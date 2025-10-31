Comienza el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Resistencia

RESISTENCIA, Chaco (De una enviada especial).– Empieza el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Tras un extenso proceso de selección de los 12 jurados y los ocho suplentes, finalmente hoy comienzan las audiencias.

En el centro de la acusación están César Sena y sus padres Emerenciano y Marcela Acuña, quienes están imputados de homicidio doblemente agravado por el vínculo en contexto de violencia de género; el joven, en carácter de autor, y sus padres, como partícipes primarios. Además, están acusados por el delito de encubrimiento agravado sus colaboradores Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso.

Marcela Acuña esta mañana en el juicio Camilo Del Monte

Pese a que estaba programado para las 8, el juicio empezó pasadas las 10.30 por “problemas técnicos”. El primer paso fueron las instrucciones iniciales, en las que la jueza técnica Dolly Fernández leyó las indicaciones que el jurado deberá tener en cuenta durante el desarrollo del debate.

“Durante este juicio quizás utilizaré algunas palabras que ustedes no conocen”, comenzó y detalló cómo están constituidas las partes. “Les pido a todos que estén atentos a lo que va a suceder en el juicio”, les dijo la magistrada.

El jurado está integrado por doce miembros titulares y ocho suplentes. Fueron seleccionados entre los 237 que avanzaron en el proceso que comenzó con 450 convocados. Los 12 jurados deberán llegar a un veredicto unánime de culpabilidad o inocencia. En caso de encontrar culpables a los imputados, será el juez quien impondrá la pena en función de los mínimos y máximos previstos en el Código Penal.

Durante el juicio, los miembros del cuerpo no podrán hablar del caso ni buscar información, no pueden hacer su propia investigación. Deben basar su decisión en lo que escuchen durante las audiencias.

César Sena, Marcela Acuña y Emerenciano Sena

Luego comenzarán los alegatos de apertura en donde cada parte expondrá su teoría del caso. Empezará el Equipo Fiscal Especial, seguido por las querellas y las defensas. Aunque podrían extenderse, cada uno dispone de seis minutos.

Después empieza la producción de prueba: declaraciones de testigos y peritos. Para hoy, según fuentes judiciales, se prevé que declaren cinco testigos. Comenzará la familia de la víctima, declarará la abuela de Cecilia, Mercedes, y su madre, Gloria Romero.

Cecilia Strzyzowski

“Que hable”

Al ingresar, la abogada de Gustavo Melgarejo, Mónica Sánchez, dijo que su representado quiere que César hable. “Está enojado porque él dice que están arrastrados por César. Ayer se quiso agarrar con César. Mi cliente lo quiso increpar, le quiso reclamar que hable y que limpie a los que no tienen nada que ver”, señaló la abogada.

“Él me manifiesta que quiere que César cuente, que hable y que se haga cargo. Estamos todos acá por culpa de él, eso es lo que él me dice”, insistió y aclaró que Melgarejo “no cuenta porque no sabe”.

Melgarejo era el casero del campo de la familia Sena y fue detenido junto a su pareja, Griselda Reinoso. Ambos están imputados por el delito de encubrimiento agravado. Se los acusa de haber avivado el fuego para la incineración del cuerpo de Cecilia en el Campo Rossi, la chanchería de los Sena, a unos 25 kilómetros de Resistencia.

“La mataron, la quemaron y creyeron que su poder los haría impunes”, comenzó su alegato Juan Martín Bogado, por parte de la fiscalia. “Tuvo la desgracia de cruzarse con las personas equivocadas, que la engañaron y que cuando se dieron cuenta que no podían controlarla decidieron quitarla del medio”, aseguró mientras en la pantalla pasaban su discurso y fotos del matrimonio Sena.

“Cecilia tenía otros valores, no quería ser piquetera. Y cuando se enteraron que César y Cecilia se casaron, pasó a ser una amenaza. A partir de ese casamiento empezó a gestarse la idea de un objetivo único que era matarla, hacerla desaparecer y para eso le tendieron una trampa”.