Cómo es el exclusivo restaurante de un argentino en Estados Unidos que fue distinguido con una estrella Michelin

“Me quedé sin voz de pegar gritos y correr por el restaurante. Nos abrazamos entre todos los trabajadores y no dejábamos de saltar”, cuenta Ezequiel Vázquez-Ger, argentino de 35 años y uno de los dueños del restaurante Imperfecto, especializado en cocina latinoamericana, en Washington DC., Estados Unidos. El miércoles pasado fue galardonado con una estrella Michelin, junto a otros 23 establecimientos gastronómicos.

Para Enrique Limardo, venezolano de 46 años, socio de Vázquez-Ger y chef del lugar, el premio fue inesperado. “Estaba en casa acostado viendo una película. Ya me había negado a que nos la dieran, y a seguir trabajando con mucho esfuerzo, cuando vi el teléfono: Ezequiel me había mandado alrededor de 250 mensajes seguidos, lo llamé y me dio la noticia. Sentí una felicidad inmensa y fui corriendo al restaurante a celebrar con ellos”, dice Limardo a LA NACION.

Vázquez-Ger, nacido en la ciudad de Buenos Aires y licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina (UCA), nunca se imaginó que terminaría en el negocio de la gastronomía en Estados Unidos. Viajó en 2010 a Washington D.C. y, cuatro años después, conoció a Limardo. “Nunca me imaginé tener un restaurante. Mi mujer y yo nos quedamos fascinados con la comida de Enrique y empezamos un proceso. Durante ocho meses fuimos a más de 100 restaurantes, analizando cada una de las variables: el número de sillas, de ítems en el menú, precios promedio, los cócteles… Tenemos un Excel con toda esa data y eso nos permitió decidir el nicho en el que queríamos estar y mitigar los riesgos del principio”, detalla.

Ezequiel Vázquez-Ger y Enrique Limardo, de Imperfecto

Vázquez-Ger Ezequiel se encarga de las cuentas, la parte creativa, las relaciones externas y del marketing del negocio. Junto a Limardo abrieron Imperfecto en marzo de 2021, que fue su segundo restaurante luego de la apertura de Seven Reasons, ubicado en la misma ciudad, que gestionan desde abril de 2019 y que fue líder en el ranking de The Washington Post del crítico gastronómico Tom Sietsema en octubre del mismo año.

Platos populares

La columna vertebral de Imperfecto, según Limardo, es mediterránea: “Pero yo integro mucho de mi ADN latino. Hago muchas combinaciones: utilizo elementos italianos y los combino con peruanos, también hay algún toque asiático muy sutil. Pero la inspiración principal es todo lo que rodea el mediterráneo”.

Uno de los platos más populares es el cochinillo servido con una calabaza de almendras (51 US$). También la musaca al estilo griego (22 US$), los pescados o el plato vegetariano de coliflor (28 US$). “Enrique para mí es el mejor chef del mundo. Sus platos están llenos de color”, destaca Vázquez-Ger.

Los platos combinan diferentes estilos @imperfectodc

La mesa galardonada con la estrella Michelin, denominada Chef’s Table, se encuentra en el comedor principal, reservada para 12 comensales, en la que se oferta un menú degustación diferente a la carta y cuesta 210 dólares por persona. Entre las opciones, se encuentran degustaciones como el salmón Ora King, erizo de mar y leche de tigre de fresa, solomillo Wagyu, magret de pato o los calamares de luciérnaga, fritos en tempura con mayonesa de chile picante.

Entre los postres, se encuentran el sorbete de frambuesa y menta o el denominado “petit fours”: magdalenas, trufa de cheesecake de guayaba y trufa de chocolate con leche yuzu.

Proyectos

Hoy Imperfecto cuenta con 90 sillas en el comedor, 35 en el patio y un cuarto privado para 20 personas, además de la Chef’s Table. El restaurante cuenta con lista de espera. “Nos estaba yendo muy bien, pero después de la noticia las reservas aumentaron increíblemente. Tenemos un buen viaje por delante”, apunta Ezequiel.

El salón de Imperfecto

Situado en un edificio “muy moderno y de lujo, en una zona muy chic de la ciudad”, degustaron sus platos el expresidente de la Argentina Mauricio Macri, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich o Ricardo López Murphy. “Michelle Obama vino dos veces. Nos dijo que creía que éramos un poco caros, en chiste”, cuenta Ezequiel.

Además, están encaminados en sus próximos proyectos: abrir un restaurante en Virginia, que prevén para junio de 2023. También trabajan por incluir un restaurante de influencia española con toques latinoamericanos, que denominarán Saga; junto a otro que pretenden llamar Joy de Seven Reasons, “más casual, de todos los días”, agrega Ezequiel.