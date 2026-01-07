Celebración del Gauchito Gil: cómo es el operativo de tránsito en las rutas de Corrientes

Por la Celebración del Gauchito Gil, que se conmemora cada 8 de enero, el Gobierno de Corrientes implementó un operativo de tránsito por la llegada masiva de fieles al santuario de la Ruta Nacional 123, en Mercedes. Estas disposiciones modifican algunas reglas de tránsito temporalmente y determinan cortes para ordenar el lugar y prevenir siniestros.

Este despliegue, integrado en el Plan Integral de Seguridad Vial Verano 2025/2026, entrará en vigencia hasta la medianoche del miércoles 7 de enero.

El Gauchito Gil está muy presente a lo largo de toda la provincia de Corrientes Xavier Martín

Medidas de seguridad en las rutas

Para garantizar el orden público, el gobierno local destinó 450 efectivos policiales de diversas divisiones, quienes trabajarán en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Defensa Civil y Salud Pública.

En este sentido, establecieron algunas pautas:

Vigilancia aérea: se utilizarán drones de alta tecnología para monitorear el movimiento de la multitud y detectar embotellamientos en tiempo real.

se utilizarán drones de alta tecnología para monitorear el movimiento de la multitud y detectar embotellamientos en tiempo real. Prohibición de estacionamiento: queda estrictamente prohibido estacionar sobre la banquina en un tramo de 6 kilómetros de la Ruta 123 (desde el control caminero N°3 hasta el cruce con la Ruta 119).

La celebración del Gauchito Gil comienza hoy Germán Pomar - Télam

Horarios de cortes totales en la Ruta Nacional 123

Las autoridades confirmaron que habrá dos momentos de interrupción total del tránsito para permitir las actividades tradicionales de la festividad:

<b>Actividad</b> <b>Día y hora</b> <b>Tramo Afectado</b> Vigilia de los Fieles De las 23:30 del 7 de enero a las 00:30 del 8 de enero Control Caminero N°3 - Ruta 119 Cabalgata Tradicional Miércoles 8 de 06:30 a 09:30 Av. Pellegrini - Control Caminero N°3



Rutas alternativas y desvíos recomendados

Predio del Gauchito Gil, en Corrientes

Para los conductores que circulen por la región, pero no asistan al santuario, se recomienda utilizar los siguientes desvíos estratégicos para evitar demoras:

Hacia el Noroeste (Corrientes Capital): desde Ruta Nacional 119, tomar la Ruta Provincial 24 y empalmar con la Ruta Nacional 12.

desde Ruta Nacional 119, tomar la Ruta Provincial 24 y empalmar con la Ruta Nacional 12. Hacia el Noreste (Misiones): desviarse desde la Ruta Nacional 119 hacia la Ruta Provincial 126 hasta conectar con la Ruta Nacional 14.

desviarse desde la Ruta Nacional 119 hacia la Ruta Provincial 126 hasta conectar con la Ruta Nacional 14. Hacia el Sur (Buenos Aires/Entre Ríos): utilizar la Ruta Nacional 12 desde la rotonda 9 de Julio hacia la Ruta Provincial 24, o continuar por Ruta 12 directamente hasta Zárate.

utilizar la Ruta Nacional 12 desde la rotonda 9 de Julio hacia la Ruta Provincial 24, o continuar por Ruta 12 directamente hasta Zárate. Tránsito Local (Felipe Yofre): se ha habilitado un circuito por las rutas provinciales 135, 29, 134, 85 y 40 para retomar la Ruta 123.

Nueva infraestructura: El Santuario 2026

Este año, la experiencia de los peregrinos se verá renovada por la inauguración de un nuevo santuario de 435 m². La edificación de hormigón y vidrio incluye oratorios modernos y un área de estacionamiento planificada. Además, se han reubicado los puestos comerciales para despejar los accesos y mejorar la circulación de las personas dentro del predio.

Se insta a los transportistas y viajeros particulares a extremar las precauciones, respetar la señalización del personal de seguridad y anticipar sus salidas, dado que se prevé una saturación de las arterias principales durante toda la jornada del 8 de enero.