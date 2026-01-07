Calendario escolar 2026: cuándo empiezan las clases en CABA
Además del inicio del ciclo lectivo, también están confirmadas las fechas de las vacaciones de invierno y el final de clases este año en la ciudad de Buenos Aires
- 3 minutos de lectura'
Se oficializó el calendario escolar 2026 en todo el país este martes 6 de enero. En ese sentido, muchos se preguntan cuándo empiezan las clases en la ciudad de la ciudad de Buenos Aires (CABA).
El ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, informó la fecha de inicio de clases del ciclo lectivo 2026 en todo el país, incluida la Capital Federal. A su vez, detalló el período de las vacaciones de invierno y cuándo terminan las clases en cada distrito.
Según difundió la cartera encabeza por Sandra Pettovello, tras la asamblea N° 148 del Consejo Federal de Educación (CFE), y luego de conocerse el calendario de feriados nacionales y provinciales, las autoridades educativas definieron las fechas para el inicio escolar 2026. La provincia de Buenos Aires y Catamarca fueron las últimas dos provincias en comunicar las fechas de inicio y cierre del ciclo lectivo.
Asimismo, los ministros de las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre. Cabe recordar que cada jurisdicción tiene la potestad de definir su cronograma de clases, por lo cual pueden tener diferentes fechas.
Calendario escolar 2026: cuándo empiezan las clases en CABA
A fines de noviembre del año pasado, el Gobierno porteño anunció la Agenda escolar 2026. Esta indica que las clases en 2026 comienzan el 25 de febrero, que coincide con un miércoles, tanto para nivel inicial como para nivel primario. En tanto, la escuela secundaria iniciará sus actividades unos días más tarde: el lunes 2 de marzo.
De esa forma, CABA es una de las primeras jurisdicciones en arrancar el ciclo lectivo este año y coincide de fecha con Neuquén, Santa Cruz y Mendoza. Primero empieza Santiago del Estero el 18 de febrero, mientras que San Luis, Chubut y Jujuy fijaron el inicio para el 23 de febrero. Por su parte, las 12 provincias restantes abren las puertas de sus escuelas a partir del 2 de marzo.
En tanto, las vacaciones de invierno en la Capital Federal tendrán lugar del 20 al 31 de julio. Se trata de un período de dos semanas a mediados de año donde hay un receso de clases. Cabe destacar que la fecha de finalización de clases en CABA es el viernes 18 de diciembre para los tres niveles de enseñanza oficial.
Este es el calendario escolar 2026, provincia por provincia
Según detalla el sitio oficial de la Secretaría de Educación, este es el cronograma del ciclo lectivo de este año para cada uno de los distritos, incluida la ciudad de Buenos Aires:
|Jurisdicción
|Inicio de clases
|Receso invernal
|Fin de clases
Buenos Aires
2 de marzo
del 20 al 31 de julio
22 de diciembre
CABA
25 de febrero
del 20 al 31 de julio
18 de diciembre
Catamarca
2 de marzo
del 13 al 24 de julio
18 de diciembre
Chaco
2 de marzo
del 20 al 31 de julio
18 de diciembre
Chubut
23 de febrero
del 13 al 24 de julio
18 de diciembre
Córdoba
2 de marzo
del 6 al 17 de julio
18 de diciembre
Corrientes
2 de marzo
del 13 al 24 de julio
18 de diciembre
Entre Ríos
2 de marzo
del 6 al 17 de julio
18 de diciembre
Formosa
2 de marzo
del 13 al 24 de julio
17 de diciembre
Jujuy
2 de marzo
del 13 al 24 de julio
18 de diciembre
La Pampa
2 de marzo
del 13 al 24 de julio
23 de diciembre
La Rioja
2 de marzo
del 13 al 24 de julio
18 de diciembre
Mendoza
25 de febrero
del 6 al 17 de julio
22 de diciembre
Misiones
2 de marzo
del 13 al 24 de julio
22 de diciembre
Neuquén
25 de febrero
del 13 al 24 de julio
18 de diciembre
Río Negro
2 de marzo
del 13 al 24 de julio
18 de diciembre
Salta
2 de marzo
del 13 al 24 de julio
18 de diciembre
San Juan
2 de marzo
del 6 al 17 de julio
18 de diciembre
San Luis
23 de febrero
del 6 al 17 de julio
18 de diciembre
Santa Cruz
25 de febrero
del 13 al 24 de julio
18 de diciembre
Santa Fe
2 de marzo
del 6 al 17 de julio
18 de diciembre
Santiago del Estero
18 de febrero
del 20 al 31 de julio
18 de diciembre
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
24 de febrero
del 13 al 24 de julio
18 de diciembre
Tucumán
2 de marzo
del 13 al 24 de julio
18 de diciembre
