Chocaron dos embarcaciones en el río Paraná: buscan a un hombre que cayó al agua

Efectivos de Prefectura Naval Argentina (PNA) buscan intensamente a un policía rosarino en el río Paraná que a última hora de este domingo protagonizó un choque de embarcaciones a la altura de la ciudad santafesina de San Lorenzo. Una mujer que viajaba con el hombre, identificado como Gustavo Fabián Ibarra de 39 años, fue rescatada del agua y contó que habían colisionado contra un buque, lo que provocó que su lancha se hundiera en el espejo de agua.

Según informó el medio local Rosario 3, la colisión habría tenido lugar entre las 20 y las 20.30. La acompañante del policía buscado fue auxiliada por pescadores a la altura del kilómetro 441 del río, pero dijo que nunca vio salir a flote al hombre. De acuerdo a su testimonio, ella se encontraba dentro del camarote cuando sintió el impacto.

En tanto, la hermana de la víctima, Carina Ibarra, contó en diálogo con el medio local Nuestras Noticias, que la PNA y la Fiscalía iniciaron actuaciones de oficio respecto de la búsqueda del hombre que se supo es un efectivo pasado a disponibilidad.

Tres personas desaparecidas en el río Negro

Una situación similar ocurre en la Patagonia, donde se montó un operativo especial para dar con tres integrantes de una colonia menonita recientemente instalada en Valle Medio que este domingo por la tarde desaparecieron en el río Negro.

Según las primeras informaciones de los medios locales, una adolescente de 16 años habría ingresado al agua y fue arrastrada por la corriente; tras ello su padre y su hermano de 20 se lanzaron para rescatarla, pero también desaparecieron.

Desde ese momento, trabajan en la zona la Brigada Rural, PNA, personal policial y bomberos. Los rastrillajes se llevan a cabo en la costa y sobre el curso del río Negro, especialmente desde el kilómetro 227 de la Ruta Provincial 53.