Comenzó el 20° Congreso de FOPEA y la 16° Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación

Con expectativas y entusiasmo, periodistas, académicos e investigadores de la región participaron del acto inaugural del 20° Congreso Internacional del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la 16° Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (Colpin). El encuentro fue posible gracias al apoyo de LA NACION y de la Maestría de Periodismo de la Universidad Torcuato Di Tella.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la presidenta de Fopea, Paula Moreno; la prosecretaria general de redacción de LA NACION, Gail Scriven; y el presidente del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), Luis Jaime Cisneros.

“La credibilidad no se exige, se construye con cada nota y con cada elección. El periodismo es un servicio y cuando las agresiones llegan —y sí que llegan—, nuestra mejor respuesta no es la indignación sino el profesionalismo”, destacó Moreno. Luego subrayó la importancia de estimular el periodismo de investigación sin dejar de señalar las dificultades que enfrenta su ejercicio. Remarcó que recuperar el valor del periodismo implica recordar que la credibilidad no se exige, sino que se construye cada día, con cada nota y con cada elección ética. En ese contexto, hizo hincapié en que FOPEA desarrolla una fuerte tarea en todo el país a través de capacitaciones.

La inauguración de la conferencia se realizó en el Aula Magna del Campus de la Universidad Torcuato Di Tella ubicado en el barrio porteño de Núñez CLEO_BOUZA

A continuación, Scriven advirtió que son tiempos difíciles para la democracia y para el periodismo. Describió el contexto regional, marcado por gobiernos autocráticos, y enfatizó: “El periodismo de investigación es la herramienta que ilumina las sombras, que desnuda la corrupción. Los desafíos no sólo vienen del poder sino también de la tecnología, que plantea retos y es una aliada formidable (...) El periodismo no es un lujo, es una necesidad democrática”.

Por su parte, Cisneros anunció que la convocatoria del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación “Javier Valdez” 2025 recibió 298 postulaciones, un número destacable que refleja la riqueza y diversidad de los trabajos presentados.

Posteriormente, Adriana León (IPYS) y Leopoldo Maldonado (Artículo 19 México-Centroamérica) presentaron las conclusiones y reflexiones de Forum Colpin.

El escritor y columnista de LA NACION, Jorge Fernández Díaz, tituló su disertación: "El peligroso encanto de ser periodista" CLEO_BOUZA

El cierre tuvo dos destacados oradores: el expresidente del Foro, Fernando Ruiz, y el periodista, escritor y columnista de LA NACION, Jorge Fernández Díaz. Ruiz habló sobre las “Cuatro libertades amenazadas”, mientras que Fernández Díaz compartió sus apuntes sobre “El peligroso encanto del periodismo”.

Ruiz se refirió a la libertad de prensa exterior (las agresiones externas), interior (limitaciones internas de los medios), de las fuentes (más garantizada en países con mayor calidad institucional) y aquella que se pierde buscando clics en desmedro del interés público.

Fernando Ruiz, académico y expresidente de Fopea, mencionó las "cuatro libertades amenazadas" en el ejercicio del periodismo CLEO_BOUZA

Fernández Díaz, a su turno, consideró que los populismos buscan ubicar al periodismo en “lugares malditos” porque “pone en peligro sus poltronas”. Llamó a desempeñar con alegría el “oficio maldito” y concluyó: “Las investigaciones corroen las máscaras del poder y las narrativas oficiales”.

Las actividades del Congreso continuarán jueves, viernes y sábado en la Universidad de Palermo. La grilla completa se puede consultar aquí.