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Choque de trenes de alta velocidad en España: un especialista explicó en detalle por qué se produjo el accidente y cuál es la principal hipótesis

Guillermo Robino detalló en LN+ las causas técnicas y las fallas de gestión que derivaron en la colisión de dos formaciones en la línea Madrid-Sevilla

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Urda; Toledo; España; Choque de trenes en españa; Choque de trenes en Toledo
Se trata del segundo accidente mortal en menos de un año en la línea que une Madrid con la región de AndalucíaAnadolu - Anadolu

El choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido en las inmediaciones de la estación de Urda, en la ciudad de Toledo, España, dejó al menos 64 muertos y más de 150 heridos. Se trata del segundo accidente mortal en menos de un año en la línea que une Madrid con la región de Andalucía.

El accidente se produjo cuando un tren AVE de Renfe de alta velocidad embistió a otro de la empresa italiana Iryoque se encontraba parado en la vía a la altura del kilómetro 118 de la línea Madrid–Andalucía, cerca de la localidad de Urda. Ambos hacían la ruta Madrid–Sevilla. Dejó un vagón destrozado con pedazos de metal y otros materiales a la vista, y escombros esparcidos por una pendiente de grava.

Según explicó en LN+ Guillermo Robino, especialista en transporte ferroviario, al ser consultado por el motivo que desencadeno el accidente, sostuvo que la gestión de los transportes ferroviarios, “se está gestionando mal”.

“Trenes de alta velocidad están funcionando en Alemania, están funcionando en Francia, en Japón, y no nos enteramos de que haya este tipo de accidentes en tan corto plazo uno con otro. Entonces, evidentemente, algo en la gestión”, remarcó

Tragedia ferroviaria en Espana
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