Clases. cómo se preparan las escuelas bonaerenses para volver a la presencialidad “cuidada” el lunes

El lunes próximo, según anunció el gobierno de la provincia de Buenos Aires, los alumnos de los 135 distritos que componen el territorio bonaerense volverán, luego del receso invernal, a la presencialidad, aunque manteniendo los protocolos para prevenir contagios de coronavirus. Sin embargo, mientras que algunos colegios ya fueron informados sobre cómo será ese regreso, otros aún no lo tienen del todo claro ni tampoco conocen el número de horas que los alumnos podrán permanecer en los establecimientos. LA NACIÓN consultó a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense para indagar en los nuevos lineamientos, pero no dieron respuesta.

Esta mañana, en conferencia de prensa, el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, afirmó que el regreso a las aulas se dará “respetando las definiciones respecto de las burbujas, de la complementación con formas remotas del dictado de clases, con protocolos, distanciamiento, barbijo y normativas de cuidado”. En tanto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof diferenció este sistema de presencialidad, a la que denominó “cuidada”, que consiste en varias burbujas por curso, de la modalidad que propone la Ciudad en el que todos los alumnos de un grado o año compartirán el espacio.

Ligia Sáez de Arregui es la representante legal del nivel primario del colegio Nuestra Señora de Luján, del secundario San Ignacio Loyola y del Instituto Superior del Profesorado, todas instituciones radicadas en Junín. Desde marzo pasado, por estar en fase 2, los alumnos del distrito no pueden asistir a clases. Señala que todos los colegios de ese distrito han recibido un comunicado hoy al mediodía que indicaba que podrán volver a la misma modalidad que en marzo, es decir, un esquema bimodal, pero con el horario ampliado.

“Podremos pasar a la presencialidad con burbujas y cada institución se va a acomodar según el espacio que tenga. En nuestro caso vamos a trabajar con semipresencialidad, es decir, una burbuja va asistirá una semana de manera presencial y la otra, de manera virtual”, indica Sáez de Arregui.

La representante legal explica que la diferencia entre la modalidad que usaban en marzo pasado y la que regirá a partir del lunes es que los estudiantes se quedarán durante toda la jornada en el colegio. “En el secundario arrancan a las 8 y muchas veces salen a las 18.30. A la burbuja que le toque presencial podrá estar toda la jornada en el aula. Los chicos que estén de manera virtual seguirán con las clases vía Google Meet o Zoom. En algunos casos hay clases presenciales que se transmiten por Zoom y los chicos las pueden seguir de ese modo”.

Magalí Barriga es la directora del nivel secundario del Instituto Cervantes, en Bolívar, otro de los distritos donde, excepto por algunos pocos días, no hubo clases presenciales desde marzo. Ella señala que aún no tienen la confirmación oficial sobre cómo será el regreso al aula. El municipio, junto a otros 12, eran los únicos que hasta hoy no habían sido habilitados para el regreso a la presencialidad.

“En abril durante un poco más de un mes pudimos tener un esquema bimodal y luego retrocedimos de fase. Estamos esperando que nos comuniquen de manera oficial cómo es la cuestión, calculamos que vamos a volver con el mismo sistema que tuvimos en abril, pero que le vamos a poder sumar más horas de presencialidad. De nuevo va a ser un trabajo arduo para los docentes que se tienen que ocupar de las clases en todos los formatos”, sostiene Barriga.

Carolina Besso es miembro de la agrupación Padres Organizados, que reclama por el regreso a la presencialidad. “Somos muchos los que estamos haciendo fuerza para que nuestros niños comiencen las clases. Nosotros somos de Florentino Ameghino. Aún no dijeron nada sobre cómo será el regreso a la presencialidad. El nuestro es un pueblo chico que desde abril está en fase 2. Es muy importante que se desvincule las fases de las clases presenciales”.

Protocolos

Por su parte, Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba), explica que valoran la decisión del gobierno bonaerense de aumentar la cantidad de distritos en fase 3 y de no limitar la jornada escolar a cuatro horas.

“Cada escuela podrá ahora ajustar su propuesta respetando los protocolos, que aún siguen vigentes. Sin embargo, el panorama no es sencillo, ya que el distanciamiento social demandó en casi todas las instituciones el establecimiento de burbujas. Poco a poco se están aclarando situaciones como la de las dispensas, pero sigue siendo un desafío emprender procesos pedagógicos en un contexto de bimodalidad. En este estado de situación, nos resulta claro que la verdadera normalización del sistema educativo comenzará el día en que la pandemia permita que un curso sea una unidad y no dos burbujas separadas. Hoy ya podemos evaluar y planificar mejor la recuperación de aprendizajes, pero es imprescindible que podamos acceder a los esquemas regulares apenas lo permita la situación sanitaria”, describe Zurita.

En cuanto a las clases en la Ciudad, las autoridades porteñas señalaron que luego del receso invernal todos irán regresando a la presencialidad absoluta, tal como sucedía antes de la pandemia.

“A partir del 4 de agosto y con un esquema gradual, los estudiantes de todos los niveles de las escuelas de gestión estatal y privada de la Ciudad volverán a la presencialidad plena. Esto significa que más de 700.000 alumnos van a volver a su esquema de clases prepandemia, respetando siempre las medidas de higiene y protocolo sanitario y con el uso obligatorio del barbijo, las aulas son un lugar cuidado y seguro. La burbuja pasará a ser el aula, lo que va a permitir que haya más horas de clase y que todos los chicos se vuelvan a encontrar con todos sus compañeros. Antes, las burbujas eran de grupos más pequeños”, explicaron desde el Ministerio de Educación de la Ciudad.