Clima en Buenos Aires el fin de semana largo: cuándo llegan las lluvias, según el SMN

El SMN anunció que este miércoles podría llover en la ciudad de Buenos Aires. Según las previsiones del ente meteorológico, los chaparrones serán aislados y tendrían lugar en dos momentos puntuales: después del mediodía y al anochecer. Además, en un informe de LN+, se reveló como estará el clima en lo que resta de la semana.

LN+: pronostico del tiempo

Por el ingreso de un frente frío de origen sudoeste, las últimas jornadas no presentaron un calor agobiante. De esta forma, las lluvias que ya tienen lugar en La Pampa y el sur bonaerense, podrían llegar en las próximas horas a la Ciudad, aunque con menor intensidad.

La oscilación térmica para este miércoles será de 26° a 31° C. No se prevén fuertes ráfagas de viento.

LN+: el informe del SMN

Cómo estará el tiempo el finde largo

Tanto para el jueves como para el viernes, se avizora una temperatura máxima que rondará entre los 27° y los 28° C. La mínima para ambas jornadas se presenta disímil. El jueves se ubicará en 21° C y el viernes será dos grados más baja.

Desde el SMN manifestaron que la probabilidad de lluvias y tormentas es nula.

El pronóstico durante la semana, según el SMN

Esta tendencia signada por temperaturas cálidas y agradables se presenta como un anticipo de lo que será el tiempo el fin de semana XXL.

Así, la tercera semana de febrero se presenta como una continuidad del verano que no da respiro. Para los feriados por Carnaval, se prevén días nublados, con intermitentes salidas del sol pero con temperaturas elevadas. Tanto para el domingo como el lunes se esperan máximas de 31° C.

SMN: recomendaciones ante las lluvias