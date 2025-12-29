Desde enero regirá el monotributo unificado en la Ciudad: qué cambia, a quiénes alcanza y cuánto pagarán

Desde enero próximo, alrededor de 214.000 monotributistas de la jurisdicción porteña se verán alcanzados por una modificación en la forma de pago y en las gestiones referidas a sus obligaciones tanto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), como con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). Es decir, con sus compromisos fiscales tanto con la Nación, como con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como excepción, y dado el cambio que habrá en la frecuencia de pagos del impuesto local simplificado sobre Ingresos Brutos -pasará de ser bimestral a mensual- en el primer de 2026 se abonará lo correspondiente a noviembre y diciembre (como estaba previsto) y también el importe por enero.

Con el inicio del año, concretamente, comenzará a ser operativa la integración del sistema que rige en la Ciudad para un grupo de contribuyentes de Ingresos Brutos, con el régimen del monotributo (de orden nacional). Ambas obligaciones tributarias se pagarán de manera unificada cada mes. A la vez, trámites como altas, bajas, recategorizaciones o cualquier modificación, también se harán en un único acto, en la página de ARCA, con impacto para ambos esquemas.

Según informaron ARCA y AGIP, los contribuyentes que ya están inscriptos en el monotributo y a la vez en el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Ciudad serán incorporados de forma automática al nuevo esquema. Es decir, no deberán hacer ningún trámite. Se trata de algo más de 214.000 sobre un total de 826.000 que hay en Ingresos Brutos de CABA (sumando también a los de convenio multilateral y los del régimen general).

Actualmente, y más allá de otras causales de exclusión que pueda haber en cada sistema tributario, los límites de facturación para ser admitido y permanecer en uno y en otro, y también en las diferentes categorías de las tablas, son los mismos: el alcance es para quienes tienen ingresos brutos que no superen los $94.805.682,90 en un período de 12 meses. Ese es el límite máximo que rige desde julio pasado y que será actualizado por inflación el mes próximo. Ese reajuste tendrá ya su impacto en la próxima recategorización, prevista también para enero.

La adhesión al régimen unificado por parte de la ciudad de Buenos Aires fue formalizada por la resolución general conjunta 5769/25, de principios de octubre último. Esa medida previó la aplicación práctica a partir de enero de 2026.

Por la vigencia en la Ciudad del monotributo unificado, a partir de ahora se incluirán en un solo pago, con igual fecha de vencimiento -será el 20 de cada mes-, el componente impositivo y, en caso de corresponder, los aportes a la jubilación y a la obra social del monotributo, y también el importe del impuesto porteño sobre los Ingresos Brutos.

En el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos hay 200.000 contribuyentes, según indicaron en la AGIP María Amasanti

Esta obligación con CABA es, en el caso del sistema simplificado, un monto fijo que hasta ahora se abonaba con frecuencia bimestral y que, en el actual semestre, es de entre $44.970 (categoría A, la más baja) y $474.030 (categoría K, la más elevada), ambos importes bimestrales. Son cifras que, al igual que las facturaciones mínimas y máximas de los escalones de la tabla, se actualizan semestralmente por inflación.

En la transición de un esquema a otro y según dijeron en AGIP ante la consulta de LA NACION, “en enero los contribuyentes deberán abonar lo correspondiente a noviembre y diciembre de 2025 (por el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos), además del importe por enero de 2026 del Monotributo Unificado (que incluye los pagos para ambas jurisdicciones”. A partir de febrero, se pagará mes a mes.

Pagos y trámites

Un dato a tener en cuenta es que los débitos automáticos por los que se abonaba Ingresos Brutos de la Ciudad serán dados de baja y, en caso de no haber tenido hasta ahora esta modalidad de pago para el monotributo, podrá pedirse la adhesión en la página de ARCA. Si ya existe el débito automático para el régimen simplificado nacional, ambas obligaciones fiscales se pagarán de esa manera a partir del próximo vencimiento, y no habrá necesidad de hacer trámite alguno.

En rigor, todas las gestiones deberán hacerse a partir de enero en la página del organismo de recaudación de impuestos nacionales. Por ejemplo, la recategorización se hará en www.arca.gob.ar y replicará en ambos sistemas, en el de la Nación y en el local. La próxima recategorización se habilitará cuando ARCA actualice la tabla y estará abierta hasta el 5 de febrero; si de ese trámite surge un cambio de categoría, el monto a abonar que corresponda a la nueva posición en la tabla se aplicará a partir del segundo mes del año.

A partir de enero, además, quienes se anoten en el monotributo -como siempre, desde la página de ARCA-, tendrán la opción de adherir al régimen unificado si están en la ciudad de Buenos Aires.

El pago del monotributo y de Ingresos Brutos se hará de manera unificada desde el inicio de 2026 khunkornStudio - Shutterstock

¿Qué pasa si un contribuyente prefiere no hacer el pago de manera unificada? ¿Tendrá la posibilidad de renunciar al nuevo sistema? Si quiere continuar o anotarse en el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos. Según aclararon en la AGIP, si alguien no quiere tener pago unificado, debería darse de alta en el régimen general de Ingresos Brutos, con lo que quedará automáticamente al margen del simplificado. Esto último provocaría, por ejemplo, que se tengan que presentar declaraciones juradas todos los meses.

La jurisdicción porteña, en rigor, se incorpora al sistema del Monotributo Unificado, que ya rige por acuerdos entre ARCA y varias provincias. Es el caso de Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, San Juan, Jujuy, Salta, Río Negro, Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz, Chaco, Catamarca y Tierra del Fuego.

Según un comunicado emitido por ARCA, la modalidad “elimina la duplicidad de obligaciones formales” y permite ahorrar “tiempo y esfuerzo”. Entre otros puntos, citó que la unificación facilita el acceso a la información de cada contribuyente, respecto de cómo están sus pagos y de sus eventuales deudas. Esos datos podrán verse en el servicio interactivo del organismo de recaudación llamado CCMA Cuenta Corriente Monotributistas y Autónomos.

Como efecto de la unificación, además, la baja o la exclusión del monotributo (que pueden ocurrir por diferentes motivos) también replicarán en el régimen de Ingresos Brutos de la Ciudad. Y, según informó ARCA, “una exclusión de oficio por parte de AGIP será informada a ARCA”, para que evalúe los efectos a nivel del sistema de tributos nacionales.

También la baja automática por falta de pago durante un tiempo repercutirá en el ámbito nacional y en el local.