COMODORO RIVADAVIA - El intendente de Rio Senguer , Miguel López Gutierrez, aseguró que "una prohibición municipal" que rige sobre el ingreso a un sector de su localidad fue lo que impidió el paso de Cristóbal López para seguir rumbo a su establecimiento rural. Además, consideró de "pueblada" la acción vecinal que en contra del empresario.

La polémica se disparó ayer cuando un grupo de vecinos impidió el avance del vehículo de López al pueblo ubicado 220 kilómetros al oeste de Comodoro Rivadavia. El sitio es paso obligado para pasar a las instalaciones que el dueño de Grupo Indalo tiene en el Lago La Plata.

En un video que se viralizó en las últimas horas, se puede ver al empresario a bordo de un auto intentando acceder al camino que lleva a un campo de su propiedad. Pero un grupo de vecinos le frenó el ingreso a la localidad, pese a que López alegó tener un permiso provincial de circulación.

"Lo lamentamos, pero usted tiene que irse ", se escucha decir a una mujer en medio del tumulto que generó la presencia del empresario en el lugar. En las imágenes se observa a López explicando la situación a los vecinos, quienes insisten: "Acá no pasa".

Según el relato del intendente López Gutiérrez, Cristóbal López se acercó al puesto de control porque tres horas antes se había impedido allí el regreso de su hijo, Nazareno, al casco de la estancia ubicada en Lago La Plata. El empresario se acercó por la noche y "pidió explicaciones". " Se empezó a juntar gente en el lugar y a armarse una pueblada. Se juntó mucha gente. Finalmente no lo dejaron pasar. La policía estaba ahí pero no intervino", dijo el mandatario local.

En diálogo con la radio local FM Sol, López Gutierrez relató el episodio entre el empresario, la policía, los vecinos y él mismo, que comenzó con un intento de Nazareno López, hijo del empresario, de ingresar a su propiedad en el lago La Plata, que se encuentra dentro del Parque Municipal Shoomen.

Sostuvo que "hay que recordar que la propiedad de López no es un campo, es un lugar turístico". "A raíz de la cuarentena, en marzo prohibimos el acceso al Parque Municipal. Ahí nos encontramos con una superposición de medidas porque Cristóbal López adquirió un permiso del ministro [de Seguridad de Chubut, Federico] Massoni". Contó que López "ya había pasado a su propiedad hará unos diez días. En ese momento, los del puesto que se encuentra en el ingreso al parque lo dejaron pasar".

Sobre el incidente de anoche, dijo: "Ayer nos informan del puesto de Defensa Civil que el hijo de Cristóbal López quería pasar, que tenía permiso de paso, no así su familia. Hemos decidido a raíz de esta resolución del parque correr un poco al personal policial, que debe responder órdenes provinciales".

Contó que instruyó "a la jefa de gabinete, Paola González, para que [el empresario] vaya. Pero se quedó en el control, hubo idas y vueltas, discusiones y no lo dejaron pasar. Finalmente, Nazareno [hijo de López] accedió a irse a Comodoro, eran cerca de las 17".

Pero por la noche, el propio López se acercó al control para pedir explicaciones, lo que provocó la reacción de la gente, que impidió el paso general de vehículos en alerta por el aislamiento dispuesto por el coronavirus. "Hemos tenido muchas situaciones con los permisos para circular. Pero nosotros hicimos valer nuestra resolución", dijo el intendente.

Agregó que "mas tarde me llamó el Jefe de la Policía de la provincia del Chubut y me preguntó cómo no lo dejamos pasar [a Cristóbal López] si tenía una autorización de Massoni. Le expliqué que había una resolución, y me hago cargo. No me pidieron ninguna consideración especial, si lo hacían, iba a llamar a los medios".