Cambian los requisitos para nombrar jueces de la Corte; murió Taty Almeida

Javier Milei firmó un decreto que flexibiliza los requisitos para hacer más visible y transparente el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema y deja sin efecto la recomendación para que el Presidente contemple la diversidad de género, especialidad y procedencia regional de los postulantes. La herramienta modifica un decreto de 2003 que prevé que el Ejecutivo publique en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación nacional el nombre y los antecedentes de los candidatos propuestos. También, que los candidatos deben presentar una declaración jurada detallada de su patrimonio.

Murió Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, a los 95 años. La presidenta de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora se involucró en la lucha por los derechos humanos luego del secuestro de su hijo Alejandro en junio de 1975 a manos de la Triple A. En 1979, se unió a otras madres que reclamaban por sus hijos desaparecidos, como Nora Cortiñas y Hebe de Bonafini.

Dos helicópteros chocaron entre sí y se estrellaron sobre una popular avenida de Río de Janeiro este domingo por la mañana. Por el impacto murieron todos los pasajeros a bordo: cinco estaban en una misma aeronave, mientras que un piloto viajaba solo en la otra. Entre las víctimas se encontraban el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como “Gaspi”, y el realizador audiovisual Lucas Vignale.

Luego de varios días de intensas negociaciones en medio de una escalada regional que hacía peligrar la posibilidad de poner fin a la guerra en Medio Oriente, el presidente Donald Trump anunció este domingo que Estados Unidos alcanzó un acuerdo de paz con Irán por el que se reabrirá el estratégico estrecho de Ormuz tras 107 días de conflicto. El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán confirmó que tienen previsto firmar el acuerdo este viernes en Ginebra.

Un tribunal de Oslo condenó este lunes a cuatro años de prisión a Marius Borg Hoiby, de 29 años, hijo de la princesa heredera de Noruega, tras declararlo culpable de dos violaciones y absolverlo de otras dos. Además de los dos abusos sexuales la condena consideró también una situación de maltrato recurrente contra una expareja, amenazas e infracciones de tráfico.

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Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.