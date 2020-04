Carolina Píparo habló de las amenazas que le envió el asesino de su hijo

La diputada se refirió a los mensajes que recibió vía Facebook de parte del hombre que le disparó en una salidera bancaria. Fuente: Archivo

Días atrás, Carolina Piparo denunció a través de sus redes sociales que el asesino de su hijo le escribió vía Facebook para amenazarla. Los mensajes fueron posibles porque en los últimos días, a raíz de la suspensión del régimen de visitas habitual para prevenir el contagio del coronavirus , los detenidos pueden acceder a teléfonos celulares para comunicarse con familiares. Ahora, la diputada de Juntos por el Cambio habló sobre el tema en una entrevista televisiva: "Él ya me arrancó la vida una vez, no me la va a arrancar dos veces".

En diálogo con Maju Lozano en Todas las tardes ( El nueve ), la diputada dijo que Carlos Moreno , el hombre que la atacó en 2010 en una salidera bancaria y que asesinó al hijo que llevaba en el vientre "no va a modificar su vida". "No tiene ese poder sobre mí", declaró Píparo. "El día que él salga agradezco que haya una ley de víctimas para que me tengan que avisar que salió libre y poder tomar recaudos".

Acerca de los mensajes que recibió del detenido, manifestó: "Él me pone que no me olvide de él, como si uno pudiera olvidarse de la persona que asesinó a su hijo. Como si pudiera olvidarme algún día de mi vida de lo que me pasó. Que me diga eso suena más a una amenaza que a hostigamiento". Además, Píparo explicó que Moreno tenía cadena perpetua, pero Casación le redujo la pena a 22 o 23 años. "Ahora, en cinco años podría pedir beneficios tras cumplir los dos tercios de la pena".

Por último, Píparo se refirió a la reducción de la pena que recibió Moreno. "Tenemos que pelear por una justicia justa. Las víctimas por lo general no buscan venganza, crueldad ni pena de muerte. Sino que todos los que hayan atentado contra la vida o la integridad sexual de miles de víctimas cumplan con la condena que le dieron. Que si son 22 años, sean esos años", manifestó.

El caso

El 29 de julio de 2010, Piparo y su madre, María Ema Cometta, fueron a una sucursal del Banco Santander Río a retirar 10.000 dólares y 13.000 pesos. En el interior del banco, Silva las "marcó" y de regreso a su casa fueron seguidas en moto por Carlos Moreno y Luciano López.

Cuando estacionaron, Moreno, armado, le exigió a Piparo el dinero y luego le disparó a quemarropa, perforándole un pulmón. La mujer estaba embarazada de nueve meses y recibió una cesárea de urgencia, pero su bebé, Isidro, murió una semana más tarde.

En mayo de 2013, el Tribunal Oral Criminal Nº2 de La Plata condenó a perpetua a Silva, Moreno y López, y también a Juan Manuel Calvimonte y Carlos Jordán Juárez, miembros de la misma banda que llevó a cabo el delito.