Santilli inició su ronda con gobernadores: Torres confirmó su apoyo al Código Penal pero duda frente a la reforma laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli, abrió este miércoles su nueva ronda de encuentros con gobernadores, ahora para colectar apoyos para las reformas que el Gobierno impulsará en el segundo tramo de las sesiones extraordinarias previstas para febrero. Desde la mañana, Santilli visitó al mandatario de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, pero se impusieron otras urgencias: más allá de que el ministro fue a buscar respaldo para las reformas de Javier Milei, la reunión estuvo atravesada por la problemática de los incendios que aquejan a la provincia.

Debido a esto, el encuentro entre ambos fue en El Hoyo y no en la capital provincial. Esa localidad es una de las más afectadas por los focos de incendios que por estas horas abarcan más de 2000 hectáreas, según contaron fuentes del Poder Ejecutivo provincial a LA NACION.

Santilli visitó Chubut y recorrió junto a Torres las áreas afectadas por los incendios

Antes de la recorrida por los sectores incendiados −en Puerto Patriada y el Parque Nacional Los Alerces− y de la reunión formal, se hizo una conferencia de prensa en la que Torres (Provincias Unidas) y Santilli (LLA), dos excompañeros de espacio en Pro, buscaron mostrar cooperación.

La relación de Torres con el gobierno nacional fue oscilante, con picos de altísima fricción con el Presidente y otros momentos de colaboración y firma de convenios.

En la conferencia, el gobernador de Chubut ratificó su apoyo a través de sus legisladores al proyecto de reforma del Código Penal. “El Código Penal tiene que tener mayores penas. El compromiso desde la provincia es que vamos a pedir a nuestros legisladores que acompañen”, dijo Torres ante Santilli, desde la Oficina de Turismo de El Hoyo. En la rueda de prensa participaron también el intendente Cesar Salamín y el fiscal Carlos Díaz Mayer.

De momento, fuentes ligadas al gobernador ratificaron ante LA NACION su respaldo a la modificación del Código Penal pero remarcaron que no tiene una postura tomada aún sobre la reforma laboral y que debatirá ese tema en un encuentro próximo con el diputado y las dos senadoras de su provincia que le responden. El Gobierno tiene ahí una ventana para intentar lograr su colaboración.

El diputado es Jorge “Loma” Ávila, secretario general del Sindicato del Petróleo, quien ya expresó públicamente su rechazo a la reforma laboral que propone la Casa Rosada, al igual que la mayoría de sectores gremiales, incluida la CGT. Las senadoras son Edith Terenzi y Andrea Cristina.

Jorge "Loma" Ávila es líder del Sindicato del Petróleo y diputado nacional por Chubut

Asimismo, Torres se prepara para presentar ante la Corte Suprema de Justicia una demanda por la deuda de la Nación con la caja previsional de Chubut. En la gobernación calculan que asciende a $50.000 millones. Ese tema ya está en debate con Santilli y con el Ministerio de Economía, comandado por Luis Caputo, pero desde la provincia aclaran que irán a la Corte igual, independientemente de cómo camine la negociación por las reformas.

Por su parte, el ministro del Interior habló en la conferencia de prensa de hoy de una situación de “gravedad absoluta” por los incendios y sostuvo la necesidad de “ir a fondo en la búsqueda de los criminales” que los provocaron. Además, aseguró que hay “disposición” del Ejecutivo nacional para dar “apoyo” y “logística”. En base a datos del Ministerio Público Fiscal chubutense, al menos dos de los focos se activaron de manera intencional, por lo que la provincia puso una recompensa de $50 millones para dar con los responsables.

Asimismo, Torres afirmó que 10 familias afectadas serán asistidas a través del Ministerio de Desarrollo Humano provincial junto al Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello. Desde la cartera nacional no dieron mayores precisiones sobre cómo será la atención ante la consulta de LA NACION.

Aunque el fuego fue el tema principal, Santilli lo que busca es respaldo político. Su primera rueda de gobernadores derivó en la aprobación del primer presupuesto de la era libertaria, por apoyo de determinadas provincias que −días antes de la votación− fueron beneficiadas en el reparto de ATN y fondos del Consenso Fiscal 2017.

Los gobernadores más vinculados al kirchnerismo −Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa)− quedaron excluidos del diálogo.

En noviembre de 2025, Torres se encontró con Santilli en la Casa Rosada y los acompañó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Luego, durante la votación del presupuesto, Ávila se abstuvo en Diputados, mientras que Terenzi y Cristina votaron afirmativamente en el Senado.

Adorni, Santilli y Torres en la ronda de gobernadores por el Presupuesto 2026

De larga data en estos bretes, ahora Santilli trabaja para conseguir respaldos para la reforma laboral, la inocencia fiscal y la reforma del Código Penal. Por eso no se tomará vacaciones. Después de Torres, y a lo largo del verano, tiene planeado ver a otros nueve mandatarios aliados de la Casa Rosada.

Cómo colaborar con las familias damnificadas

• Casa de la Cultura, El Hoyo: agua, frutas, insumos médicos como colirio, gasas y crema Platsul de 8 a 20 hs. Esquina Los Ciruelos y Los Guindos. IG: @culturaeh

• Chacra Millalen en Rincón de Lobos, El Hoyo: recibe agua potable, frutas, barritas de cereal y granola

• Centro Cultural Keuken Aonikenk, Lago Puelo: recibe donaciones para viandas, hasta las 20 horas en ruta 16, KM 9,5. Teléfono: 11 2253 3231

• Centro Cultural Eduardo Galeano y CIC Primavera, El Bolsón: recibe agua y bebidas hidratantes en botellas pequeñas o bidones, frutas, verduras frescas, barras de cereales, frutos secos y caramelos ácidos. También elementos para botiquines de primeros auxilios y de seguridad física (ropa, calzado, linternas, guantes, etcétera). IG: @ccgaleano y @CICprimavera

• Cáritas Argentina: recibe donaciones para colaborar con los afectados por los incendios forestales en la provincia de Chubut. Para más información: www.caritas.org.ar

• Bomberos Voluntarios El Hoyo: reciben donaciones al alias oficial: bomberoselhoyo / CUIT 30-67034426-2