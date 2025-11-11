Qué pasó con los jubilados desaparecidos en Chubut

Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, se conocieron hace un mes. La pareja de jubilados desapareció el 11 de octubre pasado en los Cañadones de Visser, a poco más de 30 kilómetros de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut.

Recorrían el sur del país cuando, aparentemente, se encajaron en una zona de barro con su camioneta y salieron a buscar ayuda. El vehículo, que fue encontrado estaba cerrado con llave, sin signos de violencia ni desorden, y con dinero en su interior. La Policía también encontró una carpa, una bolsa de dormir, comida y agua.

La camioneta en la que viajaba la pareja apareció encajada y con las puertas cerradas con llave.

Los investigadores realizaron distintos operativos por tierra, con un centenar de efectivos y camionetas 4x4, y por aire, con un helicóptero y drones que sobrevolaron las zonas altas, buscaron intensamente a Kreder y Morales sin éxito ni pistas firmes durante estas tres semanas. Por eso, este miércoles reforzaron la búsqueda con perros especializados en detectar restos humanos.

Uno de los detalles que dan cuenta de la flamante relación es que las hijas de la mujer no tenían conocimiento de que su madre salía con Pedro, mientras que las hijas del hombre sí sabían del vínculo de su padre con Juana, según un informe de LN+.

Se cumple un mes de búsqueda

Este martes 11 de noviembre, se cumple un mes de la desaparición y búsqueda de Pedro y Juana.

En los últimos días, la investigación se intensificó en Puerto Visser, en la zona de Rocas Coloradas con nuevos rastrillajes, tecnología de punta, decenas de personas entre ellos fuerzas de seguridad y voluntarios y perros adiestrados en la búsqueda de personas vivas y muertas, según consignó el medio local Jornada.

Portal Rocas Coloradas, en Patagonia Azul. Gentileza Rewilding Argentina

“No abandonaremos esta búsqueda”

“No vamos a abandonar esa búsqueda de ninguna manera hasta que encontremos una respuesta a esto que está sucediendo, que realmente es inexplicable”, expresó este miércoles, en diálogo con Cadena 3, Gabriela Kreder, hija del hombre desaparecido.

En la misma comunicación, Gabriela confirmó que los operativos siguen activos. “Se sigue buscando, se sigue rastreando. Hoy se unieron los bomberos de Trelew y están viniendo más perros que buscan restos humanos desde Río Gallegos”, sostuvo.

“A ella se la veía feliz”

Según pudo constatar la agencia ADNSUR, Lydia Estevao, una de las amigas de Juana Morales, definió a la jubilada que permanece desaparecida como “una persona feliz e ilusionada de su romance con Pedro Kreder”. Además, Estevao manifestó que Kreder “era un hombre muy amable”.

La búsqueda continúa con un perro especializado en la búsqueda de restos humanos

Según informó el medio local ADN SUR, se sumó a la búsqueda una brigada especializada de Santa Fe, conformada por once bomberos voluntarios y dos miembros de la Dirección de Protección Civil. El equipo de rescate cuenta con certificación nacional y cuenta con equipamiento específico, como drones con cámaras térmicas, y un kit tecnológico valuado en 100 millones de pesos.

En tanto, se conoció que volverá a sumarse a los operativos la Unidad N.º 32 de los bomberos de Trelew, a cargo del oficial ayudante Esquivel, junto al sargento Oñate y el perro Kali, especialista en búsqueda de restos humanos (RH).

El animal ya había participado de los operativos a finales de octubre, en conjunto con Roco, también integrante de la Brigada K9 y especializado en búsqueda genérica.

El perro, Kali, es parte de la Unidad N° 32 de los bomberos de Trelew

Una de las pistas que siguieron los investigadores

Una de las pistas provino de una denuncia anónima a la línea 134 que reavivó la posibilidad de un robo o una maniobra coercitiva.

Según esa pista, la pareja habría sido interceptada o forzada a desviarse de la ruta principal hacia un camino alternativo, lo que explicaría por qué eligieron transitar la peligrosa Ruta Provincial Nº 1 en lugar de la más segura Ruta 3. La fiscalía de Chubut analiza la información, mientras el ministro de Seguridad descartó la hipótesis.

Jubilados desaparecidos: 12 dias de misterio

“Sobrevivir en esa zona es muy difícil”

Martín Pérez trabaja como guía en Comodoro Rivadavia. En declaraciones a LN+, mencionó que “a Rocas Coloradas viene gente de todo el mundo: son 90.000 hectáreas de áreas de naturaleza protegida”.

