Caso Cecilia Strzyzowski: pedidos de perpetua, cruces por el jurado y últimas palabras de los imputados antes de que se definan las penas

La tercera jornada de la audiencia de cesura por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se desarrolló este viernes en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, en continuidad con la etapa del juicio iniciada el miércoles 26 de noviembre y destinada a fijar las penas de los seis imputados ya declarados culpables por el jurado popular. Ninguno de los dos Sena —ni Emerenciano ni César— estuvo presente mientras se exponían los alegatos: sus defensores informaron que el primero se encontraba convaleciente y que el segundo había solicitado permanecer en su lugar de alojamiento.

Los alegatos comenzaron con la intervención del fiscal de Cámara, Juan Martín Bogado, quien afirmó que se trataba de “la pena más severa” y sostuvo que el asesinato de Cecilia “no fue un acto aislado sino que fue planeado”. Explicó que “César eligió el lugar más seguro, se aprovechó de su poder, y la asesinó”. Recordó que “Cecilia tenía muchos sueños” y que su familia “se tuvo que ir de la provincia”. Al referirse a las conductas posteriores, mencionó “los mensajes guionados, el plan de silencio” y concluyó que “el grado de culpabilidad justifica la pena de perpetua”.

Solicitó prisión perpetua para César Sena, Marcela Acuña y Emerenciano Sena. Sobre Fabiana González y Gustavo Obregón, afirmó que “encubrieron el femicidio de Cecilia”. Y agregó: “No es que se callaron, su compromiso fue más allá”.

Sostuvo que “Gustavo ayudó a cargar el cuerpo de Cecilia, a quemarlo y a descartar las pertenencias de ella”, mientras que “Fabiana se encargó de limpiar la casa y los rastros, mandó mensajes guionados, sabían el trágico final de Cecilia”. Dijo además que “los testigos, sabiendo lo que hicieron, ayer los seguían admirando”, y pidió para ambos una pena de cinco años y diez meses de prisión, destacando como único atenuante la falta de antecedentes.

El fiscal de investigación Jorge Cáceres Olivera expuso a continuación sobre la situación de Gustavo Melgarejo. Sostuvo que “se encargó de vigilar el fuego, una participación activa para lograr la impunidad de todos”, y que las acciones realizadas permitieron “eliminar todas las pruebas”. Indicó que “calcinan a Cecilia hasta el punto de no poder sacar material genético”, y aseguró que “todas sus actitudes mostraron eliminar todo”. Aunque reconoció que Melgarejo no tenía antecedentes, pidió una pena de dos años y diez meses de prisión efectiva y su inmediata detención.

La fiscal Nelia Yael Velázquez completó la postura del Ministerio Público solicitando “que se inscriba el fallecimiento de Cecilia ocurrido el 2 de junio de 2023 y como causa del mismo sea femicidio en el Registro Civil”, y pidió también “la entrega de los restos óseos y pertenencias halladas de Cecilia a su familia”.

Luego expuso la querella. El abogado Gustavo Briend, representante de la familia de Cecilia, reclamó prisión perpetua para César Sena, Marcela Acuña y Emerenciano Sena. Afirmó que “Cecilia fue asesinada, César Sena fue el autor y tuvo desprecio por la vida, esto fue un femicidio”. Consideró que “Marcela Acuña no ha sido una mera espectadora sino que participó y fue la arquitecta de este crimen”, y sostuvo que tanto ella como Emerenciano “continuaron con hechos hostiles” después del hecho.

Sobre González indicó que “colaboró activamente con el hecho, le daba más importancia al movimiento y al trabajo que a sus hijos”, según testigos. Sobre Obregón sostuvo que “participó activamente, ayudó a César Sena”, y pidió seis años de prisión para ambos. En relación con Melgarejo remarcó que “si bien el jurado lo ha encontrado culpable por un delito menor, su participación también ha sido activa” y solicitó tres años de prisión efectiva, además de una orden de restricción de acercamiento hacia la familia de Cecilia.

