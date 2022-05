Censo 2022: ¿hasta cuándo hay tiempo para completar el cuestionario digital?

El relevamiento estadístico del Censo 2022 continúa por su vía digital, en la que los usuarios pueden contestar las preguntas del cuestionario a través de la web. Esta novedosa manera de completar el deber cívico del censo dejará de estar disponible el 18 de mayo a las 8 de la mañana, día y horario en que comenzará el relevamiento en áreas urbanas.

Ese día, las personas que hayan contestado el Censo de manera virtual también recibirán el llamado del censista, sólo que en su caso bastará con citar el código de verificación entregado por el INDEC a quienes concluyen el cuestionario digital. Entonces, el enviado del organismo seguirá su camino y el trámite estará concluido, con todo el resto del día feriado por delante.

Esta es la modalidad que desde el organismo que coordina el evento recomendaron para las personas que no puedan estar en su lugar de residencia el día del censo. Aunque es obligatorio encontrarse en la vivienda donde uno pasa más de cuatro noches por semana, en caso de no poder hacerlo se sugiere completar el cuestionario digital y dar el código de verificación a un vecino o al portero para que lo entregue al censista. .

Cómo completar el Censo Digital

El Censo Digital está ubicado en un botón azul a la esquina superior derecha de la página oficial del Censo. El primer paso para contestar las preguntas es generar un Código Único de Vivienda, que sirve para individualizar el domicilio. Además, una vez que se obtiene esta secuencia alfanumérica de cinco dígitos, se puede utilizar para volver a ingresar al sitio del Censo y completar el cuestionario en más de un inicio de sesión.

Para obtener el Código Único de Vivienda hay que aportar el tipo y número de Documento, así como la fecha de nacimiento y una dirección de mail. Esta información no forma parte del cuestionario censal, y Marco Lavagna, director del INDEC, comentó sobre el sentido de pedir una identificación: “Este dato queda registrado en ningún lado, lo utilizamos para constatar que la persona sea real y que no sea menor de 14 años. No queda incorporado en la cédula papel”, señaló el funcionario en la conferencia de prensa donde se presentó el censo digital.

El comprobante del Censo digital contiene un código alfanumérico que el censista pedirá el 18 de mayo (Captura de video Twitter/@Censo2022)

Una vez ingresada la clave, se presenta el cuestionario, el mismo que se distribuirá de manera física. Las 61 preguntas del relevamiento incluyen 24 cuestiones relacionadas a las características de la vivienda y el hogar, y 37 para la población en general. A través de su Código Único de Vivienda, las personas pueden completar el censo en más de un inicio de sesión, por lo que no hay necesidad de contestar todas las preguntas en un intento.

La interfaz del organismo también permite corregir la información y editar las respuestas de manera simple. Al finalizar debe enviarse el cuestionario, pero antes hay que revisar los datos suministrados, ya que una vez enviada no se puede cambiar la información aportada.

Entonces, el Código de Verificación se generará automáticamente, habilitado para la descarga, y la persona también lo recibirá en el mail ingresado previamente. Esta información será pertinente el día del censo, cuando el código servirá para que el censista verifique que la vivienda ya ha sido relevada, y pueda continuar su trabajo.