Clima: tras la alerta por bajas temperaturas, cuánto durará “el veranito” en el país

Tras la alerta amarilla por bajas temperaturas en el área metropolitana de Buenos Aires y 15 provincias, desde ayer se registra un aumento de la sensación térmica en gran parte de esas zonas, en donde el termómetro podría variar entre los 17 y los 26 grados centígrados. Por esto, se espera este fin de semana una suerte de veranito en varias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del país.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habrá temperaturas máximas superiores a 20°C en la región de Cuyo y Pampeana, y hasta 32 °C en el extremo norte argentino por el ingreso de viento norte. “Esta masa de aire provocará temperaturas de hasta 4 y 5 °C por encima de lo normal en el NOA y Litoral”, señalaron desde el organismo. Esas condiciones cambiarán entre el domingo y el lunes con un frente frío, lo que se volverá a valores más cercanos a la media del invierno.

Así, hoy, la ciudad de Buenos Aires y alrededores amaneció con una humedad del 89% y parcialmente nublado, condiciones que se mantendrán durante el día con una temperatura mínima prevista en 12°C y una máxima en 23°C.

Mañana sábado, las temperaturas irán de los 14°C a los 26°C, estará parcialmente nublado y se esperan chaparrones por la noche. En tanto, el domingo las temperaturas comenzarán a bajar nuevamente y oscilarán entre los 12°C y 17°C con el ingreso de vientos del sur, con ráfagas máximas de hasta 57 km/h el sábado.

El clima en el resto del país

El SMN también pronosticó el aumento de temperaturas en la zona central del país, donde hasta hace unos días se registró una ola de frío y alerta amarilla. En la ciudad de Córdoba, hoy viernes la mínima se elevará a 12°C, con una máxima de 26°C y cielo se mantendrá parcialmente nublado. El sábado las temperaturas irán de los 18°C a los 25°C. En tanto, el domingo la mínima será de 12°C y la máxima de 20º C.

Por su parte en el norte del país se registra una ola de calor con temperaturas máximas promediando los 29°C y una gran amplitud térmica. En San Salvador de Jujuy la mínima será de 8°C y la máxima de 28° C para el sábado; el domingo las altas temperaturas cederán, irán de los 11° C a los 18° C.

En tanto, el frío cederá en el sur al comienzo del fin de semana. En la ciudad de Neuquén, este viernes y el sábado las temperaturas oscilarán entre los 9° C y 16° C. Ya el domingo, entre los 4°C y 9°C.

Alertas naranjas en el sur

Si bien el clima será benévolo en gran parte del país, el SMN lanzó un alerta naranja en la zona de cordillera de Neuquén y Mendoza por nevadas. En tanto, hay alerta amarilla en la zona cordillerana de Chubut y del sur de Neuquén por lluvia; en los sectores del oeste y norte del país por viento; en Mendoza y San Juan por viento zonda; y en los sectores del sur y oeste de Patagonia por nevadas.

⚠ SAT | ALERTAS #SiHayAlertaEstateAlerta



🟧

-Cordillera de NQN y de Mendoza por nevada



🟨

-Cordillera de Chubut y del sur de NQN por lluvia

-Sectores del oeste y norte del país por viento

-Mendoza y San Juan por viento zonda

-Sectores del sur y oeste de Patagonia por nevada

Desde el organismo nacional detallaron que la alerta naranja indica que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. En tanto, el alerta amarilla indica posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