El querellante Juan Ignacio Díaz, en representación de la Subsecretaría de Género y Diversidad, también pidió prisión perpetua para los tres principales imputados. Afirmó que “acá se pena el hecho, el acto, no se pena la personalidad” y calificó el crimen como “un hecho de violencia de género extrema”. Sobre César Sena sostuvo que “se ha demostrado que César le dio muerte a Cecilia de la manera más brutal, por eso la única pena que le cabe es la pena de prisión perpetua, 50 años”.

Sobre Marcela Acuña y Emerenciano Sena explicó que “ellos facilitaron la muerte de Cecilia, la quisieron borrar”, y señaló que “la sociedad espera que se castigue la violencia contra la mujer, Cecilia está gritando y pide justicia”. Respecto de Obregón afirmó que “era la voz de Emerenciano Sena, participó en la quema del cuerpo de Cecilia, es un acto cruel, coordinó llamadas para que se mantenga el fuego”. Sobre González indicó que “fue planificado y organizado”, y sostuvo que “nunca se mostraron arrepentidos ni Gustavo ni Fabiana”. Solicitó seis años de prisión para ambos y tres años para Melgarejo.

La audiencia se interrumpió brevemente cuando, conectado vía virtual, Emerenciano Sena mostró un cartel cuya imagen no se hizo pública. La jueza Dolly Fernández dispuso detener el acto hasta que el imputado retirara la pancarta. Una vez que lo hizo, la audiencia continuó.

Tras ese episodio comenzaron los alegatos de las defensas. La abogada Mónica Sánchez, representante de Melgarejo, cuestionó la valoración fiscal: “Me sorprende que continúan con la actitud de que el delito de Melgarejo es un delito de ocultamiento, encubrimiento; nuevamente traen la teoría de que los jurados dijeron que no fueron probados”.

Añadió: “Solicitamos una condena de ejecución condicional; la condena no supera los tres años. Gustavo solo sabía del fuego y él indicó dónde estaba el fuego. No fue un encubrimiento grave. La conducta de Melgarejo siempre fue colaborativa”.

Los defensores Elena Puente y Orlando Peralta, representantes de Obregón y González, sostuvieron que “ellos pidieron disculpas” y que los planteos fiscales se basaban en “conjeturas”. Preguntaron “dónde está probado todo lo que dicen” y afirmaron: “Dan por sentado cosas que no están acreditadas. Voy a cuestionar que acá lo que se juzgó fue el modo de vida y no el acto”.

Sostuvieron que “el fiscal pretende que actúen de otro modo cuando había una amistad, una relación”, y pidieron que “se respete el derecho de cualquier mujer tanto víctima como acusada”. Relataron que “fue un juicio donde hubo muchas faltas de respeto” y solicitaron una pena condicional para ambos porque “son primarios, siempre se mostraron con apego a la ley, ambos tienen proyectos de vida, ambos tienen una vida ordenada”.

Negaron planificación y caracterizaron el hecho como “un episodio reactivo”. Sobre el dolo, señalaron que “cuando el dolo no es intenso debe seguir esa misma lógica”. Solicitaron que se imponga el mínimo legal —un año— y que, por el tiempo de detención ya cumplido, se considere cumplida la pena. También pidieron la prisión domiciliaria “por el derecho a los niños”.

Las defensoras Gabriela Tomljenovic y Celeste Segovia, representantes de César Sena, sostuvieron que “la cesura no es un trámite simple, es un derecho; debe materializarse concreta”. Indicaron que “la pena no es un castigo aislado sometido al impacto social porque sabemos que estuvo teñido por este impacto social”.

Afirmaron: “No puede haber una pena que destruya la expectativa de futuro; negarle la esperanza es denigrarlo; una prisión perpetua vulnera la dignidad humana y genera trastornos de personalidad”. Sostuvieron que “la prisión perpetua sin revisión es inconstitucional”.

