500,00 + $ 13.875,00 Numerado

VIP Rosado Oeste - F4

Desde $ 82.500,00 + $ 12.375,00 Numerado

VIP Rosado Oeste - F5

Desde $ 77.500,00 + $ 11.625,00 Numerado

VIP Rosado Oeste - F6

Desde $ 70.000,00 + $ 10.500,00 Numerado

VIP Tradicional Centro - F1

Desde $ 102.500,00 + $ 15.375,00 Numerado

VIP Tradicional Centro - F2

Desde $ 87.500,00 + $ 13.125,00 Numerado

VIP Tradicional Centro - F3

Desde $ 87.500,00 + $ 13.125,00 Numerado

VIP Tradicional Centro - F4

Desde $ 80.000,00 + $ 12.000,00 Numerado

VIP Tradicional Centro - F5

Desde $ 75.000,00 + $ 11.250,00 Numerado

VIP Tradicional Centro - F6

Desde $ 67.500,00 + $ 10.125,00

VIP Tradicional Centro - F7

Desde $ 62.500,00 + $ 9.375,00

VIP Tradicional Centro - F8

Desde $ 57.500,00 + $ 8.625,00

VIP Tradicional Centro - F9

Desde $ 57.500,00 + $ 8.625,00

VIP Tradicional Este - F1

Desde $ 95.000,00 + $ 14.250,00

VIP Tradicional Este - F2

Desde $ 87.500,00 + $ 13.125,00

VIP Tradicional Este - F5

Desde $ 70.000,00 + $ 10.500,00

VIP Tradicional Este - F6

Desde $ 62.500,00 + $ 9.375,00

VIP Tradicional Este - F7

Desde $ 57.500,00 + $ 8.625,00

VIP Tradicional Este - F8

Desde $ 55.000,00 + $ 8.250,00

VIP Tradicional Este - F9

Desde $ 55.000,00 + $ 8.250,00

VIP Tradicional Oeste - F1

Desde $ 107.500,00 + $ 16.125,00

VIP Tradicional Oeste - F2

Desde $ 100.000,00 + $ 15.000,00

VIP Tradicional Oeste - F3

Desde $ 92.500,00 + $ 13.875,00

VIP Tradicional Oeste - F4

Desde $ 82.500,00 + $ 12.375,00

VIP Tradicional Oeste - F5

Desde $ 77.500,00 + $ 11.625,00

VIP Tradicional Oeste - F6

Desde $ 70.000,00 + $ 10.500,00

VIP Tradicional Oeste - F7

Desde $ 65.000,00 + $ 9.750,00

VIP Tradicional Oeste - F8

Desde $ 60.000,00 + $ 9.000,00

VIP Tradicional Oeste - F9

Desde $ 60.000,00 + $ 9.000,00

Pullman Este - F1

Desde $ 50.000,00 + $ 7.500,00

Pullman Este - F2

Desde $ 45.000,00 + $ 6.750,00

Pullman Este - F3

Desde $ 42.500,00 + $ 6.375,00

Pullman Este - F4

Desde $ 40.000,00 + $ 6.000,00

Pullman Este - F5

Desde $ 37.500,00 + $ 5.625,00

Pullman Oeste - F5

Desde $ 37.500,00 + $ 5.625,00

Sillas 7B - F1

Desde $ 47.000,00 + $ 7.050,00

Tribuna 9

Desde $ 30.000,00 + $ 4.500,00

VIP Tradicional Este - F3

Desde $ 82.500,00 + $ 12.375,00

Cómo comprar las entradas del Carnaval de Gualeguaychú 2026

Los interesados en conseguir entradas para el Carnaval de Gualeguaychú podrán hacer su compra de forma online, a través del sitio All Access.

Ingresar al sitio oficial.

Seleccionar la fecha y horario.

Elegir la ubicación de acuerdo al plano que muestra el sitio.

Comprar con tarjetas VISA, American Express, Master y Cabal de Crédito/Débito nacionales e internacionales.

Como el evento cuenta con verificación de compra, el usuario deberá ingresar el código de 6 dígitos que recibirá en el consumo de la tarjeta. El mismo podrá tardar hasta 72hs hábiles en reflejarse en el home banking.

Un jurado especializado evalúa a las comparsas participantes de Gualeguaychú 2026 Gentileza Carnaval del País

Qué comparsas participan y cómo se evalúa su desempeño

En esta edición, el Carnaval del País se estructura en torno a cuatro comparsas históricas:

Marí Marí

Papelitos

O’Bahía

Ará Yeví

Cada comparsa despliega más de 270 integrantes, con cuatro carrozas, una batucada y una banda musical en vivo. Allí despliegan su arte los miembros de talleres de costura, herrería, diseño y coreografía.

Un jurado profesional es el encargado de evaluar el vestuario, las carrozas, las coreografías y la música; y la comparsa que resulte ganadora queda excluida para el año siguiente, como una manera de garantizar una renovación constante de las propuestas.