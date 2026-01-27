Choque entre un colectivo y un auto en Autopista 25 de mayo: al menos un herido

Un accidente vial se registró este martes en la Autopista 25 de Mayo, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires, tras el choque entre un colectivo de larga distancia y un automóvil. Según confirmaron fuentes oficiales, una persona debió ser rescatada luego de quedar atrapada en el interior del vehículo que conducía.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Argerich. De acuerdo al parte difundido por el SAME, no se registraron otras personas heridas.

El siniestro ocurrió pasadas las 14, cuando un Fiat 125 fue embestido desde atrás por un colectivo de larga distancia mientras circulaba por el carril rápido de la Autopista 25 de Mayo, a la altura de la avenida Jujuy. A raíz del impacto, el auto perdió el control y despistó de una mano a la otra.

Un colectivo de larga distancia chocó contra un auto

Tras el siniestro, varias dotaciones del SAME, Bomberos de la Ciudad y personal de la División Autopistas se trasladaron al lugar, donde constataron que el conductor del automóvil había quedado atrapado dentro del vehículo.

Rápidamente, personal del SAME montó un operativo de rescate y logró extraer al hombre, quien presentaba politraumatismos y debió ser trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital Argerich.

Según registraron las cámaras de seguridad de la zona, el accidente ocurrió a la altura del tramo comprendido entre las avenidas La Plata y Boedo.

Si bien las imágenes difundidas indican que el siniestro se habría producido tras el impacto del colectivo, hasta el momento se desconocen las causas que lo originaron.

Noticia en desarrollo