Trabajan en dos sanatorios porteños, un hospital de San Martín, una clínica de Vicente López y un establecimiento de Bahía Blanca que atiende a PAMI

Casi un centenar de personas se infectaron con el nuevo coronavirus en cinco centros de salud de la provincia y la ciudad de Buenos Aires en los últimos días.

En la Capital, el Sanatorio de la Providencia, en Balvanera, tiene 34 casos positivos entre sus médicos, enfermeros y empleados administrativos. Otros 200 están en estudio, a la espera de los resultados. Se sospecha que el brote dentro de la institución se produjo por una paciente que ingresó por una cirugía de columna el 13 de marzo, tuvo un cuadro de neumonía y luego se le confirmó Covid-19. El centro de salud funciona en forma limitada.

A este caso se suma el del Hospital Italiano, otra clínica privada porteña, donde ya hay 19 casos confirmados entre sus trabajadores. Según un comunicado oficial de la institución, "tres colaboradores se encuentran internados con evolución satisfactoria y los 16 restantes se encuentran con seguimiento en su domicilio. Uno tuvo antecedente de viaje, dos habían asistido en forma directa a pacientes con enfermedad confirmada, mientras que los otros 16 fueron contagiados por otros motivos".

Infectólogos de ese hospital difundieron un comunicado en el que indicaron: "la cantidad de casos positivos en personal de salud de la institución es de 19 casos desde el inicio de la epidemia lo que representa un 0,13% del total de trabajadores (14.500). De esos 19, solo dos trabajaron en áreas de atención de pacientes con Covid-19. Un caso corresponde a una viajera y seis corresponden a contactos de ese caso (todos detectados hace más de 3 semanas). En el resto no se encontró foco claro de origen de la infección." "Todos se encuentran en buen estado de salud y solo tres permanecen internados en sala, no por severidad del cuadro sino para monitoreo, como indica la normativa", añadieron.

Los sindicatos denuncian que no se tomaron medidas para prevenir el contagio en la clínica. "El primer caso fue una trabajadora que viajó a Colombia y no se le dio licencia, porque en ese momento no era considerado un país de riesgo. Venimos reclamando desde antes medidas de prevención. Los protocolos siempre iban por detrás de las circunstancias que impone la pandemia", señaló César Latorre, delegado gremial del Hospital Italiano.

En la provincia de Buenos Aires, un caso resonante es el del Hospital Belgrano, en San Martín, lugar que el gobernador Axel Kicillof visitó poco tiempo antes de que se confirmaran 18 casos de coronavirus.

"Hay 24 casos sospechosos y otras 47 personas en aislamiento. No sabemos de dónde vino el contagio, creemos que fue comunitario. Los pacientes del hospital que eran casos sospechosos de coronavirus dieron todos negativo", puntualizó Orlando Restivo, médico neonatólogo del Hospital Belgrano y delegado de Cicop, gremio que agrupa a los trabajadores de la salud en la provincia.

Otro caso impactante es el del Centro de Salud Norte, en Vicente López, que ya contaba con denuncias por irregularidades. La fuente de contagio fue una mujer fallecida de 65 años que había estado internada y cuyo diagnóstico de coronavirus positivo se confirmó post mortem . El personal de la clínica, empleados de la cochería encargada del sepelio y familiares de la fallecida se cuentan entre los 12 contagiados.

"La cadena de contagio es interminable por la negligencia de la clínica. Tengo a toda mi familia contagiada. El centro de salud sigue funcionando. Los empleados denuncian que los obligan a trabajar igual", apuntó Maricel Menini, una de las empleadas infectadas de la casa de sepelios M. Menini. Denunció penalmente a la clínica junto a los familiares de la fallecida. "Tenemos 40 falsos médicos detectados en distintas inspecciones", agregó Jorge Corral, secretario de la Comisión de Inspecciones del Colegio de Médicos bonaerense.

En Bahía Blanca, 11 profesionales del Hospital de la Asociación Médica Dr. Felipe Glasman (HAM) tienen coronavirus. El primer contagio fue una enfermera de 23 años. El establecimiento, que atiende a PAMI, fue cerrado. Los médicos del HAM trabajan en otros centros de salud bahienses.

