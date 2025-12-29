Ola de calor: hasta cuándo seguirá y cuál será el pico de temperatura en Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que se vienen jornadas con valores que podrían alcanzar los 40°C; cuál será el día de mayor calor; en detalle, las previsiones del organismo
Qué es una ola de calor
Una ola de calor se define como un período excesivamente cálido en el cual las temperaturas máximas y mínimas superan, por lo menos durante 3 días consecutivos y en forma simultánea, ciertos valores que dependen de cada localidad.
Advertencias del SMN para evitar un gole de calor
- Prestar especial atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día, entre las 10 y las 16.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerir frutas y verduras.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
Cómo será la temporada de verano 2026
Las previsiones del ente meteorológico también funcionan como un vaticinio de lo que se viene para la próxima temporada estival.
Para el verano 2026 se espera un 45% más de presión térmica, lo que se traduce en un dato asfixiante: las olas de calor serán mucho más frecuentes de lo común.
Cuál será el día de más calor en la ciudad de Buenos Aires
El pico máximo se prevé para la tarde del miércoles 31, con valores que oscilarán entre los 36° y los 40°C.
Alerta por temperaturas extremas y mañana despejada
Hasta cuándo hará calor extremo en Buenos Aires
Según las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta semana se esperan jornadas que podrían alcanzar los 40°C.
Las temperaturas con valores fuera de lo común arrancarán desde el mediodía del viernes y se extenderán hasta el último día del 2025.
