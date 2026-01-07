Furor por viajar en avión en vacaciones: más de 490.000 vuelos reservados para enero

El inicio de las vacaciones de verano llegó con un fuerte impulso para el turismo aéreo. Según el último relevamiento de Aerolíneas Argentinas, difundido en LN+, la aerolínea registró 491.963 reservas entre el 5 y el 18 de enero, una cifra que confirma el alto nivel de demanda para viajar durante la primera quincena del año.

De acuerdo con los datos oficiales, los vuelos de cabotaje concentraron la mayor parte de las reservas, con 342.705 pasajes emitidos, lo que refleja que el turismo interno volvió a posicionarse como la principal opción para los viajeros.

En segundo lugar se ubicaron los vuelos regionales, con 99.892 reservas, impulsados por destinos limítrofes y cercanos.

Vacaciones de enero en avion: mas de 490.000 reservas de vuelos de aerolineas argentinas

El relevamiento también mostró un movimiento sostenido en los tramos internacionales de mayor distancia. Los vuelos hacia Interamérica sumaron 21.926 reservas, mientras que los destinos de Estados Unidos alcanzaron 14.316 pasajes vendidos. En tanto, los vuelos hacia Europa contabilizaron 13.124 reservas en el mismo período.

Cuáles fueron los destinos más elegidos en enero

Largas filas de pasajeros en Aeroparque Santiago Filipuzzi

En cuanto a los destinos más elegidos por los pasajeros, el ranking estuvo encabezado por Bariloche y Ushuaia, seguidos por Córdoba, El Calafate e Iguazú. También se destacaron ciudades del norte y el oeste del país como Mendoza y Salta, junto con opciones internacionales muy demandadas como Río de Janeiro, Florianópolis y Miami.

Los números reflejan un verano con alta ocupación aérea, en el que se combinan escapadas dentro del país con viajes regionales e internacionales, y anticipan un intenso movimiento en aeropuertos durante las próximas semanas.