En referencia al paradero de Kreder y Morales, Pérez indicó: "La supervivencia es muy compleja en esa zona. Yo no entiendo porqué abandonaron la camioneta, que era su caparazón de protección".

LN+: Martin Perez, guia de Comodoro Rivadavia

“Pedro tomó un camino de continuación equivocado, que nosotros llamamos ‘el zanjón del Árabe’. La traza suele estar marcada únicamente por las camionetas de las personas que van a pescar", detalló el guía.

“Quizás subieron a un sumidero para buscar señal en el celular. Ojalá la vida nos de la oportunidad de volver a encontrarlos”, concluyó Pérez.

Los celulares de los jubilados no están en la camioneta

Chubut: busqueda y misterio de los jubilados

Sobrevuelo en helicóptero

El fiscal jefe Cristian Olazábal sobrevoló en helicóptero de Prefectura Naval Argentina el área donde fue encontrada la camioneta de Kreder, a unos 45 kilómetros de Caleta Córdova, en una zona rural de difícil acceso.

“Se realizó una búsqueda cuadrada expandida de diez kilómetros desde las coordenadas donde se encontró el vehículo”, informó Olazábal, según consignó el diario local El Patagónico. El objetivo fue relevar grietas, cañadones y posibles senderos en torno al Cañadón Visser, en el área de Rocas Coloradas.

Así es la zona donde buscan con intensidad a la pareja de jubilados en Chubut Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

“Es un lugar inaccesible”

En diálogo con LN+, Marcelo Vidal, periodista de Chubut, aseguró que “el lugar de la desaparición es inaccesible tanto para acceder como para transitar”. “Dada la geografía, para ubicar la camioneta se tardaron cuatro horas. Acá hay muchas subidas y bajadas, cursos de agua, arenales y rocas”, detalló.

Según Vidal, “entre donde se encontró el vehículo y el último poblado hay 40 kilómetros”. En las últimas horas, en el domicilio de Kreder, encontraron dos teléfonos celulares sin chips, lo que incentivó al periodista a plantear un interrogante: “Si esos celulares estaban en su casa, ¿cuál fue el que impactó antes de la desaparición?”.

Desaparicion de la pareja de jubilados: la palabra del periodista Marcelo Vidal

Consultado sobre las últimas novedades del caso, Medina mencionó que hubo una definición que llamó poderosamente su atención. “Las hijas de Kreder mencionaron que su padre era una persona cauta, entonces es muy raro que una persona con esa personalidad circule por esta zona”.

Por último, Medina hizo un adelanto: “Esta noche las autoridades de Chubut darán una conferencia de prensa a partir de las 21 hs”.

Cronología de la desaparición

Cronología de la desaparición de la pareja de jubilados

Cronología de la desaparición de la pareja de jubilados

Cronología de la desaparición de la pareja de jubilados

Así es la zona donde desapareció la pareja

El medio local Jornada compartió imágenes de la zona donde se busca a la pareja de jubilados que está desparecida desde hace más de una semana.

Chubut: sigue la busqueda de los jubilados desaparecidos

Detalles de la investigación sobre el paradero de la pareja de jubilados en Chubut

LN+: La misteriosa desaparicion de dos jubilados en Chubut

Las imágenes de los drones sobre la zona de búsqueda en Chubut

El testimonio de las hijas de Pedro, el jubilado que está desparecido en Chubut

Las hijas de Pedro se mostraron angustiadas y afirmaron que no creen que los jubilados hayan llegado hasta ahí por decisión propia. “Quizás fueron víctimas de un robo. No sabemos qué pensar. Es todo muy confuso”, consideraron.

“Él no es una persona que se dedique a hacer caminos de riesgo ni a arriesgarse así. Es muy difícil ingresar ahí”, aseguraron, en diálogo con Mediodía Noticias. Y expresaron: “Por ahí fueron víctimas de un robo, les quisieron sacar la camioneta y tomaron ese camino para escapar y se quedaron atrapados”.

Consultadas acerca de la relación entre los jubilados, contaron que se conocían hace poco más de un mes. “Él estaba muy entusiasmado, nos decía que le parecía una buena mujer, pero nosotras no la conocíamos”, dijeron.

“Estamos pendientes de una pista para poder agarrarnos de algo, pero no pasa nada. Los investigadores mucho no nos dicen”, concluyeron.