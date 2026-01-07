Celebración del Gauchito Gil: cómo es el operativo de tránsito en las rutas de Corrientes
Habrá 450 policías y muchos controles durante el festejo que ya empezó y que culmina este jueves 8 de enero
- 3 minutos de lectura'
Por la Celebración del Gauchito Gil, que se conmemora cada 8 de enero, el Gobierno de Corrientes implementó un operativo de tránsito por la llegada masiva de fieles al santuario de la Ruta Nacional 123, en Mercedes. Estas disposiciones modifican algunas reglas de tránsito temporalmente y determinan cortes para ordenar el lugar y prevenir siniestros.
Este despliegue, integrado en el Plan Integral de Seguridad Vial Verano 2025/2026, entrará en vigencia hasta la medianoche del miércoles 7 de enero.
Medidas de seguridad en las rutas
Para garantizar el orden público, el gobierno local destinó 450 efectivos policiales de diversas divisiones, quienes trabajarán en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Defensa Civil y Salud Pública.
En este sentido, establecieron algunas pautas:
- Vigilancia aérea: se utilizarán drones de alta tecnología para monitorear el movimiento de la multitud y detectar embotellamientos en tiempo real.
- Prohibición de estacionamiento: queda estrictamente prohibido estacionar sobre la banquina en un tramo de 6 kilómetros de la Ruta 123 (desde el control caminero N°3 hasta el cruce con la Ruta 119).
Horarios de cortes totales en la Ruta Nacional 123
Las autoridades confirmaron que habrá dos momentos de interrupción total del tránsito para permitir las actividades tradicionales de la festividad:
|<b>Actividad</b>
|<b>Día y hora</b>
|<b>Tramo Afectado</b>
Vigilia de los Fieles
De las 23:30 del 7 de enero a las 00:30 del 8 de enero
Control Caminero N°3 - Ruta 119
Cabalgata Tradicional
Miércoles 8 de 06:30 a 09:30
Av. Pellegrini - Control Caminero N°3
Rutas alternativas y desvíos recomendados
Para los conductores que circulen por la región, pero no asistan al santuario, se recomienda utilizar los siguientes desvíos estratégicos para evitar demoras:
- Hacia el Noroeste (Corrientes Capital): desde Ruta Nacional 119, tomar la Ruta Provincial 24 y empalmar con la Ruta Nacional 12.
- Hacia el Noreste (Misiones): desviarse desde la Ruta Nacional 119 hacia la Ruta Provincial 126 hasta conectar con la Ruta Nacional 14.
- Hacia el Sur (Buenos Aires/Entre Ríos): utilizar la Ruta Nacional 12 desde la rotonda 9 de Julio hacia la Ruta Provincial 24, o continuar por Ruta 12 directamente hasta Zárate.
- Tránsito Local (Felipe Yofre): se ha habilitado un circuito por las rutas provinciales 135, 29, 134, 85 y 40 para retomar la Ruta 123.
Nueva infraestructura: El Santuario 2026
Este año, la experiencia de los peregrinos se verá renovada por la inauguración de un nuevo santuario de 435 m². La edificación de hormigón y vidrio incluye oratorios modernos y un área de estacionamiento planificada. Además, se han reubicado los puestos comerciales para despejar los accesos y mejorar la circulación de las personas dentro del predio.
Se insta a los transportistas y viajeros particulares a extremar las precauciones, respetar la señalización del personal de seguridad y anticipar sus salidas, dado que se prevé una saturación de las arterias principales durante toda la jornada del 8 de enero.
- 1
Imágenes impactantes: el fuego en Chubut avanza incluso con viento en contra y hay alerta también en Bariloche y El Bolsón
- 2
Reivindicar “a los perseguidos por los nazis”. Un país europeo facilita reconocer la nacionalidad a sus descendientes
- 3
Entre Ríos: se cayó al agua con un bebé en brazos sin saber nadar y un hombre se tiró para rescatarlos
- 4
Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico