El médico cardiólogo Jorge Tartaglione expuso un análisis detallado sobre los riesgos de los accidentes cerebrovasculares (ACV) no atendidos a tiempo y a eso sumó sus recomendaciones para “alivianar” al sistema de hábitos contraproducentes.

Cómo se previene un ACV, según el médico Jorge Tartaglione

Para evitar la aparición de un accidente cerebrovascular, Jorge Tartaglione propuso tres pilares elementales.

El primer consejo reside en la realización de actividad física frecuente. El doctor definió al movimiento corporal como la mejor vacuna disponible para el organismo.

Jorge Tartaglione sobre el ACV en la Argentina

La segunda medida apunta a una nutrición equilibrada y natural . El experto recomendó el consumo de productos sencillos y sugirió: “Comer eso que tu abuelo hubiera reconocido como comida”.

. El experto recomendó el consumo de productos sencillos y sugirió: “Comer eso que tu abuelo hubiera reconocido como comida”. La tercera clave consiste en el fortalecimiento del músculo social. El médico advirtió que el aislamiento personal actúa como un factor de riesgo para todas las enfermedades. Los vínculos humanos protegen la salud cerebral en un contexto de alta conexión digital pero soledad profunda.

Cuántos casos de accidentes cerebrovasculares ocurren en la Argentina

La estadística nacional sobre esta enfermedad revela cifras de gran impacto para el sistema de salud. El cardiólogo graficó la situación epidemiológica con un dato preciso: “En la Argentina, hay uno cada cuatro minutos”. Esta frecuencia implica un total de 130.000 casos anuales en todo el país.

El cerebro pierde dos millones de neuronas por cada minuto sin asistencia médica

El médico manifestó que la idea de padecer este cuadro genera un pánico comprensible en la población y que la magnitud de los números refuerza la necesidad de políticas de prevención y educación sanitaria constantes. El profesional vinculó este escenario con el estilo de vida actual y la falta de controles preventivos en los ciudadanos.

Qué impacto tiene el tiempo de respuesta ante los síntomas

El factor temporal resulta crítico en el tratamiento de un ataque cerebral para reducir las secuelas permanentes. Tartaglione aseguró que ante cada minuto que transcurre sin atención médica, el paciente pierde dos millones de neuronas. La velocidad de reacción define las posibilidades de recuperación del individuo.

El especialista fue categórico sobre la urgencia del traslado sanitario: “Lo que tardes en llamar al 107, va a ser tu vida”. La frase subraya que el tiempo es oro en el manejo de la emergencia neurológica. La detección temprana y el contacto inmediato con los servicios médicos locales aumentan la eficacia de las intervenciones terapéuticas.

El número 107 representa la vía de contacto urgente ante la aparición de síntomas

Cuáles son las señales de alerta de un ataque cerebral

El reconocimiento de los síntomas permite una intervención oportuna que salva vidas. Jorge Tartaglione destacó las señales más comunes que el cuerpo manifiesta ante un evento inminente.

El listado incluye la pérdida de la visión en un solo ojo y la disminución repentina de la fuerza en un brazo.

También mencionó las alteraciones en la capacidad del habla y las modificaciones visibles en la comisura labial del paciente.

El cardiólogo explicó que estos indicios no aparecen de forma aislada sin causa previa. Según el experto, este cuadro representa el corolario de una tormenta perfecta que el paciente genera a lo largo de su existencia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.