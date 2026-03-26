Así es la impactante obra tipo “anillo” que promete terminar con la hora pico en el norte de la Ciudad

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires informó que ya comenzó la construcción del “Anillo La Pampa”, una intervención que permitirá vincular la calle La Pampa desde la avenida Figueroa Alcorta hasta la Costanera Norte. El plan combina un túnel para vehículos con un paso elevado destinado a peatones y ciclistas.

La iniciativa busca facilitar el cruce de la Autopista Arturo Illia y de las vías del ferrocarril Belgrano Norte, con el fin de optimizar la circulación en este sector de la Ciudad. “Cuando se inaugure, los tiempos para atravesarla se acortarán a la mitad”, remarcó el comunicado oficial del proyecto arquitectónico.

Según datos oficiales, el emprendimiento requiere una inversión superior a los $50.000 millones “para la construcción de un túnel doble mano para el tránsito vehicular y un puente peatonal y para ciclistas en forma de corona, que será bautizado como “Anillo La Pampa” y será un nuevo ícono urbano porteño".

La obra consta de un túnel y un puente

Cómo funcionará el Anillo La Pampa

El diseño del proyecto apunta a mejorar la conexión entre la ciudad y el Río de la Plata. Gracias a esta obra, peatones, ciclistas y automovilistas podrán acceder con mayor rapidez y seguridad a puntos clave como Costanera Norte, Aeroparque, Ciudad Universitaria, el estadio de River Plate o el Parque de la Innovación.

“La obra no solo cruza la barrera urbana de manera innovadora y eficiente, sino que también pasa por debajo de ella, integrándose de manera armoniosa con el entorno y respetando la infraestructura existente”, señaló el comunicado del gobierno porteño.

Hay una gran expectativa por esta nueva obra (Foto: GCBA) GCBA

Ventajas y características del Anillo La Pampa

Se construirá un túnel bajo la calle La Pampa, la avenida Lugones, la autopista Illia y las vías del ferrocarril Belgrano Norte.

Permitirá conectar Bajo Belgrano y Palermo con Aeroparque, la Costanera, Ciudad Universitaria y el Parque Costero.

El túnel contará con doble sentido de circulación vehicular .

. El puente peatonal y ciclovía circular tendrá forma de anillo y un diámetro de 140 metros. En su punto más alto habrá un mirador panorámico.

Se intervendrán más de 10.000 metros cuadrados de superficie urbana.

La obra comenzó en enero de 2026 y se estima un plazo de ejecución cercano a los 20 meses, con una inversión de aproximadamente $50 mil millones.

El “Anillo La Pampa” permitirá reducir a la mitad los tiempos de viaje durante las horas pico.

Túnel vehicular y un anillo peatonal que conectará el Bajo Belgrano con Aeroparque GCBA

Cómo será el anillo y el mirador panorámico

La estructura circular tendrá un diámetro de 140 metros y podrá observarse desde distintos puntos cercanos, como los parques de la zona, la autopista, el tren e incluso desde el aire. Cada día, miles de personas que circulen por el área podrán identificar fácilmente esta construcción, que se proyecta como un nuevo punto de referencia visual dentro de la ciudad.

Además, el punto más alto del puente funcionará como un mirador panorámico. Desde allí, quienes lo recorran podrán disfrutar de vistas amplias del paisaje urbano porteño y observar los despegues y aterrizajes en el Aeroparque Jorge Newbery.