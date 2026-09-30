Cita del día, Friedrich Nietzsche, filósofo: “Quien sube a las montañas más altas se ríe de todas las tragedias, reales o imaginarias”

Aunque murió en 1900, hace más de un siglo, Friedrich Nietzsche sigue siendo recordado por su pensamiento y por frases que invitan a reflexionar sobre distintos aspectos de la vida. Por ello, la cita de hoy es: “Quien sube a las montañas más altas se ríe de todas las tragedias, reales o imaginarias”.

Cabe precisar que su obra ejerció una profunda influencia en el pensamiento mundial contemporáneo y en la cultura occidental. Nietzsche escribió sobre temas tan diversos como el arte, la filología, la música, la historia, la religión, la ciencia o la tragedia.

Una de las frases de Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más influyentes de la historia

¿Qué significa “Quien sube a las montañas más altas se ríe de todas las tragedias, reales o imaginarias”?

La frase usa la “montaña” como una metáfora de la superación y de una perspectiva más amplia. Nietzsche sugiere que, cuando una persona logra elevarse por encima de sus miedos, problemas y preocupaciones cotidianas, puede ver las tragedias con mayor distancia y evitar que la dominen emocionalmente.

Se trata de un aforismo filosófico, muy al estilo del pensador alemán Friedrich Nietzsche.

Explicación:

“Reírse” no significa negar el dolor real ni burlarse de las desgracias ajenas. Por el contrario, alude a conservar libertad interior, fortaleza y capacidad de relativizar aquello que antes parecía insoportable.

Las “tragedias imaginarias” serían las anticipaciones, temores o preocupaciones, por citar algunos ejemplos, que todavía no han ocurrido, publica Cuerpo Mente.

En otras palabras: cuando crecés, madurás o conseguís mirar un problema desde otra perspectiva, puede parecerte menor grande y menos capaz de controlar tu vida.

La cita se extrae de “Así habló Zaratustra” (Also sprach Zarathustra), obra de Friedrich Nietzsche publicada entre 1883 y 1885. Aparece en el pasaje conocido como “Del leer y el escribir”, con una formulación habitual: “Quien asciende a las montañas más altas se ríe de todas las tragedias, de las del teatro y de las de la vida”.