Chacarita: se prendió fuego un asentamiento y más de 20 vecinos fueron evacuados

escuchar

Bomberos de la ciudad de Buenos Aires combaten esta mañana un voraz incendio registrado en el barrio porteño de Chacarita. El siniestro tiene lugar en un asentamiento ubicado junto a la traza del ferrocarril San Martín, a la altura de avenidas Corrientes y Dorrego. Según las primeras informaciones, más de 20 vecinos fueron evacuados y una docena de ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) trabaja en el lugar.

De acuerdo con fuentes policiales, el operativo se montó después de que tomaran fuego en forma generalizada casillas de madera y chapas, situación ante la cual sus moradores se autoevacuaron.

Al arribar al lugar, personal del SAME asistió a dos hombres mayores, uno de los cuales fue trasladado al hospital Tornú por inhalación de humo. En tanto, un grupo de Bomberos utilizaba dos líneas de 38 milímetros para combatir el fuego, en tanto que otro realizaba una inspección por distintos lugares del asentamiento.

En declaraciones a los medios, el titular del SAME, Alberto Crescenti, dio detalles respecto del origen de las llamas. “Sobre el costado este de la escalera donde está la parte ferroviaria hay casas, ha explotado una garrafa y han tomado fuego varias casas. Como hay varias garrafas que pueden seguir explotando, tuvimos que correrlos, están trabajando los bomberos”, indicó.

Con relación a las personas afectadas, informó que hasta ahora se realizaron dos traslados: el de un hombre de 81 años con inhalación de humo y el de otro de 71 con traumatismo de cráneo. “Ninguno de los dos trasladados corre peligro”, aseguró y confirmó que fueron 25 personas las personas evacuadas del asentamiento que no requirieron hospitalización.

“Está todo evacuado y lo estamos controlando. Esperemos que no haya más nadie adentro, astán solo Bomberos trabajando”, explicó Crescenti sobre el desarrollo del operativo e insistió: “Yo creo que el siniestro está controlado, pero los bomberos están trabajando con precaución adentro. Estamos esperando que no explote ninguna garrafa”. Finalmente, confirmó que no corren peligro las estructuras aledañas.

Noticia en desarrollo

LA NACION

Temas Incendio