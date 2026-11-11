¿Cómo funcionan los colectivos hoy, 11 de noviembre, por la visita del papa León XIV?

Este miércoles 11 de noviembre es el último día de la estadía de León XIV en la Argentina. Con distintas actividades tanto en la ciudad como en provincia de Buenos Aires es vital conocer cómo es el cronograma de los colectivos en los dos distritos.

A raíz que en provincia de Buenos Aires es feriado, pero no así en Capital Federal, las personas se preguntan cómo es el cronograma y si algunas líneas no prestan servicio.

¿Cómo funcionan los colectivos hoy, 11 de noviembre?

Ciudad de Buenos Aires

Desde la llegada de León XIV, el funcionamiento del transporte público sufrió variaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Durante la jornada de este miércoles 11, según pudo averiguar LA NACION, el servicio de colectivos y subtes se encuentra normalizado.

De esta manera, todas las líneas de colectivos prestan un servicio sin variantes, ni modificaciones, con los horarios habituales.

Los colectivos, en CABA, funcionan con normalidad (Fuente: Diego Portabus)

En cuanto al subterráneo, todas las líneas prestan servicio normalizado, sin ningún corte o cierre de estaciones, con la salvedad de aquellas que se encuentran en obras.

Provincia de Buenos Aires

Según informó el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial, en su cuarto artículo, este miércoles 11 de noviembre es feriado en la provincia de Buenos Aires.

Es por eso que los colectivos no se encuentran exentos en esta medida. Por ende, según averiguó este medio, prestan servicio limitado por seguir el cronograma de feriado.

Por otra parte, el Ministerio de Transporte bonaerense informó que las líneas urbanas (501 y 503) e interurbanas (500 y 502) prestarán un servicio especial en Luján durante la jornada del miércoles:

Desde Cortínez – Ruta 7 (Pueblo Nuevo y Fray Manuel de Torres, con conexión al Ferrocarril San Martín en Pilar.

Desde Open Door (Avenida Cabred y Ruta 192, con conexión al Ferrocarril San Martín).

Desde la Estación de Luján (Barrio San Cayetano y Cuartel V, con conexión al Ferrocarril Sarmiento).

Desde Jáuregui – Autovía 5 (Ruta 5 vieja, Terminal de Colectivos, estación ferroviaria, Barrio San Cayetano y Cuartel V).

Desde Navarro – Ruta 47 (Por Navarro, terminal de Colectivos, Ruta 5 vieja, estación ferroviaria, Barrio San Cayetano y Cuartel V).

Desde las 00 del día jueves, el servicio se normalizará y todas las líneas de colectivo volverán a su cronograma habitual.

A qué hora se va el papa León XIV de la Argentina

La partida definitiva de León XIV está programada para las 14:00 horas, momento en que despegará en avión desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, con destino a la ciudad de Lima.

Una multitud espera al papa León XIV en Luján donde dará la última misa de su visita a la Argentina LN+

Previo a su despegue, la actividad oficial en la estación aérea comenzará media hora antes:

13:30 h: Se llevará a cabo la ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto de Ezeiza con la presencia de autoridades eclesiásticas y gubernamentales.

Se llevará a cabo la en el Aeropuerto de Ezeiza con la presencia de autoridades eclesiásticas y gubernamentales. 14:00 h: Salida del vuelo del Pontífice hacia la capital peruana.

Cómo serán las primeras horas del Papa en Perú

El primer día del papa León XIV en Perú se desarrollará íntegramente durante la tarde del miércoles 11 de noviembre.