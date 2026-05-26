Cómo citar autores con las reglas APA

En el ámbito universitario y científico, las reglas APA (sigla que proviene de American Psychological Association) se consolidaron como el estándar internacional para la presentación de trabajos escritos. Citar correctamente no es solo una formalidad burocrática, sino que es la herramienta que permite al lector rastrear las fuentes originales. Además, otorga autoridad al texto propio y, fundamentalmente, evita el plagio.

En ese sentido, este sistema de citación es indispensable para cualquier estudiante o profesional que necesite afrontar cualquier desafío académico, ya sea escribir una tesis o entrega de ensayos.

Es indispensable saber las normas APA para escribir trabajos académicos 479134901

Las normas APA se destacan por priorizar la claridad y la precisión, pero también porque pueden adaptarse a las nuevas fuentes de información digitales, como videos de redes sociales, podcasts y artículos.

Citar siguiendo las reglas APA es un ejercicio de rigor intelectual. Aunque al principio puede parecer una tarea tediosa, su estructura lógica ayuda a organizar el pensamiento y a dar una imagen de profesionalismo y seriedad a cualquier producción escrita. Asimismo, mantenerse actualizado con las últimas revisiones de la asociación permite que los trabajos académicos cumplan con los estándares internacionales de publicación y contribuyan genuinamente al intercambio de conocimiento.

A continuación, los principios básicos para citar bajo normas APA:

Todo lo que hay que saber para citar con reglas APA Morakod1977 - Shutterstock

1 Citas textuales

Cuando se copian palabras exactas de un autor, la forma de citar depende de la extensión del fragmento:

Citas cortas (menos de 40 palabras): deben ir integradas en el párrafo, encerradas entre comillas y seguidas por un paréntesis que incluya el apellido del autor, el año de publicación y el número de página. Un ejemplo sería (Pérez, 2025, p. 12).

deben ir integradas en el párrafo, encerradas entre comillas y seguidas por un paréntesis que incluya el apellido del autor, el año de publicación y el número de página. Un ejemplo sería (Pérez, 2025, p. 12). Citas largas (más de 40 palabras): se escriben en un bloque aparte que se puede incluir en el pie de página, con una sangría mayor, sin comillas y con un tamaño de fuente levemente menor. La referencia del autor va al final del bloque.

2 El parafraseo, la cita narrativa y parentética

Parafrasear es explicar la idea de un autor con nuestras propias palabras. Es la forma más recomendada de citar porque demuestra comprensión del tema. Se puede hacer de dos formas:

Cita narrativa: el nombre del autor forma parte del texto. Ejemplo: “Según explica García (2024), el impacto ambiental es irreversible...”.

el nombre del autor forma parte del texto. Ejemplo: “Según explica García (2024), el impacto ambiental es irreversible...”. Cita parentética: la mención al autor aparece al final de la idea, entre paréntesis. Por ejemplo: “El impacto ambiental se considera irreversible bajo las condiciones actuales (García, 2024)”.

3 Cómo armar la lista de referencias final

La lista de referencia permite conocer de dónde sacó la información el autor Yuri Arcurs Productions

Al final del trabajo, debe figurar la lista de referencias, que incluye solo las obras citadas en el texto. A diferencia de una bibliografía general, esta lista debe estar ordenada alfabéticamente por el apellido del autor y llevar sangría francesa:

Para libros: Apellido, Inicial del nombre. (Año). Título del libro en cursiva. Editorial.

Apellido, Inicial del nombre. (Año). Título del libro en cursiva. Editorial. Para sitios web: Apellido, Inicial. (Día, mes y año). Título del artículo. Nombre del sitio. URL.

Apellido, Inicial. (Día, mes y año). Título del artículo. Nombre del sitio. URL. Para fuentes digitales: Apellido, Inicial del nombre. (Año). Es vital incluir el enlace (URL) o el código DOI si se trata de un artículo científico para asegurar la trazabilidad del documento.