Comienzo de clases 2026: cómo es la nueva escuela que inauguró la ciudad en Barracas

El murmullo se apaga cuando las docentes levantan la voz y comienzan a nombrar por grado. Primero. Segundo. Tercero. Las filas se arman en segundos. Los de primer grado se distinguen fácil: son los únicos que llevan cruzada la banda celeste que dice “Mi primer día”. Algunos la acomodan sobre el guardapolvo blanco, otros la sostienen con la mano como si fuera una medalla. Detrás, madres y padres se estiran para sacar la foto, buscan una sonrisa, saludan con la mano. “Mamá, ahí está, ahí lo veo”, grita un chico cuando logra ubicar a su hermano entre los más chicos.

Alumnos de primer grado forman fila con la banda celeste de “Mi primer día” durante el acto de inicio del ciclo lectivo 2026 en la Ciudad de Buenos Aires Ricardo Pristupluk

En la entrada del edificio, un robot recibe a los alumnos. Más tarde, ya en el patio, un perro robot avanza entre las filas. Los de primero lo siguen con curiosidad; los más grandes observan sin moverse. Después de varios minutos, todos se sientan en el piso mirando hacia el escenario. Las bandas celestes quedan alineadas en la primera fila. Empieza el acto.

Desde robótica hasta bibliotecas maker, la nueva institución apunta a integrar contenidos y formación digital Ricardo Pristupluk

Así comenzó el ciclo lectivo 2026 en la Ciudad de Buenos Aires. Más de 300.000 alumnos volvieron hoy a las aulas: 84.336 chicos en el nivel inicial y 251.338 en el nivel primario, acompañados por 45.000 docentes en 1700 escuelas.

El acto central se realizó en Barracas, en el sur porteño, donde se inauguró la Escuela Estación Buenos Aires, una institución modelo del Programa Buenos Aires Aprende que abre para unos 400 alumnos de nivel primario y de los tres primeros años del secundario.

El jefe de Gobierno participó del izamiento de la bandera y remarcó la importancia del tiempo en el aula Ricardo Pristupluk

De pie frente a los estudiantes y sus familias, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, encabezaron el izamiento de la bandera. Luego se entonaron las estrofas del Himno Nacional.

“Estamos muy felices. Con Jorge vinimos un montón de veces a chequear la obra. Nos llena de orgullo. Es una escuela diferente, muy innovadora; lo que más nos gusta es que es una escuela nueva. Abrimos las puertas de una nueva institución del barrio de Barracas, en este barrio, a estas familias”, expresó Miguel.

Familias del complejo celebraron contar por primera vez con primaria y secundaria dentro del barrio Ricardo Pristupluk

Macri señaló: “Por tercer año consecutivo empezamos las clases el día que lo planteamos. Eso es una buena noticia porque cada día cuenta. La escuela es el lugar donde tienen la posibilidad de aprender, de crecer, de ser libres. Pero para eso necesitamos tiempo, constancia y presencialidad. Hoy arrancamos este nuevo ciclo lectivo en todas las escuelas de la Ciudad, pero nos dimos el gusto de hacerlo en esta Escuela Estación Buenos Aires. No es poca cosa que se abran nuevos lugares de aprendizaje. No es solo un edificio nuevo; la comunidad lo esperaba con muchas ganas. Es una escuela distinta. Aprovechen cada minuto en el aula. Van a estar en círculos; es entender que el aula cambió. Necesitamos a las familias tan involucradas como hoy, animando a que estos chicos aprendan, porque eso nos va a permitir a todos tener futuro”.

Tiene 17 aulas, laboratorios, biblioteca, terrazas verdes y espacios flexibles para aprendizaje colaborativo Ricardo Pristupluk

Entre las familias, la inauguración se vivió con emoción y también con alivio. “Vivimos en el complejo desde hace unos años y siempre esperábamos la escuela. Antes mi hijo iba a otra en otro barrio y teníamos que salir muy temprano para llegar. Ahora la tenemos a pocas cuadras, podemos venir caminando. Eso cambia todo”, contó a este medio Natalia Benítez, abuela de un alumno de primer grado.

“Para nosotros es histórico. Es la primera vez que el barrio tiene primaria y secundaria propias. No es solo comodidad: es pertenencia. Mis hijos van a estudiar acá donde viven, con sus vecinos”, señaló Carlos Medina, padre de una alumna de cuarto grado.

