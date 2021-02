Christian Petersen habló de la denuncia de una pastelera contra Pablo Massey

En los últimos días, la pastelera Trinidad Benedetti denunció públicamente al popular chef Pablo Massey. En el relato que la joven hizo a través de las redes sociales, contó que vivió varias situaciones de abuso y acoso por parte de Massey, y que, tras intentar resolver la situación en su ámbito laboral, fue ignorada por los encargados de la empresa. Ahora, Christian Petersen habló de la acusación.

“No es normal, no debería pasar, debería haber mucho respeto”, le dijo Petersen a Paparazzi. “Quizás esto fue un tema delicado, habría que ver bien qué pasó. Lo conozco a Pablo y conozco los problemas de las mujeres”, aseveró.

En su acusación, Benedetti, de 24 años, dijo que en su momento habló con una de las encargadas sobre lo que vivía. “Le pregunté si era normal que Pablo te tocara el culo. Y me dijo que sí. Que había dos opciones: no hacer nada porque es un viejo gagá o pegarle una cachetada. No le pegué”, contó.

Días atrás, Narda Lepes también habló de la acusación de Benedetti y la apoyó. “Muchas pasamos por situaciones incómodas en algún trabajo. Algunas más graves y violentas que otras. Es necesario -y urgente- crear un sistema de comunicación claro en las cocinas y restaurantes que establezca límites y vías seguras, para poder contar lo que nos pasa”, escribió la cocinera en su cuenta de Instagram

A continuación, Lepes dejó un mensaje para sus colegas hombres: “Si sos gastronómico ayudá a tus compañeras, porque el silencio también es cómplice”. El posteo está acompañado por una foto de ella con su uniforme laboral y una expresión seria.

En la misma línea de Narda Lepes coincidió Petersen. “Estoy de acuerdo con ella, siempre hay que cuidar el ámbito respetable de trabajo, cuidar más a las mujeres. Las cocinas están cada vez con más mujeres adentro. Hay que hacerlas que sean para ellas también. Creo que se hace eso hoy en las cocinas”, remarcó.

La respuesta de Pablo Massey

LA NACION consultó al chef Pablo Massey por la denuncia de Benedetti. Al respecto, el cocinero dijo que se trata de mentiras y que tuvo que hacer un esfuerzo por recordar quién era ella. “[Trinidad Benedetti] vino a trabajar remuneradamente y a aprender lo que yo hago”, sostuvo el cocinero, y añadió: “Siento mucho sus comentarios, espero se sienta bien. Yo sé que es mentira y ella también”.

En este sentido, el hombre detrás de La Panadería de Pablo dijo: “Es una situación en la que me encuentro a la merced de cualquier comentario”. Y sumó: “Estoy desesperado, pero creo que cualquier cosa que haga pueda ser peor”.

Según Massey, siempre se la trató “perfectamente bien, igual que a cualquiera”. “Me supera absolutamente la situación de esta señorita, que ha decidido decir algo que es absolutamente mentira”, subrayó. Para concluir, dijo: “No sé qué hacer, esto es la vulnerabilidad de las redes; no entiendo en qué momento le pasó algo en su cabeza, nadie la tocó ni nadie le hizo nada. Ella entró y se fue”.

