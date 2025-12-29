Cómo quedó el auto de colección que chocó en la Panamericana

Se trata de un vehículo valuado en US$ 180.000; las imágenes de LN+ mostraron el momento exacto en que el auto quedó detenido sobre la autopista, lo impactan desde atrás y lo desplazan varios carriles; la secuencia quedó registrada por testigos
- 2 minutos de lectura'
Un Mercedes-Benz de colección valuado en US$180.000 protagonizó un violento accidente de tránsito en la autopista Panamericana luego de sufrir una falla mecánica que lo dejó detenido en el carril rápido. Según las imágenes que mostró LN+, el hecho ocurrió en cuestión de segundos y terminó con el vehículo seriamente dañado tras ser embestido por otro auto que circulaba a alta velocidad.
El episodio se registró el sábado, alrededor de las 9.30 de la mañana, a la altura del kilómetro 23, en el cruce del acceso norte con el Camino del Buen Ayre.
Cómo ocurrió el hecho
De acuerdo a lo que se pudo observar en las imágenes, el Mercedes perdió el neumático trasero izquierdo, que quedó sobre el asfalto, mientras el vehículo se detenía de manera repentina en el carril izquierdo de la autopista.
Poco después, un Peugeot 408 que circulaba por la misma traza lo impactó desde atrás. Como consecuencia del choque, el Mercedes fue desplazado bruscamente y cruzó varios carriles hasta terminar contra el guardarraíl del lado derecho. En ese desplazamiento, un Renault Sandero también lo rozó, según registraron testigos.
Así quedó el auto de colección
La secuencia quedó evidenciada en videos tomados por automovilistas que circulaban por la zona y fue difundida en un informe de LN+, donde se aprecia cómo quedó el auto de colección.
No hubo heridos de gravedad
A pesar de la violencia del impacto y de los daños materiales, no se reportaron heridos de gravedad. Solo resultó con lesiones leves la acompañante del Peugeot. La fiscalía de San Isidro inició actuaciones por lesiones leves y se investigan las causas de la pérdida del neumático.
Según trascendió, el vehículo había salido ese mismo día de un taller mecánico. El auto involucrado es un Mercedes-Benz 230 SL Pagoda, un modelo icónico de los años 60, reconocido por su diseño característico y su alto valor de mercado.
- 1
Dónde comer en Punta del Este: una experta revela los cafés y restaurantes que los argentinos no se pueden perder este año
- 2
Hay alerta amarilla por tormentas y calor intenso en la ciudad de Buenos Aires para este domingo 28 de diciembre
- 3
“Optimismo brasileño, orgullo argentino”. Una encuesta revela el clima de dos socios del Mercosur y las perspectivas de 2026
- 4
“Reina del bosque nativo”. Por qué una mariposa blanca y celeste fue declarada Monumento Natural Provincial