Qué implica una “ola de calor” y cuál es el horario más peligroso de este fenómeno, según expertos

“La ola de calor va a durar tres días: hay que aguantar, no nos queda otra”. A través de esa definición, los meteorólogos Marcelo Madelón y Esteban Zúccaro, anticiparon la situación climática que se vivirá en el país a partir de este lunes. Además, en comunicación con LN+, explicaron que, para que se den este tipo de fenómenos, “las temperaturas mínimas tienen que ser de 22° y las máximas, de 32° C”.

Los especialistas también brindaron tips para prevenir la insolación y detallaron los horarios que hay que evitar para salir a la calle.

Calor extremo en Buenos Aires

“En los próximos días, no hay que exponerse al sol entre las 11 y las 15hs”, recomendó Zúccaro. En consonancia, Madelón apuntó: “Hay que obligarse a tomar líquidos, aunque el cuerpo no nos lo pida. Mínimo dos litros de agua, lo que equivale a un total de ocho vasos”.

El especialista en diálogo con LN+

El calor, región por región

Al momento de identificar la zona más crítica, los expertos también coincidieron: La Pampa. “El polo de calor va a estar en el centro del país”, argumentaron.

“Con el transcurso de las próximas horas, la temperatura irá aumentando en dirección a la provincia y a la ciudad de Buenos Aires”, agregó Madelón. "En el Norte del país, gracias a las lluvias, no hizo tanto calor", detalló.

En la Patagonia, según Zúccaro, “las temperaturas van a ser altas, pero no extremas. Diferente al Litoral, donde se esperan jornadas agobiantes y sin pronóstico de lluvias”.

Esteban Zuccaro, meteorologo

¿Y si quiero hacer deporte?

Pese al calor, mucha gente no quiere alterar su rutina y elige seguir ejercitándose.

“La mejor hora para hacer ejercicio en días como éstos, es entre las 6 y las 10 de la mañana. Hay que recordar que la insolación máxima es durante el mediodía. El calor empieza a emanar en forma de radiación desde la superficie. Ya a las 18hs empieza a disiparse, y el aire empieza a ser más agradable”, analizó Zúccaro.

Madelón brindó varios consejos en su comunicación con LN+

Por su parte, para evitar cualquier tipo de insolación, además de insistir en el consumo de agua, Madelón recomendó “usar ropa liviana y de colores claros”.

Cuándo llegará el alivio

A partir de las proyecciones de los especialistas, el descenso de la temperatura se hará esperar hasta el arribo del 2026.

En palabras de Zúccaro, “el alivio va a llegar en la mañana del jueves, con una masa de aire nuevo. El 1° de enero, durante la madrugada, se espera una mínima de 19°, es decir, 20 grados menos que el día anterior: una locura".

Para argumentar esta brusca baja térmica, Madelón detalló: “Esto se dará por un viento que ingresará desde el sur. El 2 de enero hasta podría haber un chaparrón, pero sin tormentas".