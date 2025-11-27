Cómo es la zona donde desaparecieron los jubilados en Chubut

Los investigadores continúan rastreando el paradero de Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, quienes se conocieron hace poco más de un mes, emprendieron un viaje al sur del país y llevan desaparecidos más de 40 días. Un informe de LN+ mostró imágenes de cómo es la zona, en los Cañadones de Visser, a poco más de 30 kilómetros de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut.

El lugar donde la pareja de jubilados quedó aparentemente encajada con su camioneta y salió a buscar ayuda es una área inhóspita, de tierra, entre cañadones y una ruta muy transitada, la 3, a pocos kilómetros.

El vehículo de la pareja de jubilados, que fue encontrado a las pocas horas de su desaparición, estaba cerrado con llave, sin signos de violencia ni desorden, y con dinero en su interior.

Cuál es la principal hipótesis de la desaparición

La principal hipótesis es que los jubilados, tras quedar en medio del barro y sin señal de celular, decidieron buscar socorro y se perdieron en los cañadones. De hecho, el hallazgo de fogatas de poco tiempo renovaron las esperanzas de los investigadores.

Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, la pareja desaparecida en Chubut. ADN Sur

Según consignaron medios locales, más de cien personas buscan a Kreder y Morales, entre efectivos policiales, junto con miembros de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Defensa Civil municipal y bomberos voluntarios, voluntarios en 4x4 y en motos, y perros especializados en la búsqueda de personas.

Asimismo, pese a las complicaciones climáticas de la zona, se utilizan drones para recorrer las zonas altas de los cañadones y recorrer lugares inaccesibles.

Las imágenes de los drones sobre la zona de búsqueda en Chubut

El clima complica la búsqueda de los jubilados en Chubut

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alerta constantemente sobre la nubosidad variable, lluvias aisladas y ráfagas de viento moderadas, característica de algunas localidades del Valle inferior del Río Chubut, como así también en Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.

Decenas de efectivos realizan rastrillajes en la zona de Puerto Visser, en donde se encontró la camioneta que trasladaba a la pareja

“Es un lugar inaccesible”

En diálogo con LN+, Marcelo Vidal, periodista de Chubut, aseguró que “el lugar de la desaparición es inaccesible tanto para acceder como para transitar”. “Dada la geografía, para ubicar la camioneta se tardaron cuatro horas. Acá hay muchas subidas y bajadas, cursos de agua, arenales y rocas”, detalló.

Según Vidal, “entre donde se encontró el vehículo y el último poblado hay 40 kilómetros”. En las últimas horas, en el domicilio de Kreder, encontraron dos teléfonos celulares sin chips, lo que incentivó al periodista a plantear un interrogante: “Si esos celulares estaban en su casa, ¿cuál fue el que impactó antes de la desaparición?”.

Desaparicion de la pareja de jubilados: la palabra del periodista Marcelo Vidal

Consultado sobre las últimas novedades del caso, Medina mencionó que hubo una definición que llamó poderosamente su atención. “Las hijas de Kreder mencionaron que su padre era una persona cauta, entonces es muy raro que una persona con esa personalidad circule por esta zona”.

Por último, Medina hizo un adelanto: “Esta noche las autoridades de Chubut darán una conferencia de prensa a partir de las 21 hs”.

La camioneta en la que se trasladaba la pareja en Puerto Visser es la única prueba recolectada hasta el momento por la polícía.

Qué dijo el ministro de Seguridad del Chubut

El ministro de Seguridad del Chubut, Héctor Iturrioz, sostuvo que “ya son muchos días sin agua” en relación con la desaparición de los jubilados Pedro Alberto Kreder, de 79 años y Juana Inés Morales, de 69 años y enfatizó sobre la gravedad del escenario.

“La única esperanza que tenemos es que haya algún lugar que tenga agua dulce, que hayan tenido algún alimento porque de hecho lo llevaban”, afirmó durante una entrevista con medios locales.

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz

Iturrioz remarcó que las condiciones climáticas —vientos intensos y lluvias— han obstaculizado las tareas de rastreo, borrando huellas y complicando la labor de los perros especializados.

“El viento acá fue intenso desde el mismo sábado que se perdieron. El domingo se sumó la lluvia. Esto realmente nos jugó en contra porque borra cualquier tipo de huellas”, dijo.