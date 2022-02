Cocaína adulterada: Carlos Bianco descartó la hipótesis de una guerra narco y dijo que fue “un mal corte”

El jefe de Gabinete de Asesores de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, que se puso al frente del Comité Operativo de Emergencia (COE) tras la muerte de, al menos, 20 personas que consumieron cocaína adulterada, descartó la hipótesis de un conflicto entre bandas narcos y dio detalles de cuál habría sido la sustancia utilizada para “cortar” el clorhidrato de cocaína.

“Muchos murieron antes de llegar al hospital. Ya se incautaron más de 200 mil dosis”, dijo en una entrevista con LN+ y adelantó: “El problema que tienen es la contaminación con opiáceos que serían lo que generaban los síntomas y las muertes”.

Bianco aseguró también que “es la primera vez que sucede en el país, pero es algo muy común en Estados Unidos y Europa que se hagan cortes de cocaína con algunos opiáceos. Todavía no se sabe cuál opiáceo. Sería el fentanilo, en una alta dosis, por los efectos que puede provocar”.

Por otro lado, a contramano de lo que aseguró ayer el fiscal general de San Martín, Bianco dijo: “Algo que se había especulado, que es una guerra narco, ya fue descartado. Fue un mal corte o estiramiento de la cocaína. No hay evidencia de que sea una disputa entre bandas narcos”.

“La hipótesis que nosotros manejamos es que fue un problema en el estiramiento de la cocaína con un opiáceo en proporciones incorrectas”, reiteró el funcionario bonaerense y cerró: “Yo no conocía este problema. Siempre trabajé en economía. Leí muchos artículos en las últimas horas y parece ser un problema muy extendido”.

Entrevista a Carlos Bianco en LN+

Qué había dicho el Fiscal General

El fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, declaró ayer que la cocaína que le produjo la muerte a al menos 20 personas fue adulterada intencionalmente: “Esto es excepcional, no tenemos ningún antecedente, lo cual lleva a pensar que la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente. No es un error en el procesamiento del material, o no parece serlo porque todavía la pericias no están”.

Quien encabeza la investigación aclaró que todavía desconoce con qué fue modificada la droga porque faltan los resultados de la “pericia toxicológica”. A su vez, explicó que todavía “no hay autopsias terminadas”, que las causas de las muertes de las víctimas fueron “intoxicaciones muy severas” y que, aunque no cuenta con precisiones médicas, el lo llamaría “veneno”.

“Tenemos un testimonio de una persona que estaba en un grupo consumiendo que dijo que él consumió una cantidad pequeña, se sintió mal y no consumió más. Que con el había otras personas que siguieron consumiendo y fallecieron tres de ellos”, agregó en declaraciones al canal TN.

Marcelo Lapargo no descartó que haya “más internados” previo a que el tema tomó estado público y que, por eso, no se adjudicó la causa al consumo de cocaína adulterada: “Una cosa es que el tema este sobre la mesa como ahora, y otra hace dos días cuando nadie pensaba que era posible”.