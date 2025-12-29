Cómo quedó el auto de colección que chocó en la Panamericana

Un Mercedes-Benz de colección valuado en US$180.000 protagonizó un violento accidente de tránsito en la autopista Panamericana luego de sufrir una falla mecánica que lo dejó detenido en el carril rápido. Según las imágenes que mostró LN+, el hecho ocurrió en cuestión de segundos y terminó con el vehículo seriamente dañado tras ser embestido por otro auto que circulaba a alta velocidad.

El episodio se registró el sábado, alrededor de las 9.30 de la mañana, a la altura del kilómetro 23, en el cruce del acceso norte con el Camino del Buen Ayre.

Impactante choque en la Panamericana

Cómo ocurrió el hecho

De acuerdo a lo que se pudo observar en las imágenes, el Mercedes perdió el neumático trasero izquierdo, que quedó sobre el asfalto, mientras el vehículo se detenía de manera repentina en el carril izquierdo de la autopista.

Poco después, un Peugeot 408 que circulaba por la misma traza lo impactó desde atrás. Como consecuencia del choque, el Mercedes fue desplazado bruscamente y cruzó varios carriles hasta terminar contra el guardarraíl del lado derecho. En ese desplazamiento, un Renault Sandero también lo rozó, según registraron testigos.

Así quedó el auto de colección

La secuencia quedó evidenciada en videos tomados por automovilistas que circulaban por la zona y fue difundida en un informe de LN+, donde se aprecia cómo quedó el auto de colección.

El Mercedes está valuado en US$ 180.000 Policía de la Provincia

El auto perdió el neumático trasero izquierdo en plena vía rápida Policía de la Provincia

El auto fue retirado de la autopista en una grúa captura de video

El Peugeot 408 que lo embistió Policía de la Provincia

El episodio ocurrió en el carril rápido de la Panamericana Policía de la Provincia

No hubo heridos de gravedad

A pesar de la violencia del impacto y de los daños materiales, no se reportaron heridos de gravedad. Solo resultó con lesiones leves la acompañante del Peugeot. La fiscalía de San Isidro inició actuaciones por lesiones leves y se investigan las causas de la pérdida del neumático.

Según trascendió, el vehículo había salido ese mismo día de un taller mecánico. El auto involucrado es un Mercedes-Benz 230 SL Pagoda, un modelo icónico de los años 60, reconocido por su diseño característico y su alto valor de mercado.