Señalaron que “César tiene 22 años, está en una etapa de cambio emocional” y solicitaron una pericia psiquiátrica. Agregaron: “César no registra antecedentes penales ni de violencia; la juventud no exime de responsabilidad pero sí para una revisión”. Explicaron que “César todavía no ha consolidado el proyecto de vida”, y pidieron que “la pena sea firme pero válida, humana y compatible con la dignidad humana”. Finalmente solicitaron que cualquier condena se cumpla en una unidad penitenciaria de Resistencia para evitar su alejamiento familiar.

La defensora oficial Nº 12, Celeste Ojeda, representante de Marcela Acuña, también cuestionó la prisión perpetua. Indicó que la pena solicitada por la querella “se funda en un mensaje para la sociedad” y afirmó: “Sancionar no es castigar; la cárcel no es para castigar”. Explicó que, por la edad de Acuña, una condena de 35 o 50 años implicaría que “moriría en prisión”. Señaló: “Con 53 años de edad, cuando cumpla los 35 años tendría 88 años; no se cumpliría con el proceso de reinserción”. Consideró la perpetua como “excesiva, cruel e inhumana”, y pidió fijar una pena de 25 años.

Por último, los defensores Ricardo Osuna y Olga Mongelós, representantes de Emerenciano Sena, señalaron: “Reiteramos lo que dijeron el resto de los defensores; sostenemos la inocencia de Emerenciano”. Argumentaron que “no tiene antecedentes, tiene 58 años y 17 hijos que dependen de él”. Indicaron que “los testigos hablaban bien de Emerenciano”, y afirmaron que “la imposición de una medida de prisión perpetua es como ponerle una pena de muerte”. Se opusieron a la inscripción del acta de defunción y a la entrega de pertenencias “hasta que no quede firme la causa”. Solicitaron que “se mantenga el lugar de detención dentro de una prisión en Resistencia”.

También cuestionaron el contexto del proceso: “En esta sala se escuchaba todo de condena, y eso lo da la jueza; la pena no es un mensaje para la sociedad, es un hecho”. Denunciaron “intromisión del Poder Ejecutivo”, y concluyeron: “Jueza, le pido que sea justa; los jurados se equivocaron; Emerenciano es inocente; el mundo está mirando”.

Tras los alegatos, se habilitó la palabra a los imputados.

César Sena declaró: “Adherir en todo lo que dijo mi defensa; como único pedido es que no se me mueva mi lugar de alojamiento porque tengo a mi familia ahí”.

Emerenciano Sena expresó: “Lo mismo, adhiero a mi defensa; apelo a su buen nombre y que no nos muevan de acá; trasladarme a otro lugar es condenarme a muerte; soy un inocente condenado”.

Marcela Acuña afirmó: “La fiscalía 4 no me trató bien; adhiero a todos los abogados de mi defensa; creo que se tendría que ver en la pena cómo se nos juzgó a mí y a Emerenciano”. Luego cuestionó la actuación del jurado popular y criticó lo que describió como un proceso influido por medios y prejuicios. Finalizó pidiendo no ser trasladada: “Espero que no me trasladen porque tengo una familia acá; no voy a dejar de ser una dirigente”.

Entre los imputados por encubrimiento, Gustavo Melgarejo dijo: “Quiero que se termine todo esto, poder estar con mi familia”.

Fabiana González expresó: “Yo soy mujer también, y también soy víctima, soy mamá; por una equivocación perdí mis derechos de ser mamá; espero estar pronto con mis hijos”.

Gustavo Obregón manifestó: “Acompañar todo lo que dijeron mis defensores; pido perdón si por mi acción o omisión afecté a una persona”.

Con todas las intervenciones realizadas, culminó la cesura de la causa 22632/2023-1 “Sena, César Mario Alejandro y otros s/ femicidio”, en la que el jurado popular declaró culpables a César Sena por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género; a Marcela Acuña y Emerenciano Sena como partícipes primarios; a Fabiana González y Gustavo Obregón por encubrimiento agravado; y a Gustavo Melgarejo por encubrimiento simple. La jueza Dolly Fernández informará en los próximos días la fecha en que se dará lectura a la sentencia, que deberá dictarse dentro del plazo de diez días hábiles desde el veredicto del jurado.