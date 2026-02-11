Tras el show de Bad Bunny en el Super Bowl aumentó el número de personas que empezaron a estudiar español

Una aplicación de aprendizaje de idiomas registró un incremento del 35% en la cantidad de personas que comenzaron a estudiar español. Una suba que coincidió con la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl LX de 2026.

La empresa Duolingo compartió en su cuenta de X un gráfico con la evolución de los ingresos a la aplicación a lo largo de la jornada. La plataforma mostró que, en el momento puntual del show, se produjo un pico en la cantidad de usuarios interesados en aprender el idioma del artista puertorriqueño. “¿Así es como se siente una aventura de una noche?”, bromearon en el mensaje que acompañó a la publicación en referencia a una canción del cantante.

“¿Tienes dificultades con el español? Yo te puedo ayudar. Hagamos una lección ahora”, indicaba la notificación que muchos usuarios de X señalaron que recibieron tras la presentación del músico de Puerto Rico, según informó El País.

Tal como consignó el medio español, más de 80 millones de personas utilizan la plataforma de aprendizaje de idiomas cada mes y alrededor de 24 millones lo hacen a diario.

El show de Bad Bunny en el show del medio tiempo del Super Bowl duró 13 minutos GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En su reporte anual, el español figura como el idioma con mayor nivel de usuarios comprometidos. Los otros dos idiomas que completan ese podio son el inglés y el italiano. En tanto, El País indica que, los 10 más populares del 2025 fueron: inglés, español, francés, japonés, alemán, coreano, italiano, chino, portugués e hindi.

El crecimiento del interés por la lengua también ocurre en un contexto demográfico particular en Estados Unidos. Datos oficiales de la Oficina del Censo señalan que la población hispana superó los 68 millones de personas a mediados de 2024.

Pedro Pascal, Karol G y Cardi B fueron algunas de las figuras que se sumaron al show de Bad Bunny (Foto: Bob Kupbens/Icon Sportswire via Getty Images) Icon Sportswire - Icon Sportswire

La suba de suscriptores a cursos de español se dio en simultáneo con que dio este domingo Bad Bunny en el Super Bowl. El artista puertorriqueño hizo el famoso show de medio tiempo, en el cual se destacó por su performance y sus invitados en la presentación de 13 minutos llena de ritmo y homenajes a la cultura latina.

A lo largo de la presentación, Bad Bunny recorrió diferentes escenarios con algunas de sus canciones más exitosas, como “Tití preguntó”, “Ella perrea sola” y “Eoo”. En la casita que está presente en su gira mundial, se pudo ver la presencia de varios famosos latinos bailando los hits del puertorriqueño. Algunos de los presentes fueron Jessica Alba, Karol G, Cardi B, Pedro Pascal y Young Miko.

Ricky Martin y Lady Gaga cantaron en el show de Bad Bunny

Luego, Lady Gaga hizo una aparición sorpresa en una escena donde cantó “Die with a smile” en una versión salsa durante una boda que fue real entre un joven estadounidense y una mujer latina. En ese contexto, compartió un baile con Bad Bunny. También participó Ricky Martin, quien cantó la canción “Lo que le pasó a Hawaii” junto a unas sillas blancas de plástico, símbolo que representa la tapa del álbum de su compatriota boricua, Debí tirar más fotos.