Hay alerta amarilla por tormentas, lluvias y viento para este miércoles: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas, lluvias y viento para este miércoles 11 de febrero y señaló que afectarán a 19 provincias. El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, precisó que este nivel implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La advertencia por tormentas rige en un sector del sudeste de la provincia de Buenos Aires, Jujuy, el centro de Salta, Tucumán, el sur de Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. De acuerdo con el parte oficial, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

En el sudoeste de Neuquén, el oeste de Chubut, el sudeste de Santa Cruz y Tierra del Fuego se mantiene la alerta amarilla por lluvias. Allí se esperan precipitaciones, algunas localmente fuertes, con acumulados entre 10 y 30 milímetros, con posibilidad de registros superiores en forma localizada, en especial en la cordillera norte de Chubut. En zonas más elevadas podrían darse eventos de nieve o de lluvia y nieve mezclada, mientras que en Ushuaia no se descartan nevadas aisladas.

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 11 de febrero SMN

A la vez, el aviso por viento alcanza al oeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santiago del Estero, Córdoba, el sur de La Rioja, el este de San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, el este de Neuquén, Río Negro y el noreste de Chubut. El informe del SMN indicó que el área será afectada por vientos del sector oeste que luego rotarán al sur, con velocidades de entre 35 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que también podrían llegar a los 80 kilómetros por hora.

Frente a este panorama, para las zonas bajo tormentas el organismo aconseja evitar salir, no retirar la basura, limpiar desagües y sumideros y desconectar los electrodomésticos ante el ingreso de agua. También recomienda cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y, si una persona se encuentra al aire libre, buscar refugio en construcciones cerradas o vehículos.

Para las áreas afectadas por lluvias, el SMN sugiere permanecer en lugares seguros, no sacar residuos, mantener limpios los sistemas de drenaje, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si el agua ingresa a las viviendas.

En las regiones con alerta por viento, la recomendación es evitar actividades al aire libre, retirar o asegurar elementos que puedan volarse, mantenerse lejos de puertas y ventanas y no ubicarse debajo de marquesinas, carteles, árboles o postes. Además, pide extremar los cuidados al conducir.

El clima en el AMBA

Para este miércoles, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 23°C. La jornada comenzará ventosa por la mañana, estará parcialmente nublada hacia el mediodía, tendrá lluvias aisladas por la tarde —con una probabilidad de precipitación del 40%— y mayormente nublada por la noche. Para los próximos días se anticipa un descenso térmico con condiciones estables.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se prevé una máxima de 28°C y una mínima de 22°C. El día también iniciará ventoso, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora; luego se espera cielo parcialmente nublado al mediodía, lluvias aisladas por la tarde y mayor nubosidad hacia la noche. Para el resto de la semana se pronostican condiciones sin precipitaciones.

En el centro y norte del país se esperan máximas de 25°C y mínimas de 21°C en Córdoba; 32°C y 21°C en Tucumán; 28°C y 23°C en Santa Fe; 28°C y 23°C en Entre Ríos; 31°C y 18°C en Jujuy; 31°C y 18°C en Salta; 34°C y 27°C en Misiones; 33°C y 22°C en La Rioja; y 34°C y 23°C en Santiago del Estero.

En tanto, el pronóstico indica máximas de 27°C y mínimas de 17°C en San Luis; 31°C y 19°C en San Juan; 25°C y 19°C en Mendoza; 22°C y 14°C en Río Negro; 19°C y 12°C en Chubut; y 11°C y 6°C en Santa Cruz.