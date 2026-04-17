El paso a paso para cambiar tu usuario de Gmail

En Gmail es posible cambiar el nombre de usuario. Se trata de una función que permite actualizar cómo una persona se identifica con otros que reciben sus mails o en servicios de Google, pero sin alterar tu dirección @gmail.com.

Por un lado, algunos pueden optar por un nombre más formal para mejorar la imagen por cuestiones profesionales, ya sea que la casilla se use para contactar clientes o profesionales en un trabajo. Otros pueden reflejar actualizaciones personales, que pueden tener que ver con cambios legales como matrimonio, divorcio o transición de género. En tanto, se pueden evitar confusiones y diferenciarse si se tiene un nombre común al agregar apodos o detalles únicos del individuo.

Es posible cambiar el nombre de un usuario en Gmail Shutterstock - Shutterstock

Vale aclarar que no cambia el nombre de usuario (la parte antes de @gmail.com), sino solo el nombre que se muestra en la casilla de correo electrónico. Tampoco se aplicará a otras cuentas de Google, como es el caso de YouTube, si el cambio se hace dentro de Gmail. Las modificaciones se pueden hacer en tan solo unos pasos y se aplican en minutos a emails salientes.

A continuación, el paso a paso para cambiar el nombre de cuenta de Gmail.

1 Ingresar a Gmail

En la computadora, entrar a la cuenta de Gmail con usuario y contraseña. Esta función solo está disponible para PC, por lo cual no se puede hacer desde el celular.

El cambio de nombre del usuario de Gmail solo se puede hacer en la computadora Shutterstock

2 Ir a Configuración

En la esquina superior derecha, hacer click en el apartado "Ver toda la configuración" en “Configuración”. Allí dirigirse a la pestaña “Cuentas e importación" o “Cuentas”.

3 Cambiar el nombre de usuario en Gmail

En “Enviar correo electrónico como”, seleccionar en “Editar información”. Allí se puede ingresar el nombre que se desea que aparezca cuando se envían mails.

4 Guardar cambios

En la parte inferior, hacer click en "Guardar cambios" para que quede establecido el nuevo nombre en la cuenta de Gmail. Después de unos minutos, se aplicarán las modificaciones en los mails salientes.

Qué hacer si no se cambia el nombre de la cuenta de Gmail

Qué hacer si no se cambia el nombre del usuario de Gmail Shutterstock

Si después de un tiempo no se aplican las modificaciones que se hicieron en el nombre de la cuenta de Gmail, se puede recurrir a borrar el caché del navegador. Esto fuerza la recarga de datos nuevos de sitios como Gmail, lo que permite el recambio de datos obsoletos almacenados localmente por otros nuevos, como puede ser el nuevo nombre.

A continuación, este es el proceso para hacerlo:

1 Verificar "Enviar correo como"

Abrir Gmail en la computadora y dirigirse al botón superior derecho de Configuración para ingresar a “Ver toda la configuración”. Dentro del apartado “Cuentas e importación”, se encuentra “Enviar correo como”, donde se puede editar la información del mail. Si no se aplicaron los cambios iniciales, hacerlo de nuevo y hacer click en “Guardar cambios”.

2 Limpiar caché y cookies

En caso de usar Chrome, ir a los tres puntos de la esquina superior derecha para desplegar el menú. Buscar la opción “Borrar datos de navegación”. Allí, seleccioná “Archivos e imágenes en caché” y asegurate de que se seleccionen todos. Finalmente, apretar en “Borrar datos”.

Para asegurarse de que se aplicaron los cambios, recargar Gmail con el botón del teclado F5. Se recomienda también probar con el modo incógnito (Ctrl+Shift+N).

3 Reiniciar sesión

Cerrar sesión en Gmail y el navegador completamente. Una vez terminado este proceso, iniciar sesión de nuevo después de un tiempo. Ahí se puede verificar el cambio del nombre en la cuenta de Gmai y enviar un email de prueba a uno mismo para verificar.