El “food noise”, el hábito negativo relacionado con la comida que eliminan los medicamentos para adelgazar

El tratamiento de la obesidad atraviesa un cambio de paradigma impulsado por la aparición de nuevos fármacos que no solo facilitan el descenso de peso, sino que alteran profundamente la relación psicológica con la alimentación.

Según exlicó el cardiólogo Jorge Tartaglione en LN+, estas drogas actúan sobre lo que denomina el “food noise” o “ruido a la comida”, esa preocupación constante e intrusiva que condiciona el comportamiento alimentario de muchas personas a diario.

“Lo divino de esto es que te saca el ruido a la comida, el food noise. Pasa mucho que vos te sentás a comer, estás hablando con alguien y estás pensando en lo que vas a comer. O estás comiendo y estás pensando en lo que vas a comer a la noche. Este ruido a la comida es lo que sacan estos medicamentos”, aseguró Tartaglione sobre el efecto terapéutico de estas nuevas alternativas farmacológicas.

A diferencia de las opciones del pasado, que carecían de la eficacia actual, estos fármacos modernos ofrecen una acción integral que incluye la regulación del metabolismo y el tejido adiposo, según explicó el profesional de la salud.

Jorge Tartaglione hablo sobre la obesidad y el sobrepeso

El funcionamiento biológico de estas moléculas, como la tirzepatida, se basa en una triple acción fascinante, ya que le envían señales al cerebro para aumentar la saciedad y retrasan el vaciado del estómago y ordenan el funcionamiento del tejido adiposo.

“Le dice al encargado de depósito, ordenate y poné esto de tal manera. Entonces tiene triple acción. Se ordena el metabolismo. Ordena el tejido de pozo”, explicó el especialista y destacó que la industria farmacéutica logró prolongar por seis días: “Entonces esa acción que tiene un minuto naturalmente se prolonga durante seis días. Y esto es increíble”

Asimismo, Tartaglione sostuvo que uno de cada cuatro argentinos uno de cada cuatro argentinos padece obesidad y el 60% presenta sobrepeso, es por ello que destaca significativamente la implementación de estos fármacos.

Jorge Tartaglione destacó el accionar de la medicación llamada Tirzepatida, más conocidas por sus nombres comerciales Ozempic y Mounjaro Getty Images

“Estos medicamentos funcionan y este, hay uno nuevo que es lo que sale ahora. Fueron este, tenías lo convencional. Tenías dieta, medicación clásica y cirugía bariátrica. Eran esas tres. Hoy tenés una alternativa de medicación que es similar a la cirugía bariátrica en el descenso de peso“, destacó.

En este marco, el especialista destacó la Tirzepatida: “Una nueva medicación que le dice al estómago. ¡Che! Come menos porque estoy comiendo y le dice al cerebro, come menos porque estoy comiendo y le dice al estómago vaciate lentamente. Y esta nueva medicación actúa sobre el tejido de diposo, sobre la grasa".

El impacto en la salud cardiovascular

El entusiasmo médico por estos avances no se limita a la estética o al control de la glucemia, ya que destacó la protección cardiovascular: “Porque aparte de la pérdida de peso, escuchá, 26% de pérdida de peso. Es muy fuerte. Importante. Muchísimo. Hasta un 40% de los pacientes pierde el 25%. Reducción de un azúcar en la sangre del 2 al 2%, que es importante para los diabéticos. Pero lo más importante es que me baje el riesgo cardiovascular en un 20%”.