SAN CARLOS DE BARILOCHE.– Personal de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de la Policía Federal Argentina comenzó ayer con las pericias para dar con las causas del incendio que se desató hace una semana en el Brazo Tristeza de esta ciudad.

“A partir de la denuncia que realizó Parques Nacionales en el Juzgado Federal, se ordenó realizar este peritaje que busca detectar causas y posibles móviles en relación con el incendio”, indicó el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Horacio Paradela.

La brigada está conformada por un equipo de investigación y un binomio DAF (Detección de Acelerantes de Fuego), un oficial y un perro Ovejero Belga Malinois entrenado para la detección de combustibles en el terreno. De las primeras pericias también participa el Equipo Técnico del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias del parque nacional.

Como en la madrugada del pasado lunes 5 de febrero –cuando comenzó el incendio forestal– no hubo tormentas eléctricas en esta zona, la principal hipótesis habla de un foco intencional o accidental. A esa parte del Brazo Tristeza del lago Nahuel Huapi, cerca del arroyo Cretón, solo se llega por vía lacustre.

Al parecer, una o más personas que llegaron hasta allí en su propia embarcación, prendieron fuego en un lugar no habilitado. “A priori, estamos teniendo información que nos envían de distintos sectores de Bariloche, sobre qué podría haber sucedido ese día y qué podría haber originado este incendio. Toda esa información la estamos elevando a la Justicia para que pueda ser investigada”, sumó Paradela.

A pesar del incendio forestal que ya afectó unas 600 hectáreas en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en los últimos días, personal de Parques Nacionales desactivó diversos fogones iniciados por turistas y locales en áreas no habilitadas. En ese sentido, desde Protección Civil de Bariloche difundieron un comunicado que se titula Hay mucho que podemos aportar para evitar incendios: “Si ves a alguien queriendo hacer fuego en un lugar o día no permitido, tomate un rato para explicarlo, dejar el fogón frío y desarmado. Si no te escuchan, llamá al 103 o 911. Si hay una columna de humo, dar aviso lo antes posible”.

Este sábado, se produjeron lluvias aisladas en diversos sectores de Bariloche, aunque no se registraron precipitaciones en la zona del incendio. De todos modos, desde el área protegida indicaron que la complementación de las tareas que realizan las cuadrillas en tierra con las de las aeronaves vienen permitiendo día a día cumplir con los objetivos planteados por el Comando de Incidentes.

Cámara en altura

“Es importante destacar que a partir de la jornada de hoy [por ayer] quedó operativa una cámara ubicada en altura, que transmite en vivo las 24 horas imágenes de la zona afectada por el incendio y de todo el Brazo Tristeza y zonas circundantes, proveyendo además de conectividad de internet para mejorar las comunicaciones del operativo”, agregaron.

Del combate del fuego participan 69 combatientes de Parques Nacionales, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de la provincia de Rio Negro (Splif) y el Sistema Provincial de Manejo del Fuego de Neuquén, así como 26 agentes del parque entre técnicos, logísticos y administrativos.

En tanto, algunos de los focos de incendio desatados este viernes luego de las tormentas eléctricas en el Parque Nacional Lanín, en Neuquén, continúan con actividad. El foco detectado en Chufquen (Ñorquincó-Quillén) ya afectó 2800 m² de bosque de araucarias, caña colihue, ñire y lenga. El fuego allí se encuentra circunscripto: trabajan en el sector brigadistas con el apoyo de un helicóptero con helibalde.

En toda la zona se espera para hoy un ascenso de la temperatura y vientos leves del sector este. A su vez, el foco de incendio en cercanías del lago Hui Hui ya quemó 1000 m² de bosque y se encuentra contenido. Una cuadrilla con cinco brigadistas trabajan con herramientas manuales para realizar el cortafuego.

Finalmente, el último parte del incendio que se inició el pasado 25 de enero en el Parque Nacional Los Alerces indica que el fuego continúa activo. El siniestro –allí la principal hipótesis advierte que su origen sería intencional– lleva quemadas unas 7790 hectáreas y presenta zonas puntuales de mayor intensidad tanto en la cabeza (frente) del incendio como en los flancos y cola.

En esa área protegida de la provincia de Chubut trabajan 473 personas, de las cuales 383 están específicamente asignadas al terreno como combatientes. Con máximas que hoy alcanzarán los 26ºC, en la zona no se pronostican precipitaciones por el momento. Como parte del operativo de combate del fuego, se combinan acciones entre el personal en terreno y los recursos auxiliares, como las aeronaves (helicópteros y aviones hidrantes) y la maquinaria vial.

Desde el Comando Unificado recordaron que no se permite hacer fuego en las áreas de uso público dentro del parque nacional, “excepto en aquellas que cuentan con administrador responsable presente en el lugar”.

