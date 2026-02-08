La Plata: un grupo de vecinos arrastró por la calle a un hombre acusado de reiterados robos

Un grupo de vecinos interceptó y arrastró por la calle a un hombre señalado por presuntos robos en la localidad de Los Hornos, partido de La Plata, en un episodio que quedó registrado por una cámara de seguridad y se viralizó en redes sociales. El hecho ocurrió el jueves pasado en la intersección de avenida 66 y 155, en un contexto de creciente malestar por la inseguridad en la zona.

Las imágenes muestran a cuatro personas rodeando al sospechoso. Dos de ellas lo trasladan al ras del asfalto, sujetándolo de una pierna y un brazo, mientras otras dos avanzan detrás, portando objetos contundentes con los que lo intimidan. La secuencia refleja el nivel de tensión acumulado entre los vecinos ante la reiteración de hechos delictivos en el barrio.

La Plata: un grupo de vecinos interceptó a un hombre acusado de reiterados robos y lo arrastró por la calle

“Se cansaron de tantos robos. Hicieron justicia por mano propia porque la Policía de la comisaría Tercera no hace nada”, afirmó un vecino al portal 0221 al referirse al accionar del grupo. Sin embargo, el episodio no logró calmar los ánimos y, según comerciantes de la zona, terminó agravando el clima de conflictividad.

De acuerdo con denuncias publicadas por el diario El Día de La Plata, en los días posteriores comenzaron a registrarse episodios intimidatorios contra locales comerciales. A las 24 horas de difundirse el video, un grupo de jóvenes aún no identificado atacó varios negocios a piedrazos, lo que incrementó la preocupación entre los comerciantes.

Los damnificados radicaron las denuncias correspondientes ante las autoridades y aguardan avances en la investigación para identificar a los responsables. No obstante, expresaron desconfianza respecto de la respuesta de las fuerzas de seguridad. “Creemos que no vamos a tener respuestas y que los robos van a seguir”, señalaron.

En paralelo, durante la última semana se registraron otros hechos delictivos en el barrio, como el robo de una motocicleta del interior de una vivienda durante la madrugada. Este y otros incidentes reavivaron la indignación de los residentes, que reclaman mayor presencia policial, patrullajes preventivos y la implementación de medidas concretas para reforzar la seguridad en la localidad.