Un alumno de primer grado con la banda celeste de “Mi primer día” durante el acto de inicio del ciclo lectivo 2026 en la Ciudad de Buenos Aires Ricardo Pristupluk

Rocío, que acompañaba a su hija con la banda celeste cruzada, agregó: “Ella estaba nerviosa, pero cuando vio que también venía su amiga del jardín se tranquilizó. Que empiecen en un edificio nuevo, con tecnología, con todo pensado para ellos, nos da tranquilidad y esperanza”.

Las familias permanecieron hasta el final del acto, entre aplausos y fotos. Cuando los chicos comenzaron a ingresar a las aulas, muchos adultos se quedaron unos segundos más mirando la fachada vidriada. El primer día ya estaba en marcha.

Tras años de demoras, el complejo educativo abrió como parte del programa Buenos Aires Aprende Ricardo Pristupluk

En la Ciudad de Buenos Aires, el ciclo lectivo para los niveles Inicial y Primario comenzó hoy, en línea con Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. El calendario escolar 2026 se había puesto en marcha el 18 de febrero en Santiago del Estero. Ayer iniciaron las clases Chubut, Jujuy y San Luis; hoy también lo hizo Tierra del Fuego. El próximo 2 de marzo será el turno de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

Nueva escuela en el sur

Después de años de anuncios, demoras y reactivaciones, la Escuela Estación Buenos Aires abrió hoy finalmente sus puertas en Barracas. Esta mañana comenzaron las clases del nivel primario y, la semana próxima, se sumarán los estudiantes de los tres primeros años del secundario. Para el barrio —un complejo habitacional donde viven cerca de 10.000 personas— no es un dato menor: es el primer establecimiento que ofrece ambos niveles dentro del predio.

El edificio está ubicado en la intersección de avenida Suárez y Monasterio, en el corazón del barrio Estación Buenos Aires. Son 3000 metros cuadrados distribuidos en tres pisos, con 17 aulas, SUM, comedor, laboratorios, biblioteca y terrazas verdes. Pero más allá de la infraestructura, la apuesta oficial es que se trate de una escuela “modelo” dentro del programa Buenos Aires Aprende.

La institución fue pensada como parte de un polo educativo que ya integran el Jardín de Infantes Integral N°16 DE 5 y el Jardín de Infantes Integral N°17 DE 5, donde asisten más de 200 chicos, y la sede del CBC de la Universidad de Buenos Aires en Montes de Oca. Hasta ahora, sin embargo, el complejo no tenía primaria ni secundaria propias, lo que obligaba a muchas familias a buscar vacantes fuera del barrio.

El proyecto había sido anunciado en 2019 durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, quedó frenado durante la pandemia y recién se reactivó en 2023. En septiembre de 2025 se confirmó que abriría en el ciclo lectivo 2026. Hoy esa promesa se convirtió en realidad.

La primaria empezó a funcionar con un esquema que rompe con la lógica tradicional del aula cerrada. Las salas tienen paneles divisorios que permiten integrar hasta tres cursos en un mismo espacio. La idea es favorecer el trabajo por proyectos y el aprendizaje colaborativo.

Desde primer grado los alumnos tendrán robótica, pensamiento computacional y proyectos STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática). La propuesta apunta a que los contenidos no se enseñen de manera aislada, sino integrados en desafíos concretos.

El edificio combina mobiliario tradicional con espacios más flexibles: sillones en círculo, rincones de lectura, pizarras digitales táctiles y dispositivos del Plan Sarmiento. Habrá bibliotecas con modalidad “maker”, que integran libros en papel con tablets e impresoras 3D.

Toda la escuela funcionará como Google Reference School: docentes y estudiantes contarán con dispositivos Chromebook, conectividad y capacitación en herramientas digitales como Gemini. El eje tecnológico, según explican desde Educación, estará atravesado por una formación en uso responsable e inteligencia artificial con perspectiva ética.

El nivel secundario comenzará la semana próxima bajo los lineamientos de Secundaria Aprende, la política que impulsa la transformación digital y la intensificación del inglés. Contará con aulas-taller y laboratorios, además de espacios especiales de innovación.

También habrá turnos con menor carga horaria para deportistas de alto rendimiento que entrenan en clubes de la zona, entre ellos el Club Atlético Huracán y otras instituciones de Barracas. Cuando la secundaria esté completamente abierta, la matrícula podría alcanzar los 530 alumnos.