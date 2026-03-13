El Gobierno porteño lleva a cabo la construcción del Anillo La Pampa, que tiene como finalidad acortar a la mitad los tiempos de viaje en hora pico en el norte de la ciudad de Buenos Aires. Este unirá la calle La Pampa, desde la avenida Figueroa Alcorta hasta la Costanera Norte.

De esa forma, se busca mejorar la circulación de la zona en el cruce de la Autopista Arturo Illia y las vías del tren Belgrano Norte. Una vez que se inaugure, se estima que los tiempos para atravesar la Capital Federal se acortarán a la mitad.

Se trata de una inversión de $50.000 millones

La iniciativa supone una inversión de más de $50.000 millones “para la construcción de un túnel doble mano para el tránsito vehicular y un puente peatonal y para ciclistas en forma de corona, que será bautizado como ‘Anillo La Pampa’ y será un nuevo ícono urbano porteño". Por este medio, peatones, ciclistas y vehículos podrán llegar de manera más rápida y segura a la Costanera Norte, a Aeroparque, a Ciudad Universitaria, a la cancha de River o al Parque de la Innovación.

Este miércoles 11 de marzo arrancaron las obras de este proyecto. Según pudo saber LA NACION por fuentes porteñas, el cierre afectará la circulación en la calle La Pampa, entre Lugones y Figueroa Alcorta, que está completamente cerrada al tránsito durante aproximadamente un año. Sumado a esto, hay una restricción del ingreso y egreso vehicular en Lugones, ubicado a la altura de La Pampa. Como alternativa, se podrán usar las rampas ubicadas en Udaondo o en Ombúes.

Cómo será el “anillo” que se construye para acortar a la mitad el tiempo de viaje en el norte de CABA

La ciudad construirá un túnel vehicular y anillo peatonal que conectará el bajo Belgrano con Aeroparque

El Anillo La Pampa consiste en túnel y un puente con forma de anillo. Su diseño circular no solo es una declaración estética, sino que permite generar pendientes suaves y accesibles para peatones, corredores y ciclistas sin necesidad de escaleras abruptas. La estructura metálica, de un color naranja vibrante en los renders, aporta un contraste moderno con el verde del entorno.

Tendrá un diámetro de 140 metros y será visible desde los parques aledaños, la autopista, el tren y hasta desde el aire. Miles de vehículos y pasajeros diarios podrán apreciar esta estructura y convertirla en un punto de referencia visual de la Ciudad.

El nuevo túnel atravesará por debajo de las avenidas Lugones, Illia y Cantilo y las vías del Belgrano Norte. Además, tendrá doble mano de circulación y permitirá conectar de manera directa los barrios de Bajo Belgrano y Palermo con Aeroparque, la Costanera, Ciudad Universitaria y el Parque Costero.

Desde el punto más elevado del puente, también servirá como mirador panorámico para quienes quieran disfrutar de las vistas del territorio porteño y de los despegues y aterrizajes en el Aeroparque Jorge Newbery.

Así será el Anillo La Pampa GCBA

Cuáles son las ventajas y características del Anillo La Pampa