Cinco argentinos se metieron al mar en Chile y fueron arrastrados por la corriente: un desaparecido

Cinco jóvenes oriundos de la provincia de San Juan se encontraban en la playa de La Serena, en Chile, cuando decidieron meterse al mar en una zona no apta y fueron arrastrados por la marea. Cuatro de ellos lograron ser rescatados por un hombre, pero el quinto permanece desaparecido y continúa su búsqueda.

Según consignó el Diario UNO, los jóvenes tienen entre 12 y 20 años; el que no pudo ser rescatado es un adolescente de 17 años. Hasta el momento, más de 150 rescatistas lo buscan y hasta utilizan drones para dar con el paradero.

El diario local El Tiempo detalló que la víctima fue identificada como Alejandro Cabrera Iturriaga, de origen sanjuanino, radicado con su familia en Chile desde hace algunos años.

Bajo órdenes de la Armada de Chile trabaja personal municipal, Bomberos y también pescadores artesanales, tanto de La Serena como de la localidad de Coquimbo, que se desplegaron en este lugar.

El capitán del puerto del lugar, Daniel Sarp Sosa, relató a Radio Sarmiento que el grupo especializado de rescate utiliza drones mientras que pescadores artesanales están efectuando labores con redes. “Estamos desde Playa Blanca, que es aproximadamente dos kilómetros más al norte, hasta la caleta de Peñuelas, que queda específicamente a tres kilómetros. Y hacia el oeste con nuestros medios navales aproximadamente una milla”, manifestó.

Cómo fue el rescate

El hombre que rescató a los cuatro argentinos fue identificado por los medios locales como Francisco Boldo, de nacionalidad chilena. Obrero de la construcción, relató que iba en bicicleta por la zona cuando escuchó los gritos de una mujer y vio a varias personas que, desesperadas, miraban hacia mar adentro. Ahí fue cuando frenó y entendió lo que estaba pasando.

Francisco Boldo, el hombre que los rescató. Gentileza Diario UNO

“Nado desde chico y participé en campeonatos; cuando vi a esa madre desesperada no dudé en sacarme la ropa y meterme para ayudar”, explicó a Radio Nihuil, según consignó diario UNO. “Lo pesqué al primero de los chicos a unos 10 metros de la costa, volví por un menor de edad que ya estaba ahogado y le di primeros auxilios y lo reanimé”, explicó. Luego, volvió al mar para rescatar a los otros dos.

No pudo alcanzar al último. “El otro se me escurrió de las manos, se me salió de control...”, dijo y añadió que en los últimos meses ayudó a más de 10 personas a salir del mar luego de que el agua los arrastrara.