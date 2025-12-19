Cómo funciona la ley que aplica multas a padres de chicos que hagan bullying

A mediados de noviembre, la Legislatura mendocina aprobó por unanimidad una ley inédita contra el bullying escolar. En diálogo con LN+, Tadeo García Salazar, ministro de Educación de esa provincia, detalló en qué consiste la normativa y cómo funciona el sistema de multas sobre los padres de los menores que incursionan en este tipo de prácticas.

Tadeo Garcia Salazar en LN+

“En Mendoza tuvimos un incremento notorio en los casos de bullying”, manifestó García Salazar. “Principalmente porque hubo un desentendimiento de los padres respecto a las conductas de sus hijos”, agregó.

El camino hacia la ley

Ante la expansión de la problemática, desde el Estado mendocino tomaron una serie de medidas.

En palabras del funcionario, “primero profundizamos los protocolos internos que dependen del Ministerio de Educación y después hicimos una capacitación obligatoria, no solo para el personal que tiene contacto con los alumnos, sino dirigido a todos aquellos que trabajan con las infancias”.

García Salazar dialogó con LN+

“Y finalmente logramos esta ley, que es una modificación al Código de Contravención de la provincia de Mendoza”, remató.

¿Cómo funciona la norma?

Consultado sobre el procedimiento de la reglamentación, el mandamás de la educación mendocina expuso: “Una vez que se efectúa el protocolo en las escuelas, se hace la mediación entre los padres. En el caso de que el bullying no cese, el padre del menor que provoca esos actos es convocado a reuniones complementarias y, en el caso de que no asista, ahí es cuando el caso es elevado al juez contravencional, quien puede aplicar multas o trabajo comunitario a los padres que incumplan el compromiso”.

Los montos de las sanciones

Los montos aplicables para la ley que entró en vigencia durante la última semana, van desde los $750.000 a $1.500.000.

Los inescrupulosos de siempre

Al momento de aludir a los antecedentes provinciales de la nueva norma, García Salazar apuntó: “Hubo casos anteriores que dejaron en evidencia la industria del juicio. Es decir, algunos abogados bastante inescrupulosos que en sus páginas web promocionan hacerle juicio al Estado cuando hay bullying en una escuela”.

Luego, el funcionario aclaró: “Y acá aparece una cuestión importantísima: el bullying se trata de una conducta social, no únicamente escolar”.

En relación al rol del Estado, el ministro sumó: “La escuela puede hacer acciones remediales y brindar información, pero nosotros no podemos renunciar a nuestro deber de control parental. Existe responsabilidad de los padres cuyos hijos infringen daños que, creemos, no se les puede escindir la responsabilidad”.

“Esta es la primera ley que sanciona a padres de hijos que hacen este tipo de acciones. En el país somos pioneros en la materia”, finalizó García Salazar.