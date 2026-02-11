Clima en Buenos Aires el fin de semana largo: cuándo llegan las lluvias, según el SMN

El ente meteorológico anunció que los chaparrones serán aislados y podrían suceder en dos momentos puntuales: después del mediodía y al anochecer; cómo estará el tiempo en lo que resta de la semana
- 2 minutos de lectura'
El SMN anunció que este miércoles podría llover en la ciudad de Buenos Aires. Según las previsiones del ente meteorológico, los chaparrones serán aislados y tendrían lugar en dos momentos puntuales: después del mediodía y al anochecer. Además, en un informe de LN+, se reveló como estará el clima en lo que resta de la semana.
Por el ingreso de un frente frío de origen sudoeste, las últimas jornadas no presentaron un calor agobiante. De esta forma, las lluvias que ya tienen lugar en La Pampa y el sur bonaerense, podrían llegar en las próximas horas a la Ciudad, aunque con menor intensidad.
La oscilación térmica para este miércoles será de 26° a 31° C. No se prevén fuertes ráfagas de viento.
Cómo estará el tiempo el finde largo
Tanto para el jueves como para el viernes, se avizora una temperatura máxima que rondará entre los 27° y los 28° C. La mínima para ambas jornadas se presenta disímil. El jueves se ubicará en 21° C y el viernes será dos grados más baja.
Desde el SMN manifestaron que la probabilidad de lluvias y tormentas es nula.
Esta tendencia signada por temperaturas cálidas y agradables se presenta como un anticipo de lo que será el tiempo el fin de semana XXL.
Así, la tercera semana de febrero se presenta como una continuidad del verano que no da respiro. Para los feriados por Carnaval, se prevén días nublados, con intermitentes salidas del sol pero con temperaturas elevadas. Tanto para el domingo como el lunes se esperan máximas de 31° C.
11 FEB I ⚠️ #Alertas para hoy:— SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 11, 2026
⛈️ #Tormenta
⚠️Lluvias intensas
🟨20-70mm con ráfagas ≥ 75km/h
🧊Granizo
🌧️ #Lluvia
🟨10-30mm
🌬️ #Viento
🟨35-60km/h con ráfagas ≥ 70km/h
🥵Temperaturas extremas: #Calor
🟨Efecto leve a moderado en la salud
+ info👉 https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/kuxi7gCQGi
SMN: recomendaciones ante las lluvias
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
- 1
Siguen las negociaciones por la reforma laboral; el gremio del transporte planea un paro y movilización el miércoles
- 2
Bajo presión, las principales redes sociales acuerdan ser calificadas por su “seguridad adolescente”
- 3
Hay alerta amarilla por tormentas, lluvias y viento para este miércoles: las provincias afectadas
- 4
Dictaron la conciliación obligatoria y no habrá paro de colectivos en el interior este miércoles 11 de febrero