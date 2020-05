Hoy comenzaron los trabajos de señalización sobre la avenida Corrientes en el sector que será utilizado para darle mayor prioridad al peatón, sobre el asfalto

El espacio público de la ciudad cambiará en la próxima fase de la cuarentena . Con la intervención de 100.000 metros cuadrados el gobierno porteño busca garantizar que se cumpla el distanciamiento social para evitar la propagación de los contagios de coronavirus en una etapa que sumará nuevas actividades y tendrá más gente en la calle.

Al mismo tiempo que Horacio Rodríguez Larreta anunciaba la apertura de diversos rubros y las medidas que regirán desde el martes, comenzaban los trabajos en la vía pública , que continuarán durante el fin de semana para tratar de llegar a tiempo en la mayor cantidad sitios posibles.

Las veredas se ampliarán para darle mayor prioridad al peatón Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Las veredas avanzarán sobre la superficie de las principales avenidas para darle mayor espacio al peatón ; los perímetros de los centros comerciales barriales y emblemáticos estarán cerrados; habrá mensajes sobre las veredas que incentivarán el distanciamiento entre las personas y se reducirán las velocidades máximas en las calles. De esta forma se buscará incentivar el comercio de cercanía y evitar que se realicen traslados en el transporte público o vehículos particulares y promover la movilidad en bicicleta o a pie.

Cómo lo había anticipado LA NACION ayer, la estrategia fue pensada en función de optimizar el espacio público y el transporte en forma conjunta para que los trabajadores de rubros esenciales sean los que utilicen colectivos, subtes o trenes y el resto las personas busquen otras alternativas de transporte más sustentables. La intervención será en 40 puntos estratégicos y en total se aplicará en 12 kilómetros lineales.

La ampliación de veredas en ejes comerciales tomará carriles de la calle donde podrán moverse los peatones a través de cortes parciales que funcionarán las 24 horas. Esta modificación tendrá lugar en las avenidas Triunvirato (entre Monroe y Olazabal), Cabildo (entre Congreso y Pedraza), Alvarez Jonte (entre Lope de Vega y Cervantes, Bermúdez y Segurola, Segurola y Mercedes), Nazca (entre Carranza y José Ingenieros), San Martín (entre Juan B. Justo y Donato Alvarez), Asamblea (entre José María Moreno y Emilio Mitre), Varela (entre Eva Perón y Crisóstomo Alvarez), Alberdi (entre Larrazábal y Lisandro de la Torre), La Plata (entre Chaco y Rivadavia), Corrientes (entre Serrano y Acevedo; Frías y Lambaré; Gascón y Bulnes), Caseros (entre Catamarca y La Rioja) y Entre Ríos (entre Alsina y México).

En varios tramos de la avenida Cabildo las veredas ganarán espacio y le quitarán superficie a la calle Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

También habrá cortes en las calles Federico Lacroze (entre Cabildo y Amenábar), Chilavert (entre Cañada de Gómez y Piedra Buena; Piedra Buena y Montiel), La Rioja (entre Caseros y Brasil) y Olavarría (entre Del Valle Iberlucea y Martín Rodríguez).

Habrá modificaciones en los entornos de los centros comerciales a cielo abierto, con cortes de calles entre las 8 y las 20 . Esta modalidad se aplicará en el Barrio Chino , en Arribeños entre Juramento y Olazábal; el Mercado Juramento , en Juramento, entre Cabildo y Vidal; y los espacios comerciales de Once , Villa del Parque, Liniers, Casco Histórico y Caballito, con un perímetro a confirmar.

La intervención de las calles comenzó esta mañana mientras el jefe de Gobierno anunciaba los cambios para la próxima etapa de la cuarentena

El corte de calles en estos sectores estará acompañado por una adaptación de las velocidades máximas que serán reducidas 10km/h . Las cuadras intervenidas en avenidas pasarán de 60 km/h a 50 km/h y en las calles se reducirá de 40 km/h a 30 km/h . La velocidad se modificará en todo el tramo de la intervención y en los 100 metros previos a cada una. También habrá carteles y señales de tránsito que alertarán sobre la modificación del espacio y de la velocidad.

En todos los casos de transformación de las calles en espacios para peatones no afectarán el ingreso de los frentistas a sus garajes. En las ampliaciones de veredas en ejes comerciales no se podrá estacionar en forma adyacente a la intervención, pero se garantizará la utilización de las cocheras , de manera similar a lo que sucede en las calles con ciclovías. En el caso de los centros comerciales barriales y peatonales ocurrirá de la misma forma y los accesos estarán señalizados con una demarcación especial ; la circulación de vehículos en general no estará permitida entre las 8 y las 20.