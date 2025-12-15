Ciudad: hasta cuándo funciona el boleto educativo

Con el cierre del ciclo lectivo, también llega al final la vigencia del boleto educativo. El beneficio, tanto en sus modalidades para los niveles inicial, primario y secundario como en su versión universitaria, se reactivará recién con el inicio de las clases del ciclo lectivo 2026.

La renovación es distinta, sin embargo, para los diferentes niveles. En el caso del boleto estudiantil para los alumnos que se encuentren cursando su educación obligatoria en la ciudad de Buenos Aires si contaban con el beneficio el año pasado, no deben realizar ningún trámite, solo pasar por una Terminal Automática para renovar el beneficio.

No sucede lo mismo con el boleto universitario. Habiendo terminado el ciclo lectivo 2025, la inscripción al beneficio permanecerá cerrada y podrá volver a gestionarse a partir del 2 de marzo de 2026.

los alumnos de los niveles obligatorios no deben volver a inscribirse en el beneficio Archivo

La Ley 5.656, que establece el régimen especial de boleto estudiantil para los alumnos que se encuentren cursando su educación obligatoria en la ciudad de Buenos Aires, está vigente desde 2017. Este año, a partir de septiembre, se extendió el régimen a estudiantes de Nivel Superior Terciario, Universitario y Formación Técnico Profesional, en instituciones educativas locales o nacionales con asiento en la capital porteña, tanto de gestión estatal, gestión social, como de gestión privada con subsidio estatal del cien por ciento (100%), con cuota cero.

La inscripción a este beneficio se habilitó a nueve meses de su aprobación en la legislatura. La medida se reglamentó mediante la resolución N°1052/MEDGC/25 publicada en el Boletín Oficial, en la cual el Ministerio de Educación porteño aprobó los criterios para implementarlo. Y la inscripción se habilitó a través de la página web de la cartera educativa: https://buenosaires.gob.ar/educacion/boleto-educativo.

La norma publicada, sin embargo, no incluye a los acompañantes de menores de 12 años, que según la ley aprobada tendrán acceso a un boleto subvencionado al 55%. Al cierre de esta nota, el Ministerio de Educación, a cargo de la implementación, no precisó cuándo y cómo estará disponible este beneficio y señaló que está trabajando con la secretaría de Transporte de la Nación.

Pero no llegó a ser implementada para el inicio del ciclo lectivo. La aplicación de la ley fue también uno de los reclamos de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) durante la campaña electoral de mayo pasado y también de la oposición en sesiones legislativas. Recién este mes la Ciudad la reglamentó. Alegaban dificultades para aplicarla ya que no contaban con toda la información necesaria para hacerlo, y era indispensable la colaboración de otras instituciones nacionales.

Requisitos

Además de residir en la Capital, los estudiantes deberán pertenecer a hogares considerados "pobres, de clase media vulnerable o clase media frágil", según la clasificación actualizada por el Instituto de Estadísticas y Censos de la ciudad autónoma de Buenos Aires (Idecba).

El boleto educativo será gratuito de lunes a sábados, entre las 5 y las 24, durante el período lectivo efectivo; “se limitará a los días con cursada presencial” y no podrá utilizarse los domingos y feriados.

Deberán demostrar su calidad de alumno regular: en el caso de los estudiantes ingresantes a la universidad, tendrán que acreditar inscripción activa en materias presenciales del ciclo lectivo en curso, mientras los demás tendrán que validar haber aprobado de al menos tres materias en el último año. En tanto, los estudiantes de terciarios tendrán que haber aprobado todas las materias del año anterior y estar cursando por lo menos tres.

Según establecieron, la condición de alumno regular será verificada cuatrimestralmente y la bonificación del boleto podrá extenderse por la duración del plan de estudios oficial, con prórroga excepcional de hasta un año. No podrán acceder quienes posean otros títulos terciarios o universitarios o quienes cuenten con becas específicas de transporte universitario u otro subsidio otorgado por el Estado.

El beneficio se otorgará exclusivamente cuando el interesado lo solicite y estará sujeto a la verificación del cumplimiento de los requisitos. La inscripción se realizará a través de la web de trámites del gobierno porteño (TAD). Deberán presentar documento, certificado de boleto Educativo expedido por la institución a la que asiste el alumno y documentación complementaria de ingresos del grupo familiar (recibo de sueldo, constancia de monotributo social o certificación negativa de la Anses en el caso de ser desempleado).